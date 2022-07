La mort : que savent les scientifiques de ce que l'on ressent au moment de mourir ?

Rédaction

BBC News Mundo

il y a 24 minutes

Ah, la vie ! Ce truc où l'on naît, où l'on grandit un peu, où l'on tombe amoureux d'une personne (ou d'un poisson), où l'on produit peut-être d'autres personnes plus petites, et où, avant même de s'en rendre compte, il est temps de passer à la partie suivante : la mort. L'inévitable disparition de notre être.

Il y a une gamme éclectique de façons dont vous pouvez mourir.

Le plus souvent, il s'agit d'une maladie cardiaque ou d'un cancer, mais il y a même environ 600 victimes annuelles d'asphyxie auto-érotique.

Quelle que soit la manière dont cela se passe, vous ferez à un moment ou à un autre l'expérience de la mort clinique, qui est une sorte de vie, mais sans respiration ni circulation sanguine.

En d'autres termes, c'est le début du passage de cette vie à la suivante.

Pour la plupart des gens, la mort n'est pas complètement instantanée.

Que peut donc nous dire la science moderne sur l'expérience de ces derniers instants ?

Qu'est-ce que ça fait de mourir ?

Dans la dernière étape où la mort approche, les gens sont souvent très engourdis, nous imaginons donc généralement que l'expérience est un évanouissement somnolent et inconscient de la vie.

Mais certaines expériences racontent une histoire très différente.

Crédit photo, Getty Images Légende image, C'est peut-être plus coloré...

En 2013, des scientifiques de l'Université du Michigan ont mesuré l'activité cérébrale de rats de laboratoire mourants.

Et quelque chose de très intéressant s'est produit.

Après que les rats aient subi un arrêt cardiaque - pas de battement de coeur ni de respiration - leur cerveau a montré une augmentation de l'activité globale, avec des niveaux d'ondes gamma faibles qui étaient plus synchronisés dans tout le cerveau que dans les états d'éveil normaux des rats.

Et, incroyablement, ce type spécifique d'activité cérébrale a été lié à la perception consciente des gens dans des études antérieures.

En d'autres termes, ces rats auraient pu vivre quelque chose alors qu'ils se trouvaient entre la mort clinique et la mort cérébrale complète.

L'expérience a contesté l'hypothèse selon laquelle le cerveau est inactif pendant la mort.

Au contraire, il semblait qu'avant une inconscience durable, il pouvait y avoir une période de conscience accrue, et il demanda : que ressentaient les rats en mourant ?

Surprises

Les humains ont un cerveau plus gros et plus complexe que celui des rats, mais une expérience très intéressante menée à l'Imperial College de Londres en 2018 a permis de faire la lumière sur ce que pourrait être la mort chez les humains.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une fin psychédélique ?

Les scientifiques ont voulu étudier les similitudes entre deux phénomènes très différents.

D'une part, les expériences de mort imminente, ou EMI , sont les hallucinations vécues par environ 20 % des personnes qui ont été réanimées après une mort clinique.

D'autre part, les hallucinations causées par le DMT, une drogue psychédélique (qui génère de manière fiable un large éventail d'effets subjectifs sur les fonctions cérébrales humaines, y compris la perception, l'affect et la cognition).

Ils ont donc donné aux sujets de l'étude des doses de DMT, et une fois revenus à la réalité, ils leur ont demandé de décrire leurs expériences en utilisant la liste de contrôle couramment utilisée pour évaluer les expériences de mort imminente.

Et ils ont été surpris de voir une quantité incroyable de points communs.

Les expériences NDE et DMT incluaient des sensations telles que "la transcendance du temps et de l'espace" et "l'unité avec les objets et les personnes proches".

L'expérience de mort imminente s'est avérée étonnamment similaire à un puissant hallucinogène.

Une fin psychédélique ?

Lorsque nous considérons la mort, nous la considérons comme un sombre processus d'incorporation. Mais la science demande : et si c'était psychédélique ?

Légende image, Le neuroscientifique Chris Timmermann a mené des recherches sur l'expérience de la mort en 2018.

Nous avons demandé au Dr Chris Timmermann, qui a dirigé la recherche à l'Imperial College de Londres, ce que cette expérience pouvait nous dire sur la mort .

"Je pense que la principale leçon de la recherche est que nous pouvons trouver la mort dans la vie et dans les expériences de vie", a-t-il déclaré.

