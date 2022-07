Sciences et discrimination : Les préjugés mortels qui affectent injustement les femmes et les personnes de couleur

il y a 18 minutes

La présence d'un plus grand nombre de femmes et de personnes de couleur dans l'industrie scientifique permettrait de lutter contre les préjugés qui peuvent avoir des conséquences dans la vie réelle.

Nous pensons que la science est objective - des conclusions factuelles basées sur des recherches, des expériences et des statistiques.

Selon le Dr Lilian Hunt, responsable de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion au sein de l'organisation caritative mondiale pour la santé, le Wellcome Trust, cela a entraîné un "parti pris durable" dans la science, avec des conséquences réelles pour les gens.

A lire aussi :

Les mannequins d'essai de choc ne sont basés que sur les hommes

Selon une étude britannique, les femmes courent un risque plus élevé d'être piégées dans un accident de voiture, en partie à cause de la façon dont la sécurité est conçue dans les voitures.

Les recherches indiquent que si vous êtes un homme, vous avez plus de chances qu'une femme d'être impliqué dans un accident de voiture.

Mais si une femme est impliquée, elle est plus susceptible d'être piégée, selon une récente étude britannique.

Des médecins de l'University Hospitals Plymouth ont analysé les données de plus de 70 000 survivants d'accidents de voiture admis dans des centres de traumatologie au Royaume-Uni entre 2012 et 2019.

Bien que les hommes soient plus souvent impliqués dans des accidents, ils ont constaté que les femmes étaient piégées dans 16 % des cas, contre 9 % chez les hommes.

Le Dr Lauren Weekes, l'un des coauteurs de l'étude, a déclaré qu'une partie du problème est due au fait que les mannequins utilisés dans les tests de sécurité automobile sont encore construits aux dimensions des hommes et ne tiennent pas compte du corps des femmes.

"Par exemple, les femmes ont un taux beaucoup plus élevé de blessures au bassin, et il est plus difficile de se sortir soi-même d'une voiture si l'on s'est cassé le bassin", déclare le Dr Weekes.