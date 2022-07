Cyclones - Bangladesh : le pays précurseur dans la lutte contre les catastrophes naturelles

Par Catherine Davison

BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Le Bangladesh dispose d'un système de pointe pour protéger les personnes contre les catastrophes, notamment grâce à une armée de femmes volontaires pour mieux soutenir les femmes. Qu'est-ce que les autres pays peuvent en apprendre ?

Le cyclone qui a tué le frère de Chaina Mistry, âgé de deux mois, fin 1988, est arrivé à l'improviste et au milieu de la nuit.

A lire aussi sur BBC Afrique :

"On ne l'avait pas vu venir", se souvient le père de Mistry, Suranjon, qui a aujourd'hui 65 ans.

Une annonce à la radio avait averti la famille qu'une tempête s'approchait de leur maison à Chila, un petit village niché dans la pointe sud du Bangladesh. Mais ils n'étaient pas inquiets, dit Suranjon : le nombre de signal, utilisé pour catégoriser l'intensité des cyclones sur une échelle de 1 à 10 , était resté faible.

Mais ensuite, aux premières heures du matin, il a brusquement commencé à monter. "Du coup, c'était à 10h", se souvient Suranjon. "Et puis la vague a frappé." Le mur d'eau, plus haut qu'une maison, a défoncé la maison familiale, provoquant l'effondrement d'un mur qui a écrasé l'enfant endormi.

Mais beaucoup de choses ont changé depuis la mort du frère aîné que Mistry, aujourd'hui âgé de 29 ans, n'a jamais eu la chance de rencontrer.

Le Bangladesh a vraiment été un peu un pionnier lorsqu'il s'agit de voir à quoi peut ressembler un système d'alerte précoce efficace - John Harding

Le Bangladesh est l'un des pays les plus sujets aux catastrophes au monde et subit encore plusieurs tempêtes cycloniques chaque année, leur impact étant amplifié par la baie en forme d'entonnoir du pays. Les inondations et l'érosion côtière causent fréquemment des ravages dans la région côtière de basse altitude. En juin de cette année, le pays a été frappé par la pire inondation depuis plus d'un siècle , laissant plus de sept millions de personnes sans nourriture ni abri. Les scientifiques disent que le changement climatique pourrait avoir joué un rôle dans la catastrophe.

Cependant, le nombre de décès dus aux événements météorologiques extrêmes a considérablement diminué , en grande partie grâce à un système d'alerte précoce à plusieurs niveaux composé d'équipements de surveillance météorologique, de systèmes de communication et d'un réseau complet de bénévoles. Fondamentalement, la moitié de ces volontaires sont des femmes, qui travaillent dur pour surmonter les énormes disparités entre les sexes concernant les personnes les plus touchées par les catastrophes .

Le système du Bangladesh est devenu réputé pour accroître la résilience du pays avec relativement peu de ressources, son succès étant salué par les experts comme un modèle pour d'autres pays à faible revenu cherchant à développer des systèmes d'alerte précoce face au changement climatique .

"Le Bangladesh a vraiment été un pionnier lorsqu'il s'agit de voir à quoi peut ressembler un système d'alerte précoce efficace", déclare John Harding, responsable des systèmes d'alerte précoce et de risque climatique (CREWS) de l'Organisation météorologique mondiale (OMM). secrétariat.

Crédit photo, Catherine Davison Légende image, Des volontaires du Programme de préparation aux cyclones (CPP) du Bangladesh participent à un exercice d'alerte précoce dans le village de Chila, avril 2022

Le mois dernier, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a présenté un plan ambitieux pour que « chaque personne sur Terre » soit protégée par un système d'alerte précoce au cours des cinq prochaines années, dans le cadre d'un appel à davantage d'investissements dans l'adaptation au changement climatique. . Un plan d'action à cet effet sera présenté par l'OMM lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat, la Cop27, plus tard cette année.

"[Les systèmes d'alerte précoce] sont l'un des outils les plus efficaces dont nous disposons pour faire face à ces impacts du changement climatique", déclare Harding.

Le Bangladesh renforce son système d'alerte précoce depuis des décennies. Alors, que peuvent en tirer les autres pays ?

