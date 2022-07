Prévention du suicide : le pompier qui a créé une technique de prévention et empêché 57 suicides

Giulia Granchi

BBC News Brésil à Sao Paulo

il y a 14 minutes



En 2005, sur l'avenue Campanella, dans la zone est de São Paulo, le major Diógenes Munhoz, membre du corps des pompiers de São Paulo, assistait à un événement relativement courant pour son équipe : une personne avait escaladé une tour de transmission de signaux de téléphonie mobile dans l'intention de se suicider.

Ça aurait pu être la fin d'une vie, mais ça ne l'a pas été. La "tentative", comme le major explique qu'il est correct d'appeler ceux qui étaient auparavant désignés comme "suicidaires", a abandonné, et l'épisode a fini par donner à Munhoz une idée qui sauvera, à partir de là, beaucoup d'autres vies.

"Je me suis rendu compte que même si la personne renonçait à l'acte, cela n'avait pas forcément un résultat positif. Nous - et je ne parle pas seulement de mon équipe, mais aussi des policiers militaires et des professionnels du SAMU, qui assistent également à ces affaires - n'avions aucune consigne pour nous soucier profondément de cette personne. Il était traité comme un simple appel : il fallait distraire la personne et l'attraper pour mettre fin à l'incident. Vous ne vous souciiez pas de ce qui se passait ensuite", dit Munhoz.

Les autres options utilisées par les équipes d'urgence étaient les lances à eau à haute puissance et les tirs de Taser (qui provoquent des chocs), qui visaient à éloigner la tentative du danger, mais selon l'évaluation du major, ils n'ont fait qu'aggraver la situation, sans offrir aucun abri à la personne.

Dans cette tour du quartier de Vila Campanela, le professionnel est resté avec la personne à risque pendant six heures. Dans les trente premières minutes, il était le major des pompiers de São Paulo et un tenteur.

"Ensuite, j'ai appris à connaître cet homme. Je suis entré dans son monde et dans son histoire, et je commence à comprendre qu'il a une vie pleine de souffrances, d'angoisses, mais aussi de victoires. Après une heure passée là-haut, la dernière chose que je souhaite est qu'Alcides (nom fictif) meure."

Munhoz s'est adressé au CVV (Centre pour l'appréciation de la vie), un outil public qui assure un soutien émotionnel et la prévention du suicide. C'est là qu'il a reçu ses premières leçons sur l'accueil et l'écoute compatissante, et qu'il a commencé à lire et à écrire sur le sujet, et à assister à des symposiums et des conférences.

Il a fallu dix ans d'études avant que le major ne crée une technique humanisée pour aider les personnes qui tentent de mettre fin à leurs jours.

Sur la base de ses recherches et de son expérience, il a créé, dans le cadre de son projet de maîtrise, un cours qui, aujourd'hui, est déjà appliqué dans les services d'urgence publics de 20 États brésiliens et est ouvert aux professionnels d'autres domaines, tels que les médecins, les psychologues et d'autres professions en rapport direct ou indirect avec le thème.

Diógenes Munhoz a directement empêché le suicide de 57 personnes - et estime que ce nombre est nettement plus élevé grâce à d'autres professionnels qui utilisent la technique d'humanisation.

"J'ai vu le visage de la mort 57 fois et je peux vous assurer que ce n'est pas joli. C'est triste, gris, opaque et nous devons être là pour accueillir et embrasser cette personne. Faire comprendre à cette personne qu'il existe des facteurs de protection qui peuvent l'aider à avancer dans la vie, et qu'elle ne peut pas voir la lumière au bout du tunnel simplement parce qu'elle n'a pas dépassé le milieu du tunnel."

"Bien que j'aie donné le coup d'envoi, le cours n'a été possible que grâce à l'aide de nombreux professionnels. Je dis toujours que le podium est solidaire, pas solitaire."

Au second semestre, la technique sera exportée en dehors du Brésil. Une équipe du service d'incendie portugais recevra la formation.

Crédit photo, Divulgação Légende image, Le major Munhoz a commencé à donner des conférences sur le sujet à de larges audiences.

Ce qui est proposé dans le cours

Les 40 heures de cours sont réparties sur une période d'une semaine et portent sur sept sujets, dont l'histoire de l'approche technique, les statistiques par pays, les aspects techniques et les phases de l'approche dissuasive, les différences entre les groupes de personnes qui font des tentatives, la prévention du suicide et un module plus large sur la santé mentale.

