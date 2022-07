Pablo Escobar : "Le trafiquant de drogue, ce n'était pas moi" - l'histoire de son photographe personnel

Rédaction

BBC News Mundo

il y a 24 minutes

Crédit photo, Edgar Jiménez Légende image, Edgar Jiménez a pu photographier les moments les plus intimes de Pablo Escobar, comme cette photo prise à l'aube du 1er décembre 1980 dans sa chambre de l'Hacienda Nápoles, alors qu'il avait 40 ans et venait d'être consacré capo de capos du Cartel de Medellín ; à côté de lui Ligia Urquijo, sa belle-sœur.

Le 22 juillet marque le 30e anniversaire de l'évasion du narcotrafiquant Pablo Escobar de la Cathédrale, la prison où il était détenu avec ses hommes de main, après s'être volontairement rendu au gouvernement colombien. Un peu plus d'un an plus tard, il a été abattu par les autorités sur un toit de Medellín, sa ville natale.

Ce mois de juillet voit également la publication du livre "El Chino : The Life of Pablo Escobar's Personal Photographer", un récit et un album photographique de la vie d'Edgar Jiménez - écrit par Alfonso Buitrago - qui a connu le futur capo dès son plus jeune âge et qui, des années plus tard, a capturé avec son appareil photo les moments les plus intimes du puissant patron du cartel de Medellín.

Edgar Jiménez, surnommé "El Chino", a récemment évoqué, dans le cadre de l'émission Outlook du BBC World Service, ces premières années d'amitié à l'adolescence et la manière dont il a renoué, à l'âge adulte, avec Escobar, qui l'a engagé pour photographier sa spectaculaire hacienda et son zoo, ainsi que ses événements personnels et familiaux.

Cette relation s'étend de "l'âge d'or" du narcotrafiquant (comme l'appelle le photographe), lorsqu'il était considéré comme un bienfaiteur des pauvres, à la campagne qu'il a lancée pour être élu au Congrès et enfin à la vague de violence sanglante qu'il a déclenchée contre l'État colombien.

Bien qu'il ait accompagné l'un des hommes les plus recherchés pendant des années, qu'il ait pénétré dans son cercle intime, qu'il ait partagé des verres avec ses impitoyables tueurs à gages et qu'il connaisse les atrocités qu'ils ont commises, Jiménez n'a aucun scrupule quant à sa proximité avec Escobar. "Le trafiquant de drogue n'était pas moi", a-t-il déclaré à la BBC. "Je pratiquais une activité légale, à savoir la photographie.

C'est l'histoire du photographe qui a eu accès à l'un des personnages les plus célèbres et les plus infâmes de la fin du XXe siècle, pendant une période dramatique de l'histoire de la Colombie et du monde.

Un des membres de la bande

Edgar Jiménez et Pablo Escobar se sont rencontrés en 1963, alors qu'ils étaient en première année de lycée au Liceo Antioqueño, un établissement public destiné aux classes inférieures et moyennes, mais considéré comme de très grande qualité.

Ils avaient 13 ans et ont forgé une amitié typique des camarades de la même classe ; il y avait de la camaraderie, ils faisaient du sport ensemble et pendant les pauses, ils discutaient. "Nous étions des amis très proches", dit Jiménez.

Crédit photo, AFP Légende image, Edgar Jiménez connaissait Pablo Escobar depuis qu'il était adolescent.

Au début, Escobar n'était pas une personne qui se distinguait beaucoup. "Pablo était un étudiant moyen. Ni bon ni mauvais", se souvient Jiménez. "Cela ne signifie pas qu'il n'était pas intelligent, ce qu'il était, mais ses préoccupations étaient d'une nature différente."

Dès l'âge de 16 ans environ, il était clair que lui et son cousin Gustavo Gaviria - qui étudiait également au lycée - "avaient très envie de gagner de l'argent" et ont commencé à vendre des cigarettes de contrebande.

