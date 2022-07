Cheveux sains : qu'est-ce que cela signifie vraiment ?

Les cheveux sont une partie importante de notre identité, et nos efforts pour les garder propres et soignés ont créé une industrie des soins capillaires estimée à 80 milliards de dollars.

Cette industrie nous offre de nombreux produits qui, disent-ils, ont été créés pour garder nos cheveux plus sains, plus brillants et plus sains.

Mais qu'est-ce qu'un cheveu sain ? Les cheveux, qu'ils soient raides, bouclés, longs ou courts, ne sont-ils pas simplement des protéines mortes ?

Que sont les cheveux ?

Le cheveu est un filament à structure cylindrique qui pousse sur le cuir chevelu humain et se divise en deux parties : une partie interne composée de la racine et du follicule et une partie externe, le filament en forme de tige qui est le cheveu visible lui-même.

"Le filament n'est pas vraiment un matériau vivant" , explique le Dr Sharon Wong, dermatologue spécialisée dans les troubles du cuir chevelu et des cheveux, au programme Crowdscience de la BBC.

"Techniquement, nous avons une partie vivante, qui est le follicule, puis nous avons essentiellement la partie morte, qui est la fibre qui sort du cuir chevelu, et c'est ce qui nous importe tant."

Le follicule pileux est une dépression en forme de tube dans le cuir chevelu qui renferme la racine, où commence la croissance des cheveux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le cheveu a deux parties : une interne constituée de la racine et du follicule et une externe, le filament en forme de tige qu'est le cheveu visible.

Chaque cheveu a son propre follicule, qui varie en profondeur.

"Chacun des follicules pileux de notre corps - nous en avons environ cinq millions - subit un cycle de croissance des cheveux et c'est un processus indépendant de son voisin", explique l'expert.

"C'est pourquoi les humains n'ont pas une croissance synchronisée des cheveux. En tant qu'êtres humains, nous ne perdons pas tous nos cheveux de façon saisonnière en même temps."

L'une des choses vraiment surprenantes à propos du corps humain, dit l'expert, est le fait que le follicule a cette capacité de continuer à se régénérer de sorte qu'à chaque fois qu'un cheveu tombe naturellement, il est remplacé par un autre.

Si nous zoomons sur un filament nous verrons qu'il s'agit d'une structure tubulaire dont la partie inférieure est le bulbe du follicule pileux, que l'on appelle la papille dermique.

Plus haut dans le follicule pileux, il y a des poches de cellules souches qui envoient des cellules filles au bas ou à la racine du follicule et ce sont elles qui diront cycliquement au follicule de faire émerger le filament.

"Nous avons tous une durée génétiquement prédéterminée de ce cycle de croissance des cheveux qui peut aller de deux ans à environ sept ans", explique le Dr Wong.

"C'est pourquoi certaines personnes ne peuvent faire pousser leurs cheveux que jusqu'aux épaules et d'autres peuvent les faire pousser jusqu'au sol."

Mais une fois la phase de croissance ou anagène terminée, le follicule pileux entre dans une sorte de phase de pause où les mèches cessent simplement d'émerger.

Et puis il entre dans la phase de repos ou télogène, pendant laquelle les cheveux commencent à tomber et la phase de croissance recommence.

Qu'est-ce qu'un cheveu sain ?

Mais bien que biologiquement les cheveux ne soient pas une structure vivante, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de différenciation entre les cheveux sains et les cheveux malsains, comme le souligne la dermatologue Sharon Wong.

"Si vous regardez une mèche intacte au microscope, vous pouvez voir que la couche externe, qui est la cuticule, ressemble à un tissage de cheveux très bien posé, lisse et aplati. Il s'agit d'une couche protectrice sur vos cheveux, contre les choses. comme la chaleur et les produits chimiques.

"Parce qu'avec le temps, avec une exposition excessive aux UV ou à d'autres facteurs, la cuticule est endommagée et lorsque vous regardez une mèche endommagée, vous voyez une cuticule qui n'a pas l'air plate et nette, comme si elle avait des écailles."

Et une cuticule endommagée rend la mèche plus poreuse, ce qui signifie que les produits chimiques, la chaleur et les dommages peuvent atteindre le centre du cheveu et l'affaiblir de l'intérieur vers l'extérieur.

Cela peut être vu dans les pointes des cheveux fendus, ou lorsque les cheveux deviennent plus cassants et cassants ou perdent leur couleur.

Alors, que devons-nous faire pour garder la structure de nos cheveux en bonne santé ? Devrions-nous cesser d'utiliser des séchoirs et des lisseurs, avons-nous demandé au Dr Wong.

"Cela a en fait plus à voir avec l'intensité de la chaleur de ces appareils et aussi avec la fréquence à laquelle vous les utilisez", dit-elle.

"Par exemple, si vous utilisez un fer plat pour lisser vos cheveux, idéalement la chaleur doit être inférieure à 180° car au-delà vous commencez vraiment à dénaturer ou abîmer les protéines, et n'oubliez pas que vos cheveux sont à 90% protéinés" .

"Mais si vous l'utilisez deux ou trois fois par semaine et que vous le faites en continu, cela devient des dommages cumulatifs et vos cheveux deviennent alors beaucoup plus cassants."

Fréquence de lavage

Quant aux shampoings et revitalisants, à quelle fréquence doit-on les utiliser ?

"Le but du shampooing est de nettoyer le cuir chevelu et de s'assurer qu'il y a une base bien établie pour une croissance saine des cheveux", explique le dermatologue.

"L'après-shampooing est destiné à la mèche elle-même, pour la nourrir et empêcher les cheveux de se dessécher.

"En ce qui concerne la fréquence de lavage des cheveux, il n'y a pas de solution unique, fondamentalement, cela a à voir avec la propreté du cuir chevelu et si vous avez un trouble spécifique qui l'affecte.

"Si vous êtes quelqu'un qui a un cuir chevelu très gras et huileux, vous devriez peut-être vous laver les cheveux tous les jours. Et si votre cuir chevelu est très sec, le lavage quotidien peut ne pas aider."

L'idéal est de découvrir ce qui est le mieux pour le cuir chevelu de chacun , précise la dermatologue.