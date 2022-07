Contraception : Est-il possible de tomber enceinte pendant les menstruations, sans avoir de rapports sexuels ou lorsque l'on est déjà enceinte ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'utilisation de préservatifs et de moyens de contraception est le moyen le plus sûr d'éviter une grossesse.

Est-il possible de tomber enceinte pendant les menstruations ? Est-il possible de tomber enceinte même sans avoir de rapports sexuels avec pénétration ? Une femme enceinte peut-elle tomber à nouveau enceinte en même temps ? Ces questions sont fréquentes dans les cabinets médicaux, les forums Internet et les profils d'experts sur les réseaux sociaux. La réponse est oui à toutes, mais ces trois types de grossesse sont rares. C'est-à-dire qu'elles sont possibles, mais très peu probables.

Les doutes sur la possibilité de tomber enceinte pendant les menstruations ou sans pénétration, par exemple, apparaissent généralement parce que de nombreuses femmes n'ont pas accès à des informations claires et fiables. Par conséquent, les diverses histoires qui circulent parmi les femmes peuvent prêter à confusion et à la désinformation.

L'un des doutes les plus courants concernant la grossesse est le suivant : "J'ai entendu dire que l'on pouvait tomber enceinte en s'essuyant avec une serviette sale de spermatozoïdes. La réponse à cette question est non. Mais il est possible de tomber enceinte sans les rapports sexuels plus traditionnels (c'est-à-dire sans pénétration du pénis dans le vagin), bien que cela soit difficile.

BBC News Brésil explique ces doutes plus en détail ci-dessous.

Mais il est important de préciser une chose : les filles ou les femmes qui ont leurs règles peuvent tomber enceintes avant, pendant et après les menstruations. En d'autres termes, il n'existe pas de période du mois totalement sûre au cours de laquelle une femme peut avoir des rapports sexuels - sans utiliser de méthode contraceptive (comme le préservatif ou la pilule) - sans courir le risque de tomber enceinte non désirée.

Crédit photo, Getty Creative/iStock Légende image, Pour 100 femmes enceintes, 85 d'entre elles n'utilisaient pas de méthodes contraceptives.

Est-il possible de tomber enceinte pendant les menstruations ? Pourquoi est-ce possible ?

Est-ce possible ? Oui. C'est probable ? Non.

Ces doutes sont liés au fonctionnement du cycle menstruel, nom donné à une série de changements qui se produisent dans l'utérus (organe féminin où naît le fœtus) et qui suivent plus ou moins un calendrier.

À chaque cycle menstruel, le corps de la femme se prépare à la conception (génération d'un être vivant). Pour cela, une sorte de "cérémonie" a lieu, avec des changements hormonaux et la préparation de l'endomètre (tissu de l'utérus où l'embryon se fixera), entre autres.

Dans la plupart des cas, le cycle menstruel dure 28 jours, mais il existe des cycles de 21 ou 30 jours, par exemple. Malgré les différences de durée, le cycle est divisé en trois phases :

Folliculaire : elle commence le premier jour des menstruations et dure jusqu'au neuvième jour du cycle. Pendant cette période, l'ovule est préparé dans l'ovaire pour être fécondé.

Ovulatoire : du 10e au 14e jour du cycle.

Lutéal : du 15e jour du cycle jusqu'au début de la période menstruelle suivante.

Mais pourquoi ces dates sont-elles importantes pour comprendre pourquoi les femmes peuvent tomber enceintes si elles ont des rapports sexuels pendant leurs menstruations ?

Pour deux raisons principales. La première est que ces dates peuvent varier. C'est-à-dire qu'une femme peut commencer à ovuler avant ou après la date prévue, par exemple.

La deuxième raison est que les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à une semaine dans le corps d'une femme. En d'autres termes, les rapports sexuels peuvent avoir lieu pendant les menstruations, mais les spermatozoïdes peuvent pénétrer dans l'ovule plusieurs jours plus tard.