Alerte précoce

Le début du système leader mondial du Bangladesh remonte à 1970, lorsque le cyclone Bhola a entraîné la mort d'environ un demi-million de personnes dans la baie du Bengale - l'une des tempêtes les plus meurtrières jamais enregistrées . La catastrophe a incité le Bangladesh à investir massivement dans la technologie de prévision météorologique, les abris contre les cyclones et la formation d'un réseau de volontaires le long de la côte.

Lorsque le cyclone Amphan a touché terre en 2020 en tant que forte tempête cyclonique de catégorie 2 - presque aussi grave que la catégorie 3 de Bhola - il a enregistré un nombre de morts de seulement 26 . Alors que ce cyclone se dirigeait vers la côte, la famille de Mistry a de nouveau été alertée de l'approche du cyclone par une annonce à la radio. Mais cette fois, ils étaient préparés.

Deux jours plus tôt, le téléphone de Mistry avait sonné avec un SMS l'avertissant d'une dépression météorologique sur le golfe du Bengale, et elle avait suivi la progression du cyclone via des messages échangés sur les réseaux sociaux. Au moment où il a touché terre, sa famille avait rassemblé ses affaires et évacué vers un abri anticyclonique à proximité.

Le succès du Bangladesh dans la réduction de son nombre de morts est dû, en partie, à cette capacité améliorée à surveiller et à suivre les cyclones à mesure qu'ils se forment au-dessus du golfe du Bengale. En 1970, le pays ne disposait que de deux radars côtiers, capables de suivre la progression des cyclones une fois qu'ils se trouvaient à moins de 200 miles (322 km) de la côte . Aujourd'hui, un réseau complet de stations météorologiques, comprenant des radars côtiers, des stations au sol et des instruments embarqués mesurant la pression atmosphérique et l'humidité, permet au Bangladesh de suivre de près l'évolution en temps réel.

Je n'ai jamais rencontré mon frère. C'est très douloureux pour moi. J'ai rejoint le [programme de préparation aux cyclones] pour m'assurer qu'aucun autre enfant ne perde la vie - Chaina Mistry

L'année dernière, l' OMM a adopté une résolution sur le libre échange de données météorologiques entre les 193 États membres, ce qui signifie que le Bangladesh et d'autres pays vulnérables ont désormais accès aux prévisions de bien plus loin. Un tel partage de données météorologiques est "particulièrement important pour des événements comme les cyclones tropicaux, où l'événement lui-même peut commencer un peu plus au sud dans la baie du Bengale", explique Harding.

Mais le simple fait de disposer des données n'est qu'une partie de l'avertissement efficace des personnes sur les dangers qui les menacent. S'assurer que ces informations leur parviennent réellement est un autre élément important.

"Même si vous avez la meilleure science, les meilleures prédictions disponibles, si elles ne sont pas traduites dans la bonne langue ou le bon format pour la communauté, ils ne comprendront pas", déclare Harding. "[Il] doit être construit avec cette perspective locale dès le début."

Les systèmes d'alerte précoce du Bangladesh utilisent une variété de méthodes de communication, y compris des émissions de télévision et de radio, des messages push via les réseaux de téléphonie mobile, des notifications par SMS ciblées et une ligne d'assistance que les gens peuvent composer pour écouter des messages vocaux préenregistrés.

Mais la clé pour atteindre autant de personnes que possible - appelée « le dernier kilomètre » par les experts en réduction des risques de catastrophe - réside dans l'immense réseau de volontaires du pays.

Crédit photo, Catherine Davison Légende image, Sabastin Bachar, chef d'équipe du CPP pour le village de Chila, montre le système de drapeau à trois niveaux qui est affiché sur la place du village.

Préparé localement

À la suite de la catastrophe de 1970, la Société du Croissant-Rouge du Bangladesh a mis en place un programme de préparation aux cyclones (CPP), dans le but de réduire les décès inutiles et d'améliorer la résilience des communautés. Désormais supervisé par le ministère gouvernemental de la gestion des catastrophes et des secours (MoDMR), le programme compte plus de 76 000 volontaires dans les villages le long de la côte.

Lorsque le programme a commencé à fonctionner à Chila en 2009, Mistry s'est immédiatement inscrite pour suivre une formation de bénévole. "Je n'ai jamais rencontré mon frère. C'est très douloureux pour moi", dit-elle. "J'ai rejoint le CPP pour m'assurer qu'aucun autre enfant ne perde la vie."

