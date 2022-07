Boris Johnson démissionne : 5 choses qui ont conduit à la chute du Premier ministre britannique

L'affaire Chris Pincher

Le partygate

Plus largement, la police métropolitaine a infligé 126 amendes à 83 personnes pour avoir enfreint les règles du confinement à Downing Street et Whitehall.

Le coût de la vie - et une hausse des impôts

Le gouvernement a déclaré que la hausse des impôts paierait pour les soins de santé et les services sociaux, et les changements intervenus cette semaine ont atténué le coup - mais toute personne gagnant plus de 34 000 £ par an paiera toujours plus.