Test Pap : l'histoire d'amour qui a abouti au frottis qui sauve aujourd'hui la vie de millions de femmes

George et sa femme Mary avaient émigré de Grèce aux États-Unis en 1913, à la recherche d'opportunités de vie meilleures et avec le rêve de se consacrer à la science.

George travaillait autrefois dans un grand magasin et jouait du violon dans des restaurants, raconte au programme BBC Witness sa petite-nièce Olga Stamatiou, qui vivait à côté des frottis Pap à Long Island, New York (USA).

Ce type de collecte de matériel du col de l'utérus deviendra plus tard le désormais célèbre frottis de Pap. En identifiant précocement les lésions (souvent causées par le virus HPV, le papillovirus humain), il est possible d'intervenir et de prévenir le développement du cancer du col de l'utérus.

De plus, l'examen intime des femmes n'était pas non plus bien accepté à l'époque. "Ce n'était pas élégant, et dans certains cas, c'était considéré comme impoli", a expliqué le scientifique.