"Nous, les étudiants, avions des moyens économiques faibles ou moyens, Escobar et Gaviria aussi, mais c'est eux qui avaient le plus de solvabilité grâce à leurs activités de ce type".

En raison d'un manque de discipline scolaire, Pablo Escobar a échoué à la quatrième année de l'école secondaire et a dû la redoubler dans un établissement parallèle. Comme ils n'étaient plus dans la même classe, ni dans la même année, les amis ont commencé à s'éloigner et à perdre le contact.

Edgar Jiménez s'était intéressé à la photographie grâce à un laboratoire bien établi et à un club de photographes au lycée. Lorsqu'il a obtenu son diplôme et est entré à l'université pour étudier l'ingénierie, il a commencé à photographier des événements sociaux pour payer ses études.

Pour sa part, Escobar a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires un an plus tard, mais, soi-disant frustré de ne pas pouvoir trouver un emploi, il a dit à sa mère qu'il n'essaierait plus, mais lui a juré qu'avant d'avoir 30 ans, il obtiendrait son premier million.

"C'est à ce moment-là qu'il a pris la décision de devenir un bandit et un délinquant... quand il avait 19, 20 ans", a expliqué Jiménez.

Ce n'est qu'en 1980 que les deux ex-collègues se sont retrouvés. Jiménez, aujourd'hui photographe professionnel, couvrait un événement dans la municipalité de Puerto Triunfo, à environ trois heures de Medellín, lorsqu'un de ses amis, fonctionnaire, l'a invité à visiter un splendide domaine dans la région.

Il s'agissait de l'Hacienda Nápoles, désormais mondialement connue comme l'extravagante propriété de Pablo Escobar, avec un petit avion à l'entrée avec lequel il aurait "couronné" sa première cargaison de cocaïne aux États-Unis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cette photo d'archive montre l'entrée emblématique de l'Hacienda Nápoles avec l'avion dans lequel Escobar a "couronné" sa première cargaison de cocaïne à destination des États-Unis.

"Comme dans un safari en Afrique"

M. Jiménez dit avoir été stupéfait par l'ampleur de l'hacienda - quelque 3 000 hectares - avec une zone de jungle traversée par un affluent majeur du fleuve Magdalena, le plus grand de Colombie. Elle comptait également une trentaine de lacs, des arènes, une grande piste d'atterrissage, un héliport et un hangar.

Mais le plus mémorable était le spectaculaire zoo avec "la faune la plus représentative de tous les continents". En Australie, par exemple, il y avait des casoars, des émeus et des kangourous ; en Afrique, des zèbres, des rhinocéros, des antilopes, des hippopotames, des éléphants et des girafes.

Il avait une volière avec beaucoup de merveilleux oiseaux. Outre les perruches, les paons et les faisans, il y avait "des aras de toutes les couleurs, des perroquets noirs qui avaient coûté une sacrée somme d'argent, un ara bleu aux yeux jaunes qu'il avait payé 100 000 dollars".

Les lacs étaient remplis de toutes sortes de cygnes, d'oies, de canards, de pélicans et même de dauphins roses d'Amazonie.

"Pour quelqu'un qui n'y était pas habitué, c'était comme être dans un safari africain, car les animaux étaient libres et très bien soignés", se souvient-il.

Pablo Escobar a immédiatement reconnu son ancien camarade de classe et l'a salué chaleureusement en l'embrassant. Lorsqu'il a appris qu'il était photographe, il l'a engagé pour prendre des photos de tous ses animaux, car il voulait avoir un inventaire de toutes les images, qui étaient au nombre de 1 500 environ.

"C'est là que ma nouvelle relation avec Pablo a commencé. De 1980 à sa mort", a déclaré M. Jiménez.

Il s'agissait d'un travail de longue haleine, impliquant de nombreuses visites au ranch, puisqu'il prenait des photos de 50 à 100 animaux, puis revenait 15 à 20 jours plus tard pour continuer à photographier.

