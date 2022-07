Discrimination : les femmes qui se battent contre les "tâches sexistes" sur le lieu de travail

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les femmes sur le lieu de travail sont souvent chargées de "tâches", qualifiées de "tâches ménagères".

"En tant que femme, j'ai l'habitude de faire des tâches ingrates.

"Parfois, j'ai l'impression d'être une mère, parfois c'est comme être une épouse inutile", explique Maria, originaire d'Argentine, lorsqu'on lui demande de décrire son rôle sur le lieu de travail.La jeune femme de 30 ans, qui a insisté pour utiliser un pseudonyme, a commencé à travailler lorsqu'elle était adolescente. À l'âge de 19 ans, elle a obtenu un emploi de secrétaire d'un homme politique. La description du poste indiquait que "le travail implique l'administration du bureau, la gestion des rendez-vous et la réponse aux appels téléphoniques".

Pourtant, elle affirme que sa routine quotidienne réelle - encore à ce jour, malgré les promotions, consiste souvent à faire du café, à réchauffer de la nourriture, à la servir à son patron et à nettoyer les tasses et les assiettes usagées.

"Pour l'anniversaire de sa femme, il m'a même demandé de lui offrir des fleurs parce qu'il était trop occupé", s'exclame-t-elle.

Mais Maria n'est pas seule.

Légende image, Maria dit qu'elle veut tourner le dos aux tâches non valorisables au travail, mais qu'elle ne sait pas toujours comment dire non.

Aux États-Unis, par exemple, les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes de se voir confier des tâches non valorisables sur le lieu de travail, selon Lise Vesterlund, auteur et professeur d'économie à l'université de Pittsburgh.

Et selon un rapport de la Banque mondiale, bien que les femmes représentaient environ 39 % de la main-d'œuvre mondiale en 2021, elles sont très peu nombreuses à occuper des postes de direction. (Le magazine Forbes affirme qu'en 2021, seulement 8 % environ des 500 plus grandes entreprises du monde seront dirigées par des femmes).

Dans cet article, nous parlons à des femmes du monde entier de leur expérience et leur donnons des conseils sur la façon de dire non à ces tâches non prometteuses, souvent sexistes, surnommées "tâches ménagères au bureau".

"Pas question" - Refuser de nettoyer le bureau

Crédit photo, Rafat Salami Légende image, Rafat raconte que dans un précédent emploi de journaliste au Nigeria, on lui a demandé de nettoyer le bureau, ce que ses collègues masculins n'ont jamais eu à faire.

Certaines de ces tâches non valorisables peuvent être dégradantes et humiliantes, affirme Rafat Salami, du Nigeria.

"Lorsque j'ai rejoint mon premier emploi en tant que journaliste, j'étais remplie d'enthousiasme. Je pensais que j'allais changer le monde, mais mon travail a commencé par le nettoyage et l'époussetage des tables."

Rafat est une radiodiffuseur à la Voix du Nigeria basée à Abuja. Avant de décrocher son poste au sein du gouvernement, elle a dû travailler dans différentes entreprises privées où, dit-elle, on attendait d'elle qu'elle accomplisse des tâches qui dépassaient les attributions d'un travail professionnel.

Dans le cas de Rafat, elle était la plus jeune des deux femmes reporters du bureau et on lui confiait la tâche de garder le bureau propre et bien rangé.

"Je nettoyais ma maison avant d'aller travailler et la première chose qu'on m'a demandé de faire là-bas ? On m'a demandé de nettoyer le bureau".

Mais Rafat dit qu'elle s'est défendue et a dit à ses employeurs d'engager une femme de ménage.

"Je me suis dit : 'Pas question. Je ne vais pas le faire". J'ai commencé à résister. Ils ne pouvaient même pas comprendre pourquoi".

Rafat raconte que sa réponse a laissé ses collègues perplexes, et qu'elle a ensuite quitté son emploi.

"Si une femme refuse de faire un travail, les gens disent : tu es arrogante, c'est pour ça que tu n'es pas mariée".

Crédit photo, Rafat Salami Légende image, Rafat dit qu'il est difficile d'échapper au "travail sexospécifique" dans certains contextes sociaux et qu'il se retrouve souvent à préparer des repas pour les gens.

"À la maison, vous vous occupez de votre mari et de vos enfants et lorsque vous venez au travail, tout le monde s'attend à ce que vous vous occupiez aussi du reste de vos collègues masculins. Vous faites preuve d'indulgence et vous vous dites que je ne veux pas être considérée comme trop impolie", explique-t-elle.

Rafat dit qu'il est difficile d'échapper à ce que l'on appelle le "travail spécifique au genre" dans certains contextes sociaux et c'est pourquoi elle se retrouve souvent à préparer des repas pour les gens.

Mais elle affirme que sur le lieu de travail, il est important de dire non à de telles tâches, ce qu'elle fait désormais.

"J'ai une forte personnalité. Je me mets en avant. Mes opinions comptent. Elles sont entendues et respectées."

Faire du thé et du café

Crédit photo, BBC Légende image, Selon une étude, les femmes sur le lieu de travail aux États-Unis sont deux fois plus susceptibles que les hommes de se voir confier des tâches telles que la préparation du thé.

Nana Watarai, du Japon, peut s'identifier à l'expérience de Rafat.

