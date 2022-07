Neuroscience : comment notre cerveau fait-il pour parler plus d'une langue

Par Nicole Chang

BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Alamy

Parler une deuxième ou même une troisième langue peut apporter des avantages évidents, mais parfois les mots, la grammaire et même les accents peuvent se confondre. Cela peut révéler des choses surprenantes sur le fonctionnement de notre cerveau.

Je fais la queue à ma boulangerie locale à Paris, m'excusant auprès d'un commerçant incroyablement confus. Il vient de me demander combien de pâtisseries je voudrais, et complètement par inadvertance, j'ai répondu en mandarin au lieu du français. Je suis tout aussi déconcertée : je suis anglophone dominante et je n'ai pas utilisé correctement le mandarin depuis des années. Et pourtant, ici, dans ce cadre des plus parisiens, il a décidé d'une certaine manière de se réaffirmer.

Les multilingues jonglent généralement avec les langues qu'ils connaissent avec aisance. Mais parfois, des dérapages accidentels peuvent se produire . Et la science qui explique pourquoi cela se produit révèle des informations surprenantes sur le fonctionnement de notre cerveau.

La recherche sur la façon dont les personnes multilingues jonglent avec plus d'une langue dans leur esprit est complexe et parfois contre-intuitive. Il s'avère que lorsqu'une personne multilingue veut parler, les langues qu'elle connaît peuvent être actives en même temps , même si une seule s'habitue. Ces langues peuvent interférer les unes avec les autres, par exemple s'immiscer dans la parole juste au moment où vous ne vous y attendez pas. Et les interférences peuvent se manifester non seulement par des dérapages de vocabulaire, mais aussi au niveau de la grammaire ou de l' accent .

"De la recherche, nous savons qu'en tant que bilingue ou multilingue, chaque fois que vous parlez, les deux langues ou toutes les langues que vous connaissez sont activées", explique Mathieu Declerck, chercheur principal à la Vrije Universiteit de Bruxelles. "Par exemple, lorsque vous voulez dire 'chien' en tant que bilingue français-anglais, non seulement 'chien' est activé, mais aussi son équivalent de traduction, donc 'dog' est également activé."

En tant que tel, le locuteur doit avoir une sorte de processus de contrôle de la langue. Si vous y réfléchissez, la capacité des locuteurs bilingues et multilingues à séparer les langues qu'ils ont apprises est remarquable. La façon dont ils le font est généralement expliquée par le concept d'inhibition - une suppression des langues non pertinentes. Lorsqu'on demande à un volontaire bilingue de nommer une couleur affichée sur un écran dans une langue, puis la couleur suivante dans son autre langue, il est possible de mesurer des pics d'activité électrique dans les parties du cerveau qui traitent du langage et de la conscience attentionnelle.

Cependant, lorsque ce système de contrôle tombe en panne, des intrusions et des manquements peuvent survenir. Par exemple, une inhibition insuffisante d'une langue peut la faire "apparaître" et s'imposer lorsque vous êtes censé parler dans une langue différente.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Plutôt que d'activer et de désactiver différentes langues, elles sont toujours actives dans notre cerveau et la langue indésirable est inhibée.

Declerck lui-même n'est pas étranger au fait de mélanger accidentellement les langues. L'impressionnant répertoire linguistique du Belge comprend le néerlandais, l'anglais, l'allemand et le français. Lorsqu'il travaillait en Allemagne, un voyage régulier en train vers la Belgique pouvait englober plusieurs zones linguistiques différentes - et un entraînement substantiel pour ses compétences en matière de changement de langue.

"La première partie était en allemand et je montais dans un train belge où la deuxième partie était en français", dit-il. "Et puis, quand vous passez à Bruxelles, ils changent la langue en néerlandais, qui est ma langue maternelle. Donc, pendant cette période de trois heures, chaque fois que le conducteur venait, je devais changer de langue.

"J'ai toujours répondu dans la mauvaise langue, d'une manière ou d'une autre. C'était tout simplement impossible de suivre."

En fait, les scénarios de changement de langue - bien que dans un laboratoire plutôt que dans un train - sont souvent utilisés par les chercheurs pour en savoir plus sur la façon dont les personnes multilingues contrôlent leur langue. Et les erreurs peuvent être un excellent moyen de mieux comprendre comment nous utilisons et contrôlons les langues que nous connaissons.

Tamar Gollan, professeur de psychiatrie à l'Université de Californie à San Diego , étudie le contrôle du langage chez les bilingues depuis des années. Ses recherches ont souvent abouti à des résultats contre-intuitifs.

"Je pense que l'une des choses les plus uniques que nous ayons vues chez les bilingues lorsqu'ils mélangent les langues est que parfois, il semble qu'ils inhibent tellement la langue dominante qu'ils sont en fait plus lents à parler dans certains contextes", a-t-elle déclaré. dit.

En d'autres termes, la langue dominante d'une personne multilingue peut parfois être plus touchée dans certains scénarios. Par exemple, dans cette tâche de dénomination des couleurs décrite précédemment, il peut falloir plus de temps à un participant pour se rappeler le mot d'une couleur dans sa première langue lorsqu'il passe de sa seconde, par rapport à l'inverse.