Il est très fier des photos qu'il a prises, notamment des premiers hippopotames qui sont venus à l'hacienda et qui sont maintenant "les pères, les grands-pères et les arrière-arrière-grands-pères de ces hippopotames qui sont maintenant répandus sur une grande partie de la Colombie" et qui sont considérés comme une espèce envahissante.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ces hippopotames sont les descendants des hippopotames originaux qu'Escobar a importés dans son ranch. L'espèce s'est répandue dans toute la région et est considérée comme envahissante.

Il se souvient de moments amusants, comme la fois où une autruche a picoré la cigarette de son assistant et où il l'a représentée comme si l'oiseau fumait.

Mais il y a eu aussi des moments risqués. Jiménez a pris des photos d'un casoar, l'un des oiseaux les plus dangereux au monde, doté de sabots aussi tranchants que des couteaux, capables de fendre un être humain. "Je ne le savais pas, et j'ai pris des photos à une distance d'un mètre. Il me fixait. S'il m'attaquait, il me tuerait".

La même chose lui est arrivée avec des autruches - également dotées d'un puissant coup de pied - qui l'ont poursuivi et il a dû s'échapper en zigzaguant, jusqu'à ce qu'un ouvrier les intercepte et qu'il s'en sorte indemne.

Crédit photo, Universo Centro Légende image, Le livre "El Chino. La vie du photographe personnel de Pablo Escobar", comprend tous les détails de la tâche consistant à photographier les animaux du zoo de l'Hacienda Nápoles.

Entre 1980 et 1984, outre l'élaboration du catalogue photographique des animaux, Jiménez a enregistré les événements sociaux et familiaux de Pablo Escobar et de ses proches collaborateurs. Il a pénétré son cercle le plus intime et a côtoyé ses lieutenants et ses tueurs à gages.

Il l'accompagne également dans les activités civiques, la distribution d'argent aux pauvres et la construction de maisons, actions pour lesquelles les membres des classes populaires vénèrent le capo, ignorant ses activités illégales.

Le photographe était "très bien payé" pour son travail et, bien qu'il ait su d'où venait l'argent, Jiménez dit ne pas regretter la relation qu'il a entretenue pendant ces années, qu'il appelle "le bon côté, le côté noble et gentil de Pablo Escobar".

Il souligne qu'à la fin des années 70 et au début des années 80, les "mafiosi" étaient connus pour avoir beaucoup d'argent, mais étaient bien considérés dans la société colombienne, non seulement dans les couches inférieures de la société, mais aussi dans les hautes sphères du monde des affaires et de la politique.

"Il y avait une collusion avec les narcos. Ils ont généré des emplois, des entreprises, ils ont aidé beaucoup de gens", a-t-il déclaré. "Et les politiciens dont les campagnes étaient financées par Pablo n'ont jamais demandé d'où venait l'argent.

En outre, il déclare : "Le trafiquant de drogue, ce n'était pas moi, je pratiquais une activité légale, à savoir la photographie".

Crédit photo, Edgar Jiménez Légende image, Escobar avec Carlos Ledher (à droite) et un dirigeant local (à gauche) en août 1983, lors de l'inauguration de l'éclairage d'un des dizaines de terrains de football qu'il a adaptés et éclairés dans les quartiers pauvres. À cette époque, Escobar était membre du Congrès, ajoutant le pouvoir politique à son énorme richesse.

Loyautés opposées

En 1982, Escobar s'est lancé dans la politique, cherchant à obtenir un siège à la Chambre des représentants. À l'époque, bien qu'il y ait eu des rumeurs selon lesquelles il était un mafioso, "il n'a pas été interrogé et absolument rien n'a été prouvé contre lui", explique Jiménez, il a donc accepté de l'accompagner et d'être son coordinateur de campagne.

