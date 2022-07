Contraception : pourquoi est-ce encore l'unique responsabilité de la femme, même en cas de stérilisation définitive ?

Gita Bandi

BBC News - Delhi

il y a 42 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Seuls quelques hommes en Inde participent à des programmes de planification familiale.

Lorsque Ranjani Sharma a dit à son mari qu'elle envisageait la stérilisation permanente comme méthode de contraception infaillible et pour éviter d'avoir d'autres enfants, il a d'abord tenté de la dissuader de réaliser l'idée.

Ranjani est une mère de trois enfants, âgée de 27 ans et vit dans une banlieue de Lucknow, dans le nord de l'Inde.

Rangani m'a expliqué au téléphone que son mari s'inquiétait des effets de l'opération sur sa santé : ''Il a dit que cela pourrait affecter négativement ma santé'', dit-elle.

Cependant, Ranjani a estimé qu'elle ne pouvait plus le supporter. Le couple a décidé qu'il ne voulait plus d'enfants et utilisait des préservatifs pour éviter une grossesse.

Mais cette méthode s'est avérée ne pas être une "méthode garantie" de contraception, et Ranjani est tombée enceinte deux fois et a dû prendre des pilules abortives en vente libre.

"J'ai eu des saignements abondants, ma tête tournait, puis je me suis évanouie, mon énergie était complètement perdue et j'étais tout le temps fatiguée. J'ai donc dit à mon mari que la stérilisation serait la meilleure solution que de prendre ces pilules", dit-elle. .

Les époux examinaient la situation et se demandaient si le mari devait subir des procédures de stérilisation, mais pas la femme. Cependant, Ranjani a estimé qu'elle devait être choisie.

"Mais je lui ai dit non, explique Ranjani. C'est le soutien de la famille, et la stérilisation le rendra faible, et il ne pourra pas faire face à de lourdes charges."

Le Dr S Shanta Kumari, président de la Fédération des sociétés d'obstétrique et de gynécologie de l'Inde, affirme que "les mythes et les idées fausses courants" tels que la stérilisation masculine ou la vasectomie affecteront la virilité sont ce qui empêche les hommes de participer à la responsabilité des programmes de planification familiale. La charge de l'action concernant les contraceptifs est entièrement laissée aux femmes.

"Et les campagnes de planification familiale en Inde, qui sont menées par le gouvernement et les ONG, sont entièrement axées sur les femmes. Je pense que cela devrait être une responsabilité conjointe des hommes et des femmes, et ils sont partenaires dans cette décision. Mais la responsabilité est toujours l'apanage des femmes.''

Les résultats de la dernière enquête nationale sur la santé reproductive et la famille en Inde confirment ce qu'a dit le Dr Shanta Kumari. Il s'agit de l'enquête auprès des ménages la plus complète en matière d'indicateurs sanitaires et sociaux, menée par le gouvernement entre 2019 et 2021.

Cette enquête a révélé que plus de 99 % des hommes et des femmes mariés âgés de 15 à 49 ans connaissaient au moins une méthode contraceptive moderne.

Ces méthodes comprennent la stérilisation masculine et féminine, les préservatifs, les pilules, les injections et le dispositif intra-utérin, et l'enquête a montré que leur utilisation est passée de 47,8 % en 2015-2016 à 56,5 % entre 2019 et 2021.

Mais ces chiffres, qui peuvent inciter à l'optimisme, ne révèlent pas toute la vérité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Inde a lancé il y a plusieurs années des programmes de sensibilisation à la planification familiale et au contrôle des naissances.

L'enquête a révélé que la proportion d'hommes qui utilisent des préservatifs est de 9,5 %, soit moins d'un homme sur dix, et que la stérilisation féminine est la méthode de contraception la plus courante, et le recours à cette méthode a augmenté au cours des cinq dernières années, passant de 36 % à 37,9 %.

En revanche, le taux de stérilisation masculine est resté constant à 0,3 % bien qu'il soit plus sûr et plus facile.

La stérilisation permanente des hommes se fait en coupant le canal spermatique, ou aussi appelé canal déférent, ou en le fermant, ce qui s'appelle aussi fermer le canal déférent, qui sont les canaux qui relient les testicules à la prostate, et cela empêche le sperme produit dans les testicules de pénétrer dans le sperme.

Cette opération peut être réalisée en clinique et sous anesthésie locale, et elle élimine la fertilité de l'homme, mais elle n'affecte pas l'éjaculation et n'enlève rien à sa virilité ou à sa force.

Quant à la stérilisation permanente chez la femme, elle se fait généralement par ce qu'on appelle la ligature des ovaires ou la ligature des trompes de Fallope. Les trompes de Fallope sont les deux tubes par lesquels les ovules voyagent des ovaires à l'utérus, et la fécondation y a lieu.

L'opération peut se faire en coupant les deux canaux, en les liant, en les bloquant ou en les fermant avec un clip médical, ce qui est plus compliqué, et s'effectue de deux manières, l'une nécessite une incision dans l'abdomen et une anesthésie générale, et la la seconde est une endoscopie à travers un tube inséré dans le vagin et ne nécessite pas d'anesthésie générale, mais son efficacité commence trois mois après la procédure.

