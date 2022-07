Géopolitique : pourquoi le Japon veut mettre fin au pacifisme militaire

C'était l'une des principales plateformes politiques de Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre du Japon assassiné ce mois-ci. Et maintenant, il y a une chance que cela puisse se réaliser.

Après une victoire retentissante aux élections législatives japonaises cette semaine, le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé son intention de promouvoir la réforme de la constitution et d'approfondir le débat sur les mesures nécessaires pour ''renforcer considérablement'' la défense du pays dans un climat sécuritaire difficile.

La réforme proposée, qui pendant des années avait été défendue sans succès par Abe, signifierait le premier changement dans la constitution japonaise depuis sa promulgation en 1947. Le gouvernement veut changer l'article 9 symbolique, dont le texte stipule que ''le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation et à la menace ou à l'utilisation de la force comme moyen de résoudre les différends internationaux''.

L'initiative suscite des résistances à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, bien qu'elle soit censée ne chercher qu'à consacrer la constitutionnalité des Forces d'autodéfense japonaises (comme on appelle les forces militaires du pays).

Mais pourquoi la réforme suscite-t-elle la controverse ?

Changement historique

''Pour comprendre le sens de la Constitution au Japon, il est important de revenir à l'histoire de ce pays après la Seconde Guerre mondiale. Les autorités d'occupation des États-Unis ont aidé à rédiger la Constitution d'après-guerre qui est devenue loi en 1947'', a déclaré John Nilsson-Wright, professeur de politique japonaise et de relations internationales à l'Université de Cambridge, à BBC News Mundo (le service d'information espagnol de la BBC).

Crédit photo, Getty Images Légende image, La constitution du Japon a été promulguée pendant l'occupation américaine du pays. Sur la photo, le général américain Douglas MacArthur et l'empereur Hirohito.

''Cette Constitution n'a pas été amendée ou amendée une seule fois depuis son introduction et est considérée par de nombreux conservateurs au Japon, à tort ou à raison, comme quelque chose d'étrange, qui ne sert pas de document souverain d'une nation souveraine. La question de l'amendement est donc pour beaucoup à droite au Japon une question en suspens de la Seconde Guerre mondiale'', dit-il.

Mais alors que la droite veut réformer la Magna Carta, la gauche craint que le texte ne soit modifié.

''La Constitution est considérée par la gauche comme une garantie de la culture politique démocratique du Japon, et le fait qu'elle ait été introduite par le camp vainqueur de la guerre (les États-Unis) a été considéré par la gauche comme la preuve que le Japon avait abandonné le militarisme d'avant-guerre. C'est pourquoi il s'agit d'une question politique si explosive'', explique-t-il.

David Boling, directeur du commerce japonais et asiatique au cabinet de conseil Eurasia Group, souligne que l'expérience de la Seconde Guerre mondiale a été si mauvaise pour le Japon que beaucoup de ses citoyens ont conclu que la guerre en général est un désastre et que le pays a donc développé une tendance pacifiste.

''Au Japon, il y a beaucoup de gens qui sont très fiers de la Constitution. Ils l'appellent souvent la Constitution de la Paix d'une manière très positive. Il y a donc un groupe interne qui est fier de ce texte'', dit-il.

Du pacifisme à l'autodéfense

Parmi les critiques de l'éventuelle réforme constitutionnelle, on craint que le Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, auquel Abe appartenait et est maintenant dirigé par Kishida, veuille éliminer les restrictions à la force militaire prévues à l'article 9 de la Constitution.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ancien Premier ministre Shinzo Abe était un partisan de la réforme constitutionnelle au Japon.

Selon Sheila Smith, chercheuse en études Asie-Pacifique au Council on Foreign Relations (un cabinet de conseil basé à Washington), ce n'est pas ce qui est actuellement envisagé.

''Les propositions actuellement avancées par le Parti libéral-démocrate ne prévoient pas la suppression de l'article 9, mais simplement son amendement pour ajouter une autre phrase'', déclare-t-elle.

''Certes, il y a des gens au sein de ce parti qui veulent aller plus loin et changer le nom de l'autodéfense ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de proposition pour le moment pour se débarrasser de l'article 9 et cela n'a aucun soutien ni au sein du PLD ni parmi les citoyens. Mais les critiques se concentrent sur l'article 9 parce qu'il est un élément central de l'identité japonaise d'après-guerre.''

Elle explique que, bien qu'il n'y ait toujours pas de texte concret en discussion - seulement des idées - jusqu'à présent, la proposition suggère de reconnaître la nature constitutionnelle de la légitime défense pour indiquer clairement qu'ils sont conformes à la Magna Carta.

La Constitution japonaise, adoptée pendant l'occupation américaine, cherchait à éliminer toute possibilité de remilitarisation du pays, exprimant littéralement qu'''aucune force terrestre, maritime ou aérienne ne sera maintenue à l'avenir, ni aucun autre potentiel de guerre''.

Mais au fil des ans, cette interdiction littérale a été réinterprétée et adaptée aux changements du contexte international.

David Boling souligne que l'autodéfense a changé progressivement parce que pendant des décennies, ils n'étaient qu'une agence gouvernementale. Ensuite, le ministère de la Défense a été créé et plus tard, sous le gouvernement Abe, un Conseil de sécurité nationale a été créé au sein du bureau du Premier ministre pour coordonner les politiques de sécurité.

L'un des changements majeurs dans cette direction s'est produit en 2014, lorsque le gouvernement Abe a promu une réinterprétation de la norme constitutionnelle qui parle de la défense du pays.

Le cabinet d'Abe a approuvé une réinterprétation de l'article 9 qui stipulait que les forces d'autodéfense japonaises - si nécessaire pour la sécurité et la survie du Japon - pouvaient utiliser la force au nom d'autres pays comme les États-Unis ou l'Australie, par exemple. C'était une réinterprétation très prudente », explique Sheila Smith.