"Ma mère travaillait dans les bureaux d'une grande entreprise alimentaire. À son époque, le personnel masculin ordonnait simplement aux femmes de faire du thé ou du café. C'était considéré comme normal", raconte Nana.

Tout le monde dans le bureau avait une tasse spécifique et les femmes étaient censées savoir à qui elle appartenait et étaient chargées de servir le thé en plus de leur travail quotidien.

"Ma mère et les autres employées se relayaient pour préparer le thé et le café le matin. Cela faisait partie de leur travail. C'était leur première tâche du matin".

En écoutant les expériences de sa mère, Nana a eu envie d'accéder à des postes plus élevés.

Crédit photo, Nana Watarai Légende image, Nana Watarai (à droite) affirme que l'égalité au Japon s'est améliorée par rapport à l'époque où sa mère (à gauche) travaillait dans un bureau.

Lorsqu'elle est entrée dans la vie active il y a environ 30 ans, elle a remarqué que les femmes étaient reléguées à ce qu'elle décrit comme des "rôles secondaires".

"Les hommes obtenaient des rôles importants comme la vente, la gestion, le marketing, etc. Les femmes n'étaient que des assistantes de bureau, des employées de bureau et des rôles subalternes. La plupart des entreprises ne comptaient aucune femme au niveau des directeurs et des cadres."

Elle a donc décidé de travailler en free-lance, en tant que coordinatrice d'événements et traductrice, et dit avoir renoncé à une famille pour se concentrer sur sa carrière.

Nana dit que les choses doivent s'améliorer, même si elle reconnaît que les choses se sont améliorées depuis l'époque de sa mère.

Le gouvernement japonais a par exemple adopté en 1986 la loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi, qui interdit toute discrimination à l'égard des femmes en matière de formation professionnelle, d'avantages sociaux, de retraite et de licenciement.

Nana espère que, grâce à ces changements dans la culture professionnelle japonaise, la prochaine génération de femmes n'aura pas à faire le choix entre garder un emploi et élever une famille.

Deux siècles sont nécessaires pour combler le fossé de l'égalité des sexes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon le professeur Vesterlund, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes s'aggravera si les femmes acceptent de faire des "tâches ménagères" au bureau.

Selon un nouveau rapport sur la parité entre les sexes dans le monde, il faudra 132 ans au rythme actuel pour atteindre l'égalité totale.

Le rapport sur l'écart entre les sexes dans le monde, publié par le Forum économique mondial en juillet 2022, indique que la crise du coût de la vie n'aide pas et a un impact disproportionné sur les femmes.

L'Asie du Sud présente l'écart le plus important et il faudra environ deux siècles pour atteindre la parité.

Selon le rapport, la pandémie de Covid-19 a fait reculer la parité hommes-femmes d'une génération, l'Asie du Sud présentant l'écart le plus important et il faudra environ deux siècles pour atteindre la parité.

Lise Vesterlund, professeur d'économie à l'université de Pittsburgh, estime que cet écart ne fera que se creuser davantage si les femmes continuent à assumer les "tâches ménagères" au bureau.

Elle a collaboré avec trois de ses amies pour écrire un livre intitulé "The No Club : Putting a Stop to Women's Dead-End Work".

Elle affirme que "Si vous faites beaucoup de travail non promouvable, vous allez également connaître beaucoup plus de stress émotionnel, d'épuisement et d'épuisement parce que vous n'utilisez pas les compétences."

Crédit photo, Lise Vesterlund Légende image, Lise Vesterlund prévient que le travail non promotionnel peut causer des dommages émotionnels et un épuisement professionnel.

Maria, la secrétaire argentine dont nous avons parlé plus haut, qui fait tant de "ménage de bureau" pour son patron, est embarrassée par sa situation.

"Nous nous connaissons depuis longtemps. C'est maintenant comme une relation père-fille. J'aurais pu dire non de manière polie sans le confronter, mais je n'ai jamais dit non. Je ne sais pas pourquoi", dit-elle.

"Je sais que je suis surqualifiée pour ce poste. Souvent, je me demande pourquoi je fais cela."

Lise admet que dire non n'est pas facile et conseille aux femmes de négocier.

"Plutôt que de vous contenter de dire oui, dites : 'Je vais faire cette mission, mais si j'accepte ce travail, je ne vais pas consacrer assez de temps au lancement du produit', etc.

"La meilleure façon de procéder est de passer à l'analyse de rentabilité, car au bout du compte, c'est l'organisation elle-même qui en pâtit."

Selon elle, les changements ne se produiront que lorsque les responsables réaliseront que le fait de confier ces tâches supplémentaires aura un impact sur la qualité du travail réel.

Maria, qui prépare un doctorat, prévoit de quitter son emploi actuel, mais promet de dire non dans tous les rôles qu'elle occupera à l'avenir.

Rafat, du Nigéria, a déclaré à la BBC que, bien que les femmes aient souvent peu de marge de manœuvre pour négocier dans certains contextes socioculturels, elle est d'accord pour dire non, et nous a donné un exemple de ce qui s'est passé dans son rôle dans le secteur bénévole.

"J'étais la seule femme dans une réunion, et j'étais la plus expérimentée. Pourtant, on m'a demandé de rédiger le procès-verbal. Je les ai regardés et je leur ai dit qu'il fallait trouver une secrétaire pour prendre des notes."