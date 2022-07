Shinzo Abe : l'ancien Premier ministre est mort après avoir reçu une balle, selon les médias japonais

Âgé de 67 ans, il reste le plus ancien Premier ministre du Japon. Abe a été abattu alors qu'il prononçait un discours de campagne.

Que s'est-il passé ?

La chaîne a diffusé des images dans lesquelles l'ancien Premier ministre apparaît inconscient au sol et avec sa chemise ensanglantée à la suite de l'attaque.

M. Abe a été premier ministre du Japon de 2006 à 2007, puis de 2012 à 2020, ce qui fait de lui le plus ancien premier ministre de l'histoire du Japon.

L'attaque

Le premier coup aurait manqué la cible mais le second aurait touché Abe dans le dos, qui est immédiatement tombé au sol en sang.

Plus tard, les services de sécurité ont arrêté l'agresseur présumé. La police a saisi son arme et l'a identifié comme étant Yamagami Tetsuya, dans la quarantaine, a rapporté NHK.

Il a démissionné en 2020 pour des raisons de santé et a révélé plus tard qu'il avait souffert d'une rechute de colite ulcéreuse, une maladie intestinale.

Les attaques de ce type sont inhabituelles au Japon, un pays qui impose des restrictions strictes sur les armes à feu et où il n'y a pratiquement pas d'incidents de violence politique.

L'ambassadeur américain au Japon, Rahm Emanuel, a déclaré via Twitter qu'Abe était un "leader exceptionnel" et un "allié indéfectible" des États-Unis, qui a "prié" pour sa santé.

"Nos pensées vont à sa famille et au peuple japonais en ce moment", a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese, tandis que d'autres dirigeants d'Asie de l'Est et du Pacifique ont également exprimé leur consternation.