Faisant partie d'une équipe de 20 personnes, Mistry est chargée de s'assurer que tous les membres de sa communauté sont au courant des derniers avertissements de risques météorologiques. Les volontaires utilisent un système de drapeaux à plusieurs niveaux, affichés sur le marché central ou sur la place du village, pour communiquer la gravité de la tempête. Ils patrouillent également dans les rues avec des mégaphones pour diffuser l'avertissement, et font même du porte-à-porte à pied ou à moto pour s'assurer que l'information parvient à tout le monde, y compris ceux qui sont confinés chez eux, analphabètes ou sans accès à un téléphone portable.

Les alertes précoces que les femmes et les filles reçoivent sont souvent filtrées par les membres masculins de la famille - Maliha Ferdous

Plusieurs études ont montré qu'en cas de catastrophe, une réponse menée par la communauté - avec le soutien du gouvernement et d'organisations à but non lucratif - est essentielle pour une action rapide et généralisée qui sauve des vies.

Au cours de l'année écoulée, le CPP a tenté d'étendre l'approche du dernier kilomètre jusqu'aux écoliers, en lançant le programme Prostoot ou "apprentissage par le jeu" dans certaines écoles secondaires. Les écoles organisent des journées dédiées à la préparation aux catastrophes, explique Ahmadul Haque, directeur du CPP, où elles font des simulations d'évacuation tout au long de la journée. Les enfants apprennent également les premiers secours de base et forment des équipes de gestion des catastrophes. L'objectif, dit Haque, est de créer une "génération prête en cas de catastrophe".

Le plus grand facteur de réussite de tout programme de préparation aux catastrophes est que "les gens savent quoi faire", déclare Saleemul Huq, directeur du Centre international pour le changement climatique et le développement (ICCCAD) au Bangladesh. Le système de volontariat du Bangladesh est devenu "un très, très bon moyen de donner aux gens les moyens de savoir quoi faire", ajoute-t-il.

Disparité entre les sexes

La capacité à diffuser rapidement des informations au niveau local a été particulièrement importante pour sauver la vie des femmes, qui à travers le monde sont souvent touchées de manière disproportionnée par des catastrophes soudaines .

L'inégalité entre les sexes se traduit par des taux d'alphabétisation plus faibles, des rôles sexospécifiques qui confinent les femmes à la maison et moins de pouvoir décisionnel au sein du ménage, limitant l'accès des femmes à l'information, explique Maliha Ferdous, chef de projet à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. internationales (IFRC) au Bangladesh.

"Les premiers avertissements que les femmes et les filles reçoivent sont souvent filtrés par les membres masculins de la famille", dit-elle. "Il n'est pas correctement diffusé à la femelle."

Cela a conduit les femmes à être souvent surreprésentées dans les statistiques de décès dus aux cyclones au Bangladesh. Lors du cyclone Bhola en 1970, les décès de femmes étaient plus nombreux que les hommes de 14:1. Cette situation a été aggravée par le fait que de nombreuses femmes ont choisi de ne pas évacuer parce qu'elles pensaient que leur place était à la maison ou par peur de la violence sexiste dans des abris surpeuplés.

"Dans la plupart des cas, ils attendent les autorisations du membre masculin de la famille", explique Ferdous, expliquant que les femmes ont souvent le sentiment que cela déshonorerait la famille de rester dans un refuge sans tuteurs masculins pour les accompagner.

Crédit photo, Catherine Davison Légende image, Les volontaires du CPP dans le village de Chila sont chargés de s'assurer que tous les membres de la communauté sont au courant des derniers avertissements de risques météorologiques.

Répondre à ces croyances fait partie du rôle que jouent aujourd'hui les bénévoles lorsqu'ils essaient de persuader les femmes d'évacuer. Lors du cyclone Amphan en 2020, Aparna Mistry, une parente de Mistry qui vit également à Chila, a d'abord refusé d'évacuer, gênée à l'idée d'allaiter son enfant en public et de dormir dans la même pièce que tant d'étrangers.

