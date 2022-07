Poutine : aucune preuve que le président russe est malade, selon la CIA

il y a une heure

Il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles Poutine pourrait être en mauvaise santé.

M. Burns, qui a été ambassadeur à Moscou, a déclaré qu'il connaissait le dirigeant russe depuis plus de deux décennies.Poutine est "un grand adepte du contrôle, de l'intimidation et de la vengeance" et ces caractéristiques se sont aggravées au cours de la dernière décennie à mesure que son cercle de conseillers s'est réduit, a précisé le chef de la CIA.

Les plans du président russe étaient fondés sur "des hypothèses profondément erronées et de véritables illusions, notamment sur l'Ukraine et la volonté de résister", a déclaré M. Burns.

La Russie a envahi l'Ukraine en février, affirmant à tort que les citoyens d'origine russe de la région de Donbas, dans l'est de l'Ukraine, avaient subi un génocide et devaient être libérés.

Cinq mois plus tard, elle a occupé des parties de l'est et du sud du pays, mais n'a pas réussi à atteindre son objectif initial, qui était de prendre la capitale Kiev, et a depuis affirmé que son principal objectif a toujours été la libération du Donbas.