Les participants lisent parfois un mot dans la bonne langue, mais avec le mauvais accent

Dans l'une de ses expériences, Gollan a analysé les capacités de changement de langue des bilingues espagnol-anglais en leur faisant lire à haute voix des paragraphes uniquement en anglais, uniquement en espagnol, et des paragraphes qui mélangeaient au hasard l'anglais et l'espagnol.

Les découvertes étaient surprenantes. Même s'ils avaient les textes devant eux, les participants commettaient toujours des "erreurs d'intrusion" lors de la lecture à haute voix, par exemple en prononçant accidentellement le mot espagnol "pero" au lieu du mot anglais "mais". Ces types d'erreurs se produisaient presque exclusivement lorsqu'ils lisaient à haute voix les paragraphes en plusieurs langues, ce qui nécessitait de passer d'une langue à l'autre.

Encore plus surprenant, une grande partie de ces erreurs d'intrusion n'étaient pas du tout des mots que les participants avaient "sautés". Grâce à l'utilisation de la technologie de suivi oculaire, Gollan et son équipe ont constaté que ces erreurs étaient commises même lorsque les participants regardaient directement le mot cible.

Et même si la majorité des participants étaient des anglophones dominants, ils ont fait plus d'erreurs d'intrusion pour les mots en anglais plutôt que pour leur espagnol plus faible - quelque chose qui, selon Gollan, ressemble presque à un renversement de la domination de la langue.

"Je pense que la meilleure analogie est, imaginez qu'il y a une condition dans laquelle vous devenez soudainement meilleur pour écrire dans votre main non dominante", dit-elle. "Nous appelons cela la domination inversée, nous en avons fait toute une histoire parce que plus j'y pense, plus je réalise à quel point c'est unique et à quel point c'est fou."

Cela peut même se produire lorsque nous apprenons une deuxième langue - lorsque les adultes sont immergés dans la nouvelle langue, ils peuvent avoir plus de mal à accéder aux mots de leur langue maternelle .

Les effets de dominance inversée peuvent être particulièrement évidents lorsque les bilingues passent d'une langue à l'autre au cours d'une même conversation, explique Gollan. Elle explique qu'en mélangeant les langues, les multilingues naviguent dans une sorte d'acte d'équilibre, empêchant la langue la plus forte d'égaliser les choses - et parfois, ils vont trop loin dans la mauvaise direction .

"Les bilingues essaient de rendre les deux langues à peu près également accessibles, en inhibant la langue dominante pour faciliter le mélange", dit-elle. "Mais ils "dépassent" parfois cette inhibition, et cela finit par sortir plus lentement que la langue non dominante."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le passage rapide d'une langue à l'autre est le moment où la plupart des "interférences linguistiques" peuvent se produire, affectant non seulement les mots, mais aussi la prononciation et la grammaire.

Les expériences de Gollan ont également révélé une dominance inversée dans un autre domaine surprenant : la prononciation. Les participants lisent parfois un mot dans la bonne langue, mais avec le mauvais accent. Et encore une fois, cela s'est produit plus pour les mots anglais que pour les mots espagnols.

"Parfois, les bilingues produiront le bon mot, mais avec le mauvais accent, ce qui est une dissociation vraiment intéressante qui vous indique que le contrôle de la langue est appliqué à différents niveaux de traitement", explique Gollan. "Et il y a une séparation entre la spécification de l'accent et la spécification du lexique dont vous allez tirer les mots."

Et même notre utilisation de la grammaire dans notre langue maternelle peut également être affectée de manière surprenante, surtout si vous avez été très immergé dans un environnement linguistique différent.

"Le cerveau est malléable et adaptable", explique Kristina Kasparian, écrivaine, traductrice et consultante qui a étudié la neurolinguistique à l'Université McGill à Montréal, au Canada. "Lorsque vous êtes immergé dans une langue seconde, cela a un impact sur la façon dont vous percevez et traitez votre langue maternelle.

Dans le cadre d'un projet plus vaste réalisé pour sa recherche doctorale, Kasparian et ses collègues ont testé des Italiens qui avaient émigré au Canada et appris l'anglais à l'âge adulte. Tous avaient rapporté de manière anecdotique que leur italien devenait rouillé et qu'ils ne l'utilisaient pas beaucoup dans la vie de tous les jours.

On a montré aux participants une série de phrases en italien et on leur a demandé d'évaluer dans quelle mesure elles étaient acceptables. Parallèlement, leur activité cérébrale a également été mesurée par une méthode d'électroencéphalographie (EEG). Leurs réponses ont été comparées à celles d'un groupe d'Italiens monolingues vivant en Italie.

Les migrants italiens étaient plus susceptibles de rejeter les phrases italiennes correctes comme non grammaticales si elles ne correspondaient pas à la grammaire anglaise correcte.

"Il y avait quatre types de phrases différents, et deux d'entre eux étaient acceptables à la fois en italien et en anglais, et deux d'entre eux n'étaient acceptables qu'en italien", explique Kasparian.