"Le refuge est un endroit très fréquenté", dit-elle, posant une couverture protectrice sur son fils maintenant âgé de trois ans, qui dort dans un hamac à l'extérieur du magasin familial où elle me parle. "Il y a tellement d'hommes là-bas. Quand je change de vêtements, je me sens mal à l'aise."

Lorsqu'on lui a demandé ce qui lui avait fait changer d'avis, Aparna désigne Mistry, qui est assise avec nous. "De force!" dit-elle en riant. La rencontre est courante pour Mistry, qui dit que pendant les cyclones, elle se heurte souvent à la résistance des femmes à évacuer. Mais les choses s'améliorent, dit-elle, avec l'introduction de femmes bénévoles qui aident à conseiller et à soutenir ces femmes tout au long du processus d'évacuation. "Seules les femmes peuvent se lever et aider les femmes", explique Rina Sardar, une bénévole de 38 ans qui travaille aux côtés de Mistry.

En 2015, les États membres de l'ONU ont adopté le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe , qui souligne l'importance d'intégrer une approche sensible au genre dans la gestion des catastrophes. Dans cette optique, le CPP a progressivement commencé à intégrer davantage de femmes volontaires ; les femmes représentent désormais 50 % de ses effectifs bénévoles.

Les femmes volontaires peuvent accéder à des espaces auxquels les hommes ne pourraient pas accéder, s'assurant que les messages vitaux sur les cyclones entrants sont diffusés parmi les réseaux féminins qui pourraient autrement rester isolés, explique Ferdous. De plus, devenir bénévole peut élever le statut social des femmes, leur donnant un rôle dans une société qui pourrait autrement les reléguer uniquement à la sphère domestique.

En conséquence, le ratio de décès d'hommes par rapport aux femmes lors de catastrophes a diminué ces dernières années et, lors du cyclone Amphan en 2020, il est tombé à 1:1, selon le MoDMR.

L'autonomisation des femmes de la communauté leur donne également plus d'autonomie quant à leur propre évacuation et leur permet d'aider avec les abris gérés par la communauté, réduisant ainsi le risque de violence sexiste lors des évacuations, explique Ferdous.

Prêt pour le refuge

Ces abris sont eux-mêmes un autre élément important du succès du Bangladesh dans la réduction des risques pour les personnes en cas de conditions météorologiques extrêmes. Grâce à eux, le Bangladesh a excellé dans l'art d'offrir aux gens des moyens clairs et accessibles de se protéger lorsqu'ils reçoivent des avertissements.

En 1970, le Bangladesh ne comptait que 44 abris contre les cyclones . Mais à la suite de la catastrophe de Bhola et grâce aux efforts combinés du gouvernement et de l'aide internationale, ce nombre était passé à près de 4 000 abris formels au milieu des années 2000. La plupart font office d'écoles et de centres communautaires.

Une étude publiée l'année dernière a révélé que la combinaison d'un accès accru et d'une gestion communautaire au Bangladesh a contribué à améliorer les comportements d'évacuation.

Crédit photo, Catherine Davison Légende image, La plupart des abris contre les cyclones au Bangladesh sont également utilisés comme écoles ou centres communautaires. Celui-ci dans le village de Chila se double d'une école.

"C'est un processus d'apprentissage", dit Huq, soulignant que le Bangladesh a eu des années pour perfectionner ses systèmes d'alerte précoce, et à chaque catastrophe apprend une nouvelle leçon sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il pense que le Bangladesh peut servir de modèle à d'autres pays vulnérables au changement climatique qui cherchent à renforcer leur résilience face aux impacts du changement climatique.

Le pays vise maintenant à étendre son modèle de réduction des risques de catastrophe au-delà de la menace des cyclones, explique Huq, formant des équipes pour répondre rapidement aux aléas tels que les tremblements de terre, les incendies et les inondations. Le plan aiderait à réduire le nombre de morts lors de catastrophes - même si, prévient Huq, "les cyclones sont relativement faciles. Les inondations sont plus difficiles car les inondations sont moins prévisibles".

Un rapport de 2019 a révélé que les familles des régions les plus exposées aux catastrophes du Bangladesh paient en moyenne 6 608 taka (60 £ / 70 $) chaque année pour prévenir et réparer les dommages causés par les catastrophes liées au climat, poussant beaucoup plus profondément dans la pauvreté.