"Je me suis dit que si la politique colombienne était pleine de bandits depuis 200 ans, pourquoi un autre bandit n'arriverait-il pas à la Chambre des députés, ainsi qu'un bandit qui faisait du travail social ?

L'expérience de Sergio Jiménez en politique provient de sa carrière au sein de l'ANAPO (Alianza Nacional Popular), un parti de gauche qui s'est fracturé après avoir perdu les élections présidentielles contestées de 1970 et dont certains membres ont fini par faire partie du mouvement de guérilla M-19, responsable de certains des coups d'État les plus spectaculaires contre le gouvernement colombien.

Sergio Jiménez était un militant du M-19 depuis le début. Une situation délicate pour le photographe car au même moment le M-19 était en conflit violent avec le Cartel de Medellín.

Quelques mois auparavant, une cellule de la guérilla avait enlevé Martha Nieves Ochoa - du clan Ochoa, partenaires de Pablo Escobar dans le trafic de drogue. À la suite de cet enlèvement, le cartel de Medellín a parrainé le groupe armé MAS (Mort aux kidnappeurs) - qui est à l'origine du paramilitarisme en Colombie - et a déclenché une guerre sanglante.

"J'étais entre deux camps opposés. Deux équipes très difficiles", admet Jiménez.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le M-19 était un puissant groupe de guérilla urbaine qui est entré en conflit avec le Cartel de Medellín dans les années 1980. Sur cette photo, son chef Carlos Pizarro Leongómez (à gauche) discute de l'éventuel désarmement du groupe avec la presse en 1990.

Il a pu sortir de ce dilemme car, comme il l'explique, Escobar connaissait son militantisme dans la guérilla, mais il "l'aimait beaucoup" et savait que le M-19 était une guérilla cloisonnée et qu'une cellule indépendante avait réalisé l'enlèvement de Martha Nieves Ochoa sans autorisation.

D'autre part, Edgar Jiménez a raconté aux dirigeants de la guérilla son travail dans la campagne d'Escobar, ce qui semblait approprié et favorable à leurs intérêts.

"Les deux camps savaient où j'étais, ce que je faisais et quelles étaient mes loyautés. C'est pourquoi il ne m'est absolument rien arrivé", dit-il, ajoutant qu'il a en partie contribué à rapprocher le M-19 et le Cartel de Medellín pour mettre fin à la guerre qui avait coûté tant de vies.

Avant et après

Mais cela ne signifie pas la fin du bain de sang, car à partir de 1984, une guerre éclate entre le cartel de Medellín et l'État colombien, et le pays entre dans l'une des périodes les plus convulsives de son histoire.

L'élément déclencheur a été l'assassinat, ordonné par Pablo Escobar, du ministre de la Justice de l'époque, Rodrigo Lara Bonilla, qui menait une croisade contre les cartels de la drogue.

Edgar Jiménez dit que cet événement a été la " ligne de partage de la vie d'Escobar, l'avant et l'après ". L'avant étant ce qu'il appelle "l'âge d'or" du trafiquant de drogue, autour de ses activités qui n'étaient pas associées à la violence mais à un "bénéfice social".

Ce qui a suivi, ce sont des années de bombardements, d'assassinats de journalistes, de magistrats, de militaires et de policiers. "Avec cette violence excessive, avec ces meurtres et ces crimes, je ne pouvais pas être d'accord. Jamais", a-t-il dit. "Mais je ne pouvais rien faire non plus, car je ne faisais pas partie du cartel de Medellín, je n'appartenais pas à cette structure".

Il assure qu'il ne pouvait pas non plus le dénoncer, car il était sûr d'être tué.

Après le meurtre de Lara Bonilla, Jiménez s'est rendu à l'Hacienda Nápoles quelques fois de plus. La visite dont il se souvient le plus est celle de 1989 - l'année la plus violente de l'histoire récente de la Colombie - où il est allé photographier le 13e anniversaire du fils d'Escobar, Juan Pablo. C'est là qu'il a pris une photo du capo qui, selon lui, est la plus significative car elle en dit long sur le moment qu'il a vécu.