L'année suivante, une nouvelle loi a été créée sur la base de cette réinterprétation. Ainsi, les scans d'autodéfense ont pu utiliser la force pour soutenir d'autres pays si nécessaire pour la sécurité du Japon.

David Boling note que ces changements ont amélioré la capacité du Japon à travailler sur les questions militaires avec d'autres alliés, tels que les États-Unis, mais que le pays reste limité dans sa sphère d'action.

''Le Japon n'est pas dans la même situation que l'Australie ou la Corée du Sud en termes de type d'opérations militaires qu'il peut mener aux côtés des États-Unis, de sorte qu'un changement constitutionnel peut tout rendre plus clair et permettre - comme le disait Shinzo Abe - au Japon de fonctionner davantage comme un pays normal en matière de défense.''

Contexte plus hostile

Tout changement dans la défense du Japon sera surveillé de près par certains de ses voisins, en particulier la Chine, la Corée du Nord et la Corée du Sud.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Japonais suivent avec inquiétude les avancées guerrières de la Corée du Nord.

''Ces pays seront très inquiets. C'est à cause de l'héritage du temps de guerre. Ils ont été envahis par les forces impériales japonaises et en ont encore un très bon souvenir. C'est pourquoi la révision constitutionnelle pour eux fait craindre que le Japon n'abandonne sa restriction d'après-guerre'', explique Sheila Smith.

Paradoxalement, ce sont précisément les actions de deux de ces voisins qui ont servi à justifier les efforts de Tokyo pour avoir une politique de défense avec moins de restrictions.

''Pour l'opinion publique japonaise, la croissance de la Chine en tant qu'acteur militaire est une préoccupation majeure. Les navires chinois ont augmenté leurs invasions dans les eaux très proches du continent japonais, les îles Senkaku, au sud-ouest d'Okinawa, qui sont revendiquées par la Chine mais entretenues par le Japon'', explique John Nilsson-Wright.

Il explique que beaucoup de gens au Japon sont préoccupés par le fait que la Chine s'affirme de plus en plus, tout comme la menace nucléaire de la Corée du Nord et de ses missiles balistiques. Et que les politiciens japonais sont également préoccupés par la fiabilité à long terme des États-Unis en tant que partenaire de sécurité.

''Je pense donc que la révision constitutionnelle peut être considérée par certaines personnes comme un moyen de donner au Japon plus de flexibilité pour protéger sa propre sécurité à un moment où, à long terme, il y a un sentiment que le monde devient de plus en plus hostile à la croissance de la Chine et de la Corée du Nord et que la fiabilité des alliances existantes ne peut pas être considérée comme pérenne.''

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ces dernières années, le Japon a ajouté de nouvelles unités à ses forces d'autodéfense.

En termes de capacités, le Japon se renforce et est actuellement l'un des 10 pays au monde avec les dépenses militaires les plus élevées. En avril, le Japon a annoncé son intention de doubler son budget de la défense pour atteindre 2% de son PIB (produit intérieur brut, somme des biens et services produits par un pays).

''Les Forces d'autodéfense sont une armée de facto qui a des capacités terrestres, maritimes et aériennes. La raison pour laquelle cela est constitutionnel est que l'article 9 a été rédigé de telle sorte qu'il permet au gouvernement japonais d'avoir des forces militaires à des fins purement défensives, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être utilisées pour mener une guerre d'agression'', explique Nilsson-Wright.

Une réforme difficile

Pour mener à bien la réforme constitutionnelle et modifier l'article 9 de la Constitution, il est nécessaire d'avoir une majorité des deux tiers dans les deux chambres du Congrès, en plus de la ratification des changements par référendum national.

Sheila Smith prévient qu'il ne sera pas facile de parvenir au consensus nécessaire, car la coalition gouvernementale devra obtenir le soutien des petits partis à la Chambre haute et que, de plus, tout le monde doit accepter les changements qu'il veut adopter, ce qui nécessitera du temps et des efforts.

L'expert indique qu'en plus des modifications apportées à l'article 9, d'autres propositions de changements sont également en jeu en ce qui concerne l'accès à l'éducation, les circuits électoraux et les pouvoirs de l'exécutif.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Premier ministre japonais Fumio Kishida considéré comme un politicien plus pragmatique qu'Abe.

En revanche, certaines de ces questions peuvent attirer des électeurs pour lesquels, souligne David Boling, la réforme constitutionnelle ne figure pas actuellement parmi ses préoccupations les plus pressantes.

''Si vous regardez la recherche sur les questions les plus importantes pour le public japonais, l'amendement de la Constitution est inférieur, disons, au contrôle de l'inflation, aux questions de sécurité sociale ou à la politique éducative. Donc, bien qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour ce sujet parmi les élus au Japon, ce n'est pas une grande priorité pour le grand public, il sera donc intéressant de voir comment cela évoluera dans les mois à venir.''

Sur le chemin de l'adoption éventuelle de l'amendement à l'article 9, il y a un obstacle de moins après la mort de Shinzo Abe. Le regretté ancien Premier ministre, qui a fait de cette question un drapeau, a été considéré par beaucoup comme un politicien qui a promu le révisionnisme historique, ce qui a généré un certain rejet dans une partie de la population.

''Kishida n'est pas Abe et je pense donc que le public sera plus favorable à l'idée d'un amendement non controversé à la Constitution qui ne change pas substantiellement la façon dont les forces d'autodéfense sont utilisées, mais reconnaît simplement qu'elles constituent une partie importante des capacités défensives du Japon'', déclare Nilsson-Wright.