Il tient cependant à souligner que si les systèmes d'alerte précoce peuvent sauver des vies, ils ne peuvent pas minimiser les impacts socio-économiques des catastrophes récurrentes. De nombreuses vies ont été sauvées grâce à l'alerte avancée et aux abris avant l'arrivée du cyclone Amphan en 2020, mais il a tout de même laissé environ un demi-million de sans-abri , dont beaucoup à Chila.

"Le chaînon manquant est un soutien financier mondial aux victimes du changement climatique induit par l'homme", déclare Huq. "Aider simplement les gens à survivre et ne pas les aider à retrouver leurs moyens de subsistance est quelque chose que nous avons négligé." Le financement des pays riches pour aider les pays les plus pauvres et les plus vulnérables à atténuer et à s'adapter au changement climatique, ainsi que le soutien aux personnes souffrant des pires impacts du changement climatique , sont devenus une énorme source de tensions lors des pourparlers internationaux sur le climat .

Une menace croissante

Mistry, qui à 29 ans reste célibataire, a constaté que la sensibilisation aux cyclones lui a donné un sens alternatif au rôle traditionnel de la maternité. « Je suis fière d'être membre du RPC, dit-elle. "C'est une excellente occasion pour moi de faire quelque chose pour les gens." Dans ses temps libres, elle aide à enseigner aux écoliers locaux les dangers des cyclones et comment évacuer en toute sécurité. Alors que nous étions assis à parler sous un sari rouge vif, suspendu dans la cour pour nous protéger du soleil de midi, beaucoup d'entre eux sont venus dire bonjour, l'appelant affectueusement "mère".

Cependant, Mistry a dû reconstruire sa propre maison à deux reprises en raison des dommages causés par le cyclone. L'élévation du niveau de la mer présente également une menace plus lente dans la région, contribuant à l'érosion côtière et à la salinisation. Mistry dit que cela a rendu les terres agricoles inutilisables, oblitérant la principale source de nourriture et de revenus pour de nombreuses familles du village.

Crédit photo, Catherine Davison Légende image, "J'ai rejoint le CPP pour m'assurer qu'aucun autre enfant ne perde la vie", déclare Chaina Mistry, photographiée ici en train de se préparer pour un exercice d'alerte précoce.

Un rapport de 2019 a révélé que les familles des régions les plus exposées aux catastrophes du Bangladesh paient en moyenne 6 608 taka (60 £ / 70 $) chaque année pour prévenir et réparer les dommages causés par les catastrophes liées au climat, poussant beaucoup plus profondément dans la pauvreté.

Mistry veut rester à Chila, mais reconnaît qu'elle pourrait éventuellement être forcée de déménager à la recherche d'un emploi. "Il n'y a pas d'avenir ici", dit-elle. Un rapport de la Banque mondiale de 2018 a prédit que le changement climatique au Bangladesh pourrait déplacer jusqu'à 13,3 millions de personnes , soit 1 sur 7, à travers le pays d'ici 2050.

Le gouvernement du Bangladesh s'emploie à contrer ces menaces qui pèsent sur sa population. Le récent plan de prospérité climatique de Mujib du pays vise à la fois à accroître la résilience des populations côtières et à utiliser le besoin mondial de lutter contre le changement climatique et de s'y adapter comme catalyseur d'une plus grande prospérité économique, en créant environ 4,1 millions d'emplois en investissant dans les énergies propres et fossiles. des projets d'infrastructure gratuits, entre autres programmes.

Le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a écrit que le plan aidera non seulement à « éviter le pire du changement climatique ; il a également un sens économique ». Elle s'est engagée à financer des mesures d'adaptation sensibles au genre et la participation des femmes aux processus décisionnels. (Cependant, la réponse au désastre du Bangladesh a également été récemment critiquée pour avoir négligé la communauté trans vulnérable du pays. Le MoDMR n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en réponse à cette critique.)

Financièrement, dit Huq, le plan "nécessitera un soutien externe substantiel pour être mis en œuvre". Entre-temps, le Bangladesh investit seul dans l'adaptation au climat depuis des décennies, ajoute Huq. Au cours de l'exercice 2020-21, il a alloué 7,5 % de son budget national à la réduction des risques et à l'adaptation .