Une autre méthode de stérilisation permanente des femmes est l'hystérectomie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Femmes attendant leur tour pour des conseils en matière de contraception.

L'enquête a également révélé que 50 % des hommes dans les États de l'Uttar Pradesh, du Bihar et du Telangana considèrent que "la contraception est l'affaire des femmes et qu'un homme ne devrait pas s'en soucier".

Les opinions de 45% des hommes du Karnataka étaient similaires, tout comme un homme sur trois dans les États d'Andhra Pradesh, de Madhya Pradesh et du Bengale occidental.

Pour qu'un réel changement se produise, l'attitude adoptée par les hommes doit d'abord changer, selon Abinav Pandey, qui a dirigé un projet de recherche sur la responsabilité inégale de la planification familiale et le fardeau des femmes, qui s'est déroulé de 2017 à 2019 et a couvert cinq États, l'Uttar Pradesh et Bihar. , Madhya Pradesh, Chhattisgarh et Rajasthan.

"Dans tous les États, nous avons constaté que la participation des hommes aux programmes de planification familiale était très faible, principalement en raison d'un manque de sensibilisation", explique Pandey.

"Il y a beaucoup d'idées fausses sur la stérilisation, car les hommes ont le sentiment qu'ils perdront leur masculinité et ne pourront pas travailler dur."

"L'utilisation de préservatifs est plus acceptable, mais beaucoup d'hommes nous disent qu'ils ne les aiment pas, parce qu'ils étaient inconfortables, et que leur utilisation réduit leur plaisir sexuel."

Le gouvernement distribue gratuitement des préservatifs dans les villages et les quartiers pauvres des villes, dans le cadre d'un programme de planification familiale, en plus d'un autre objectif de protection contre les maladies sexuellement transmissibles.

Mais Akansha Yadav de l'Institut JP Pant pour les études sur le développement rural, qui organise des ateliers pour former les agents de santé dans les zones rurales et les membres des conseils de village aux méthodes d'avortement sans risque, affirme que de nombreuses femmes tombent enceintes à cause d'un préservatif défectueux, ne l'utilisant pas correctement ou parce que leurs maris peuvent rentrer à la maison le soir après avoir bu de l'alcool et refuser d'utiliser un préservatif.

Dans ces cas, cela devient le problème de la femme. Avec seulement quelques femmes réalisant que les avortements sont légaux en Inde, dit Akansha, les femmes ont souvent recours aux pilules abortives en vente libre ou à la stérilisation permanente, comme l'a fait Ranjani Sharma.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Beaucoup d'hommes ne sont pas à l'aise avec les préservatifs, disent les militants de la planification familiale.

Le Dr Shanta Kumari dit qu'elle préconise principalement des contraceptifs à longue durée d'action qui peuvent être arrêtés, et non une stérilisation permanente.

"Une fois que le couple a eu deux enfants, je leur ai dit qu'ils devaient utiliser une contraception temporaire, mais à long terme, et après quelques années, ils pourraient décider de faire ou non une stérilisation permanente", dit-elle.

Pour les femmes, dit-elle, les contraceptifs à action prolongée se présentent sous la forme de dispositifs intra-utérins (comme un stérilet) ou de pilules, mais rien de semblable n'est disponible pour les hommes.

"Des recherches sont en cours dans le monde pour trouver des contraceptifs masculins à long terme, mais ils ne sont pas permanents, mais cela n'a pas été réalisé jusqu'à présent."

Jusqu'à ce que cela se produise, soutient Abinav Pandey, les programmes de planification familiale devront trouver des moyens d'atteindre les hommes et de les persuader de participer, mais nous ne devons pas nous attendre à un miracle, prévient-il, car le changement sera lent.

"Les hommes ne sont pas à l'aise pour parler de sexe dans des forums ouverts, dit-il. Dans les zones rurales, presque tous les agents de santé gouvernementaux sont des femmes, et elles distribuent des préservatifs dans les foyers, mais n'ont pas la possibilité de communiquer avec les hommes. Nous avons donc suggéré que le gouvernement recrute des volontaires masculins pour persuader les hommes d'accroître leur participation à la planification familiale.

En 2016, dit Pandey, un projet pilote a été lancé dans 148 districts à travers l'Inde, et la belle-mère ainsi que les belles-filles ont été invitées à participer et à parler de la planification familiale.

Au Rajasthan, en 2019, ils ont également commencé à inviter les conjoints à participer à ces réunions, et un an plus tard, l'Uttar Pradesh a adopté la même décision.

"Cela a aidé à améliorer la participation des hommes dans une certaine mesure. Nous avons vu que certains hommes ont commencé à accompagner leurs femmes aux séances de conseil, mais ils étaient toujours réticents à utiliser des contraceptifs", explique Pandey.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un volontaire distribue des préservatifs aux hommes dans un village.

Le Dr Kumari estime que changer cela nécessite des efforts concertés et une coopération entre le gouvernement, les médecins et les médias afin de mener des campagnes qui convainquent les jeunes que la vasectomie est une procédure sûre et simple, et n'affecte pas la virilité.