"C'est-à-dire qu'un rapport sexuel un peu avant l'ovulation, 1 ou 2 jours, voire même 3 jours avant l'ovulation, les spermatozoïdes peuvent être encore vivants dans le corps de la femme et la conception peut avoir lieu, de même qu'un rapport 1 ou 2 jours après l'ovulation peut aussi avoir lieu", explique le docteur Luciano de Melo Pompei, président de l'Association d'obstétrique et de gynécologie de l'État de São Paulo (Sogesp).

Les spécialistes considèrent que la période de fertilité (quand il y a plus de chances de tomber enceinte) peut commencer quelques jours après la phase ovulatoire et peut suivre quelques jours après cette phase. Mais ces journées peuvent varier considérablement d'une femme à l'autre.

"En général, la période de développement des œufs dure environ 12 à 14 jours. Une fois que l'ovulation a eu lieu, l'ovule est disponible pour être fécondé pendant environ 24 heures. La "fenêtre fertile" englobe l'intervalle de jours qui se termine le jour de l'ovulation, qui se manifeste par la présence de la glaire cervicale filante (connue sous le nom de "blanc d'œuf")", explique Márcia Mendonça Carneiro, professeur au département de gynécologie et obstétrique de la faculté de médecine de l'université fédérale de Minas Gerais (UFMG).

Il est important de répéter que tomber enceinte pendant les menstruations est assez difficile. Mais pourquoi ?

Si la fécondation n'a pas lieu, c'est-à-dire si un spermatozoïde ne pénètre pas dans un ovule, il y a un processus d'expulsion de l'ovule non fécondé. L'endomètre se détache et il y a des saignements, appelés menstruations.

"Derrière les saignements, il y a des événements liés à la maturation de l'ovule, à l'ovulation et à la préparation de l'implantation de l'embryon. Ainsi, au moment où il y a des saignements menstruels, il n'y a pas de conditions favorables à la survenue d'une grossesse", explique M. Carneiro.

Le docteur Ricardo Tedesco, de la Commission nationale spécialisée dans l'assistance à l'avortement, l'accouchement et la puerpéralité, de la Fédération brésilienne des associations de gynécologie et d'obstétrique (Febrasgo), renforce les raisons pour lesquelles les menstruations sont si défavorables à la fécondation.

"Quand la femme a ses règles, elle perd son endomètre. Cette desquamation, qui se traduit par des saignements menstruels, crée un environnement hostile pour les spermatozoïdes. Il est difficile pour les spermatozoïdes de se déplacer à contre-courant de la desquamation de l'endomètre. Il devra surmonter un environnement totalement hostile. Mais il est peu probable qu'une conception ait lieu", déclare M. Tedesco.

Il existe d'autres facteurs liés à la possibilité de tomber enceinte pendant les menstruations. L'une d'entre elles est que certaines femmes confondent les saignements courants de la phase ovulatoire avec le début des menstruations. Cela peut être dû à l'éclatement d'un vaisseau sanguin ou à un cycle menstruel irrégulier.

Une menstruation irrégulière (c'est-à-dire que la durée des phases du cycle menstruel peut varier chaque mois) est un autre facteur lié à une grossesse en dehors de la période considérée comme fertile.

"Si la femme a un cycle irrégulier et que soudain son ovulation est très proche de ses règles, il y a théoriquement le risque que le spermatozoïde reste pendant un temps viable et qu'au moment de l'ovulation - elle a eu des rapports menstruels, mais n'a plus ses règles - , ce spermatozoïde aille là et féconde l'ovule. Et la femme tombe enceinte d'une relation qu'elle a eue pendant ses menstruations", explique M. Tedesco.

Il affirme que les femmes ayant des menstruations régulières ont un plus grand potentiel de grossesse car elles ont plus de cycles ovulatoires (c'est-à-dire que l'ovule est libéré pour être fécondé). En revanche, les femmes ayant des menstruations irrégulières ont moins de chances de tomber enceintes car elles ont plus de cycles anovulatoires (c'est-à-dire que l'ovule n'est pas libéré pour être fécondé).

Mais Tedesco rappelle que "l'absence d'ovulation ne signifie pas qu'elle n'a jamais ovulé. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir ce contrôle. Et donc la femme qui a un cycle irrégulier est plus sujette à une grossesse non planifiée".