"Ceux qui suivent la formation apprennent, entre autres, à distinguer les types de tentatives, qui sont classés entre agressifs, psychotiques et dépressifs. Il existe sept outils linguistiques et signaux corporels que l'approchant peut utiliser. La grande "astuce" de la technique est que je ne parlerai pas à une personne dépressive de la même manière, avec les mêmes gestes, que lorsque j'aborde une personne psychotique", précise Munhoz.

Un autre changement intervenu après la création du cours est le renvoi de la tentative. Auparavant, la personne était emmenée aux urgences les plus proches. La plupart du temps, ils n'étaient pas vus par un psychiatre, mais par un médecin généraliste.

Aujourd'hui, il est prévu une orientation vers les CAPS (centres de soins psychosociaux) et la possibilité d'une hospitalisation. "Lorsque cette personne était seulement médicamentée et libérée, les chances qu'elle fasse une nouvelle tentative de suicide étaient élevées.

Le major est doctorant en santé mentale au Centre de hautes études sur la sécurité de la PMESP (Police militaire de l'État de São Paulo), et ses recherches portent actuellement sur les résultats que la technique a déjà obtenus dans l'État de São Paulo.

"Les sondages indiquent un gain d'au moins 23 %. Si nous sauvons une vie, une carrière entière serait déjà payée. Il suffit de demander à la mère de cette personne. Mais un gain de 20 %, dans un État qui enregistre 2 500 occurrences par an, selon le service des incendies (sans tenir compte des occurrences enregistrées par la police militaire et le SAMU), est quelque chose de très significatif.

A deux reprises, Munhoz a été recherché par des personnes qu'il avait sauvées. "Il y avait déjà un garçon qui était un scientifique, qui m'a écrit sur les réseaux sociaux. Et lors d'un cours, lorsque j'ai terminé le cours, un garçon s'est levé, a fait un discours et a fini par dire qu'il était là uniquement parce que je l'avais sorti de l'endroit où il avait tenté l'acte. C'était assez émouvant."

La dépression est la principale cause des tentatives de suicide

Selon l'ABP (Association brésilienne de psychiatrie), environ 97 % des suicides sont liés à des troubles mentaux, notamment la dépression.

Au Brésil, la maladie est un problème de santé publique. Le pays est le cinquième avec l'incidence la plus élevée, présentant un nombre de cas supérieur à celui du diabète, selon la recherche Vigitel 2021, du ministère de la santé.

En outre, les données de l'ANS (Agence nationale pour la santé complémentaire) font état d'une augmentation de 167 % du recours aux services liés à la santé mentale entre 2011 et 2019.

Dans les cas de dépression résistante au traitement - lorsqu'il y a échec de deux traitements précédents administrés à dose et durée adéquates - on estime que le risque de décès par suicide est multiplié par sept.

Selon une étude récente publiée dans The Lancet, jusqu'à 80 % des personnes touchées par la maladie dans le monde n'ont même pas de diagnostic.

L'enquête menée par l'Institut Ipsos à la demande de Janssen, la société pharmaceutique de Johnson & Johnson, qui a entendu 800 personnes ayant ou non un rapport avec la dépression dans 11 États brésiliens, révèle que parmi les personnes diagnostiquées interrogées, le délai moyen pour demander de l'aide était de 39 mois (trois ans et trois mois).

Ce retard est principalement dû à la méconnaissance de la maladie (18%), à la résistance (13%) et à la peur du jugement, de la réaction des autres ou de la honte (13%).

"Ce retard dans le traitement de la dépression peut avoir des conséquences dévastatrices, telles que la chronification de la maladie, l'aggravation des symptômes, la diminution de l'efficacité des traitements, la perte d'années productives, l'impact économique et une productivité fortement diminuée, et tout un préjudice pour leur vie familiale et sociale. La dépression doit être prise au sérieux", déclare Cintia de Azevedo Marques Périco, professeur de psychiatrie à l'école de médecine ABC et membre de la commission des urgences psychiatriques de l'ABP (Association brésilienne de psychiatrie).

Les données de l'enquête de Janssen montrent qu'il existe encore un manque de compréhension de sa gravité et de son impact sur la vie du patient et de son entourage : seuls 10 % pensent que la dépression est une maladie ayant une base biologique (et des répercussions physiques sur le corps). Par ailleurs, 35 % d'entre eux ne pensent pas que la maladie puisse être traitée par des médicaments et 36 % estiment que pour vaincre la maladie, il faut de la volonté.