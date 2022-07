Manifestations contre le hijab en Iran : des femmes retirent leur foulard dans le cadre d'une campagne contre le code vestimentaire strict

"Non au hijab obligatoire ! J'ai conduit jusqu'au travail sans porter mon foulard aujourd'hui pour dire non aux règles ! Notre rêve est d'être libres de choisir ce que nous portons", déclare une Iranienne à la caméra dans une vidéo mise en ligne.

Des femmes de différentes régions du pays ont enregistré des vidéos de selfies dans des parcs, des rues de la ville et même à la plage, se montrant sans leur hijab, certaines en haut d'été et en short.

Dans une vidéo partagée par des milliers de personnes, on peut voir une femme marcher le long d'une promenade en bord de mer, avant d'enlever son hijab, de le laisser tomber au sol, puis de le piétiner et de s'éloigner.

La télévision d'État a diffusé une cérémonie de " hijab et de chasteté ", avec un spectacle chorégraphié par des femmes portant de longues robes blanches et des foulards verts aux couleurs nationales.

Pendant ce temps, sur les médias sociaux persans, un hashtag pour la campagne qui se traduit du farsi par : "Non signifie non, cette fois non au hijab obligatoire", est rapidement devenu viral, promu par des militants, ainsi que par certains journalistes et personnalités politiques de l'opposition.