"Ce que nous savons maintenant, c'est qu'il semble y avoir une augmentation de l'activité électrique.

"Ces ondes gamma semblent être très prononcées et peuvent être responsables d'expériences de mort imminente.

"Il existe également des régions spécifiques dans le cerveau, telles que ce que nous appelons les lobes temporaux médians - des zones qui traitent de la mémoire, du sommeil et même de l'apprentissage - qui pourraient également être liées à ces expériences.

"D'une certaine manière, nos cerveaux simulent en quelque sorte une forme de réalité."

Environ 20 % des personnes qui ont été déclarées cliniquement mortes et qui sont vivantes signalent des EMI.

Est- ce que tout le monde les vit et que seuls quelques-uns s'en souviennent ou que ces expériences sont très rares ?

"Il est fort possible qu'il y ait un manque de rappel pour différentes raisons", a expliqué Timmermann.

"Dans notre expérience avec le DMT psychédélique, nous avons vu que lorsque nous leur donnons de fortes doses, il y a une partie de l'expérience qui est également oubliée.

"Ce qui se passe, je pense, c'est que l'expérience est si nouvelle, qu'elle est ineffable ou difficile à mettre en mots.

"Quand une expérience dépasse la capacité de la décrire avec le langage, nous avons du mal à nous en souvenir.

"Mais il se peut aussi que certaines personnes n'en fassent pas l'expérience."

Quelles autres recherches pourraient nous aider à comprendre la mort ?

"C'est très intéressant ce qui se passe ces jours-ci avec les scanners cérébraux et comment nous pouvons comprendre ce qui se passe dans le cerveau, comment cela remonte à l'expérience", a-t-il répondu.

"Il y a des scans qui sont effectués sur les gens où vous pouvez lire, s'ils regardent un film, quel genre de film ils regardent.

"Par conséquent, il est possible qu'à un moment donné, nos techniques d'imagerie cérébrale deviennent si avancées que nous puissions lire dans l'esprit des gens afin de mieux comprendre quels sont les mécanismes cérébraux qui sous-tendent ces expériences très extraordinaires et inhabituelles."

Optimiste

La science de la mort est un paysage assez trouble, mais ce que nous savons déjà brosse un tableau étonnamment optimiste.

Crédit photo, Getty Images

Par exemple, nous savons que les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente rapportent souvent des sentiments de calme et de sérénité et montrent une réduction durable du stress associé à la mort.

Nous savons également que les EMI sont majoritairement décrites comme sans douleur, ce qui signifie que la conscience accrue que nous pourrions ressentir à la mort est également susceptible d'être indolore...

Et peut-être un peu drôle.

La recherche montre également que les gens ont tendance à perdre leurs sens dans un ordre spécifique.

D'abord la faim et la soif, puis la parole et la vision .

L'ouïe et le toucher semblent durer plus longtemps , ce qui signifie que de nombreuses personnes peuvent entendre et sentir leurs proches dans leurs derniers instants, même lorsqu'ils semblent inconscients.

Et une récente analyse du cerveau d'un patient épileptique mourant a montré une activité liée à la mémoire et aux rêves, ce qui a conduit à la spéculation qu'il pourrait même y avoir une part de vérité dans "vous voyez la vie défiler devant ses yeux".

Crédit photo, Getty Images

Enfin, nous savons par ces expériences que l'expérience de la mort pourrait impliquer une conscience accrue, éventuellement hallucinatoire. Un dernier trip psychédélique avant rien.

"Dans une société comme la nôtre, où nous avons tendance à nier la mort et à essayer de la balayer sous le tapis, je pense que c'est l'une des grandes leçons que la recherche psychédélique peut nous donner : comment l' intégrer dans nos vies ", a conclu Timmerman.

En fin de compte, nous allons tous mourir. Mais ces expériences ont montré que la transition entre la vie et la mort pouvait être beaucoup plus expérientielle, émotionnelle et même psychédélique que nous ne le pensions.

Nous sommes programmés comme des animaux pour craindre notre disparition, mais comprendre la mort plus profondément nous aide à nous détendre un peu.

Ces derniers instants ne feront peut-être pas peur. Ils ne sont qu'une partie d' un voyage inévitable vers une destination inconnue , probablement indolore et potentiellement psychédélique .

