Cancer de la peau : le mythe sur les noirs

Quand Isser Nener avait au début de la vingtaine, on lui a diagnostiqué un cancer de la peau.

"J'ai trouvé un petit grain de beauté à l'arrière de ma jambe. J'étais en vacances avec un ami et il m'a dit : 'Tu dois faire vérifier ce grain de beauté'", raconte-t-il.

"Alors je suis allée chez le médecin et ils l'ont retiré tout de suite. Une semaine plus tard, ils m'ont dit que j'avais un cancer de la peau. J'ai ressenti une gêne et un choc."