Un exemple de ce dernier type serait la phrase : « I ladri che arresta il poliziotto attendono in macchina. » (En français: « Les voleurs qui arrêtent le policier attendent dans la voiture. »)

Il s'avère que les migrants italiens étaient plus susceptibles de rejeter les phrases italiennes correctes comme non grammaticales si elles ne correspondaient pas à la grammaire anglaise correcte. Et plus leur maîtrise de l'anglais était élevée, plus ils avaient vécu longtemps au Canada et moins ils utilisaient leur italien, plus ils étaient susceptibles d'avoir trouvé les phrases italiennes correctes non grammaticales.

Ils ont également montré des modèles d'activité cérébrale différents par rapport aux Italiens vivant en Italie. En utilisant un électroencéphalogramme (EEG) pour enregistrer l'activité cérébrale, Kasparian et ses collègues visaient à capturer un "instantané milliseconde par milliseconde" de l'activité électrique dans le cerveau des participants au fur et à mesure que le traitement du langage se déroulait.

Ils ont constaté que, lorsqu'on leur présentait des phrases grammaticalement acceptables uniquement en italien (mais pas en anglais), les Italiens vivant au Canada présentaient des schémas d'activité cérébrale différents de ceux de retour en Italie.

En fait, leur activité cérébrale était plus conforme à ce que l'on attendrait des anglophones, dit Kasparian, suggérant que leurs cerveaux traitaient les phrases différemment de leurs homologues monolingues à la maison.

L'anglais repose davantage sur l'ordre des mots que l'italien, explique Kasparian. Et les migrants s'appuyaient davantage sur les indices de grammaire anglaise, dit-elle, même s'ils lisaient en italien. "Même une première langue peut changer, même si c'est une langue que vous avez utilisée tous les jours pendant la majeure partie de votre vie", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, S'immerger dans une langue étrangère est souvent la meilleure façon de l'apprendre, mais cela peut se faire au détriment temporaire de votre langue maternelle.

Bien sûr, la plupart des personnes multilingues sont tout à fait capables de maintenir la grammaire de leur langue maternelle. Mais l'étude de Kasparian, ainsi que d' autres réalisées dans le cadre de son projet de recherche plus large , montrent que nos langues ne sont pas seulement statiques tout au long de notre vie, mais changent, se concurrencent activement et interfèrent les unes avec les autres.

Naviguer dans de telles interférences pourrait peut-être faire partie de ce qui rend difficile pour un adulte d'apprendre une nouvelle langue , surtout s'il a grandi monolingue.

"Chaque fois que vous allez parler cette nouvelle langue, l'autre langue est comme, 'hé, je suis là, prêt à partir'", explique Matt Goldrick, professeur de linguistique à l'Université Northwestern à Evanston, Illinois. Le défi est que vous devez supprimer cette chose qui est si automatique et si facile à faire , en faveur de cette chose qui est incroyablement difficile à faire au moment où vous l'apprenez pour la première fois.

"Vous devez apprendre à tirer sur les rênes quelque chose que vous n'avez normalement jamais à inhiber, cela sort naturellement, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison de le retirer. Et donc je pense que c'est une compétence très difficile celle-là doit se développer, et c'est en partie pourquoi c'est si difficile."

Une chose qui pourrait aider? S'immerger dans l'environnement de la langue étrangère.

"Vous créez un contexte dans lequel vous retenez fortement cette autre langue et vous vous entraînez beaucoup à retenir cette autre chose, ce qui permet à l'autre (nouvelle) langue de devenir plus forte", déclare Goldrick.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Être multilingue peut également présenter des avantages, et certaines recherches suggèrent que cela peut améliorer le multitâche.

"Et puis, lorsque vous revenez de cette expérience d'immersion, vous êtes, espérons-le, dans un endroit où vous pourrez mieux gérer cette compétition", ajoute-t-il. "Ça ne va jamais disparaître, cette compétition ne disparaîtra jamais , vous devenez juste meilleur pour la gérer."

La gestion de la concurrence est certainement quelque chose dans laquelle les multilingues ont tendance à avoir beaucoup de pratique. De nombreux chercheurs affirment que cela leur apporte certains avantages cognitifs - bien qu'il soit intéressant de noter que le jury est toujours sur ce point , d'autres affirmant que leurs propres recherches ne sont pas fiables. preuve d'un avantage cognitif bilingue.

Dans tous les cas, l'utilisation des langues est sans doute l'une des activités les plus complexes que les humains apprennent à faire. Et le fait de devoir gérer plusieurs langues a été associé à des avantages cognitifs dans de nombreuses études, en fonction de la tâche et de l'âge .

Certaines études ont montré que les bilingues sont plus performants dans les tâches de contrôle exécutif , par exemple dans les activités où les participants doivent se concentrer sur des informations contre-intuitives . Parler plusieurs langues a également été lié à l'apparition tardive des symptômes de la démence . Et bien sûr, le multilinguisme apporte de nombreux avantages évidents au-delà du cerveau, notamment l'avantage social de pouvoir parler à de nombreuses personnes.