Les experts interrogés dans le cadre de ce rapport recommandent donc aux femmes qui ne veulent pas tomber enceintes de pratiquer des relations sexuelles avec des méthodes contraceptives, telles que le préservatif (qui protège également contre la transmission de maladies), la pilule contraceptive, le dispositif intra-utérin (DIU) et même la stérilisation. Tous sont disponibles auprès du système de santé publique (SUS), mais l'offre varie d'un État à l'autre.

Pour 100 femmes enceintes, 85 d'entre elles n'utilisaient pas de méthodes contraceptives.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le risque de superfétation est de 1 sur 1 million de grossesses.

Est-il possible de tomber enceinte sans avoir de rapports sexuels ou pendant les préliminaires ?

C'est un doute qui inquiète surtout les personnes qui débutent leur vie sexuelle : "Et si j'ai un rapport sans pénétration, puis-je tomber enceinte vierge ?", demandent-ils généralement dans les cabinets médicaux, selon les spécialistes.

"Théoriquement, oui, c'est possible", répond M. Pompei, de Sogesp.

Cela dépend de chaque situation, mais dans toutes, il sera nécessaire que les spermatozoïdes se trouvent à l'intérieur du vagin dans des conditions propices à une grossesse.

"Dans des conditions environnementales courantes, le sperme ne dure pas longtemps. Cela dépend beaucoup de l'environnement dans lequel il sera, de la température, des conditions de conservation pour savoir quelle est la durabilité de ce sperme. Mais un sperme qui vient d'être éjaculé, par exemple, s'il est placé dans le vagin de quelque manière que ce soit, avec un dispositif ou même avec la main, s'il peut être introduit à l'intérieur du vagin, il est théoriquement possible de tomber enceinte", affirme Pompei.

Et si l'éjaculation se produit en dehors du vagin et qu'il n'y a pas de main ou d'équipement tel qu'un godemiché (console) ou un vibromasseur ?

Le nom technique de ce phénomène est le coït interfémoral, c'est-à-dire avec éjaculation dans la région génitale externe, la vulve ou entre les jambes. Et oui, cela peut mener à une grossesse, mais c'est assez peu probable. "Si ce liquide séminal [sperme] s'écoule dans le canal vaginal, les spermatozoïdes ont un mouvement ciliaire, ils nagent", explique Tedesco, de Febrasgo.

Mais pour cela, le spermatozoïde doit surmonter plusieurs obstacles. Ils doivent survivre en dehors du vagin, passer par le canal vaginal, le col de l'utérus, les trompes de Fallope et seulement ensuite essayer de féconder l'ovule au bon moment du cycle menstruel.

Est-il possible de tomber enceinte d'une autre grossesse alors que l'on est déjà enceinte ?

Pouvez-vous imaginer être enceinte et subir un contrôle de routine, une échographie par exemple, lorsque vous découvrez que vous êtes à nouveau enceinte, d'un autre bébé, alors que vous êtes déjà enceinte ? D'où vient ce nouveau bébé ? Est-il possible d'être enceinte une fois et de l'être à nouveau après quelques jours ?

"Oui, c'est possible. Mais c'est aussi une situation très, très rare. Je n'ai jamais vu de cas dans ma vie professionnelle, mais on en entend parler sporadiquement, parfois dans les médias. Et cela finit par devenir une nouvelle exactement à cause de la rareté de la chose", déclare Pompei, de Sogesp.

Mais quelles sont les chances que cela se produise ? Carneiro, de l'UFMG, dit que le risque est de 1 sur 1 million de grossesses.

Le nom de ce phénomène est la superfétation. Cela se produit lorsqu'un nouveau fœtus est conçu quelques jours ou semaines après qu'un bébé a déjà été généré et qu'il s'y développe. En d'autres termes, une nouvelle ovulation et une nouvelle conception ont eu lieu pendant une grossesse en cours.

"Une femme peut avoir deux ovulations en série et deux coïts en série. Elle tombe ensuite enceinte les deux fois. Elle n'est pas tombée enceinte dans la même relation, elles étaient dans deux relations différentes, mais c'est possible oui", dit Tedesco, de Febrasgo.

Et est-il possible que ces deux grossesses simultanées soient de deux pères différents ? Oui.