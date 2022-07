Iran : avoir des animaux domestiques pourrait bientôt vous coûter la prison

il y a 55 minutes

"Il me regarde avec ses beaux yeux innocents. Il me demande de l'emmener faire un tour, mais je n'ose pas. Nous allons nous faire arrêter."

Mahsa, une propriétaire de chien de Téhéran, fait référence à une nouvelle vague d'arrestations de propriétaires d'animaux de compagnie et de saisie de leurs animaux dans la ville.

Amendes

Selon les termes de la nouvelle proposition de loi, la possession d'un animal de compagnie sera soumise à un permis délivré par un comité spécial. La loi prévoit également une amende minimale d'environ 800 dollars pour "l'importation, l'achat et la vente, le transport et la détention" d'une série d'animaux, y compris les animaux domestiques tels que les chats, les tortues et les lapins.