Crédit photo, Edgar Jiménez Légende image, Cette photo, prise le 24 février 1989, capture, selon Edgar Jiménez, les "profondes réflexions de Pablo, qui, à cette époque, était confronté à toutes sortes de problèmes dus à l'intense persécution dont il faisait l'objet (et) très probablement lié à la série d'événements tragiques qui se préparaient. La fête était très intime et seuls la famille et les amis les plus proches étaient présents".

Escobar avait quitté la fête et était complètement absorbé dans ses pensées, regardant le sol, et c'est là que Jiménez a appuyé sur l'obturateur. "Je pense qu'à ce moment-là, il pensait à tous les événements violents qui allaient se produire. Je relie cette photo à ce qui a suivi".

La suite, c'est l'assassinat du candidat présidentiel Luis Carlos Galán, l'explosion d'un avion de ligne et les attentats à la bombe contre les locaux du Departamento Administrativo de Seguridad et le journal El Espectador.

Poursuivi par l'armée et la police colombiennes et par le "Bloc Search Bloc", et recherché pour extradition par les agences américaines DEA et CIA, Pablo Escobar a décidé de se rendre aux autorités colombiennes après avoir conclu un accord selon lequel il paierait quelques années de prison tandis que l'État garantirait sa sécurité et ne l'extraderait pas.

C'était un coup de ruse de la part du capo. La prison a été construite sur une montagne, selon ses spécifications, pleine de luxe, y compris un jacuzzi, une salle de billard, un bar, des télévisions, des meubles importés et un terrain de football. À partir de là, il a continué à commettre des crimes, convoquant ses sbires et tuant même certains d'entre eux.

Sous la pression du bureau du procureur général, le gouvernement a ordonné le transfert d'Escobar et de ses codétenus dans une "vraie prison", mais ils ont réussi à s'échapper facilement à travers un mur de plâtre construit à cet effet le 22 juillet 1992.

Dès lors, la traque acharnée du chef du cartel de Medellín a repris, pour se terminer par sa mort par balle sur un toit de la ville de Medellín le 2 décembre 1993.

Tristesse et soulagement

Crédit photo, Edgar Jiménez Légende image, Edgar Jiménez sait qu'il sera toujours lié à la légende de Pablo Escobar.

À l'époque, Edgar Jiménez était dans son laboratoire de photographie au centre de Medellín, lorsqu'il a entendu à la radio la nouvelle qui faisait le tour du monde.

Il avoue avoir eu des sentiments mitigés. D'un côté, il ressentait de la tristesse pour quelqu'un qui, bien qu'étant un criminel qui a fait tant de dégâts - comme il le savait bien - conservait l'affection qu'il avait dans son enfance pour Escobar et Escobar pour lui.

"Pablo a toujours été très bon avec moi, à la fois personnellement et en tant qu'ami", a-t-il déclaré. "Cela m'a fait mal que quelqu'un avec ses capacités et son intelligence, qui aurait été très utile à la société, ait pris un chemin différent.

Mais d'un autre côté, il a reconnu qu'il ressentait un soulagement "pour la société colombienne, car le pays était dans un état d'anxiété" en raison des attentats à la bombe constants dans lesquels des policiers et de nombreux innocents, y compris des femmes et des enfants, ont été tués. "Au moins, toute cette violence prenait fin. J'ai vu cela comme positif.

Jiménez est resté en contact jusqu'au début des années 2000 avec la famille d'Escobar, sa mère et ses frères, et la famille Henao de sa femme, couvrant les événements sociaux. Mais sa vie sera toujours liée à l'ancien patron du cartel de Medellín.

"Il est le bandit le plus célèbre de l'histoire, sa vie l'a transformé en légende et sa mort en mythe. D'une certaine manière, je fais partie de ce mythe".