Pesticide et santé : comment des travailleurs du secteur de la banane sont devenus stériles

Légende image, Isabel Coba et sa femme Delvia n'ont pas pu avoir d'enfants.

Des dizaines de milliers d'anciens travailleurs du secteur de la banane affirment avoir été rendus stériles par un pesticide utilisé par des entreprises américaines dans des plantations d'Amérique latine dans les années 1970.

Les États-Unis ont limité puis interdit son utilisation sur le continent américain en raison des risques sanitaires, mais les travailleurs d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud ont continué à y être exposés. Grace Livingstone nous parle, depuis le Panama, de la lutte que mènent ces travailleurs depuis des décennies pour obtenir justice.

Isabel Coba Mojica avait 16 ans lorsqu'elle a trouvé un emploi dans une plantation de bananes dans la province de Chiriquí au Panama.

Lorsqu'il a commencé à travailler dans cette plantation en 1967, celle-ci était gérée par une filiale du géant américain des fruits United Fruit Company, qui a depuis changé de nom pour devenir Chiquita Brands International.

M. Coba espérait fonder une famille avec sa petite amie, mais celle-ci n'est pas tombée enceinte. Le couple a fini par se séparer et il a rencontré une autre femme, mais sa nouvelle compagne n'a pas non plus réussi à concevoir un enfant.

Trois ans après avoir passé 25 ans dans la plantation, M. Coba a consulté un médecin. Le médecin a testé son sperme et lui a dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants.

"Je ne pouvais pas le croire. Je suis devenu fou, je pensais que cela ne valait pas la peine de continuer à vivre. J'ai ressenti de la tristesse et un sentiment de perte", se souvient-il.

M. Coba n'est pas le seul travailleur de la filière banane à avoir connu des problèmes médicaux.

Rafael Martínez González a travaillé dans deux plantations de bananes différentes gérées par United Fruit au Panama.

Trois ans après avoir commencé à travailler, la femme de M. Martínez a fait une fausse couche alors qu'elle était enceinte de six mois. Le couple n'a jamais conçu d'autre enfant.

Pas de gants, pas de bottes

Dans tout le Panama, plus de 1 100 anciens travailleurs du secteur de la banane affirment qu'un pesticide utilisé par United Fruit dans les plantations les a rendus stériles.

Le pesticide, appelé Di-bromochloropropane ou DBCP, cible les vers microscopiques qui endommagent les plants de bananes. Mais il peut aussi affecter la fertilité des hommes.

M. Martínez pense qu'on n'a pas pris suffisamment de précautions lors de la pulvérisation du pesticide - qui avait plusieurs noms de marque dont Fumazone.

Légende image, Rafael Martínez est l'un des travailleurs des plantations de bananes au Panama qui n'ont pas pu avoir d'enfants.

"Je pulvérisais beaucoup de produits chimiques. Normalement, quand je pulvérisais du Fumazone, on me donnait un masque, mais on ne me donnait ni gants, ni bottes, ni aucun autre vêtement de protection", dit-il.

Des avocats américains ont aidé M. Martínez et M. Coba, ainsi que des centaines d'autres Panaméens, à engager des poursuites contre Chiquita et les fabricants du pesticide, mais les deux hommes disent n'avoir jamais su ce qu'il était advenu de leur action en justice et n'avoir jamais reçu de compensation.

Le problème ne se limite pas non plus au Panama.

Au Costa Rica, en Équateur, au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua, des dizaines de milliers d'anciens travailleurs du secteur de la banane ont poursuivi les entreprises qui ont fabriqué le DBCP et les entreprises fruitières qui l'ont utilisé.

Les entreprises fruitières en question sont Dole Fruit, Del Monte et Chiquita, et les fabricants Shell, Dow Chemical, Occidental Chemical et AMVAC.

L'expérimentation sur les animaux révèle une atrophie testiculaire

Les poursuites indiquent qu'il existe des preuves que le DBCP provoque la stérilité chez les animaux dès les années 1950.

Des scientifiques travaillant pour deux des fabricants - Dow et Shell - ont mené des études d'exposition sur des lapins, des rats et des souris, qui ont montré une réduction du nombre de spermatozoïdes et une atrophie testiculaire dans certains cas.

Le Dr Charles Hine, l'un des scientifiques qui a effectué les tests, a déclaré dans un projet de rapport de 1961 destiné aux régulateurs américains que l'exposition répétée au DBCP pouvait affecter la reproduction humaine.

Mais selon la correspondance de la société vue par la BBC, le responsable de Shell chargé d'enregistrer les produits chimiques auprès des autorités a répondu : "Laissez de côté les spéculations sur les éventuelles conditions nocives pour l'homme. Il ne s'agit pas d'un traité sur la sécurité d'utilisation".

Lorsque le pesticide a été autorisé en 1964, l'étiquette ne faisait aucune référence aux impacts possibles sur la fertilité masculine.

Le Dr Hine, qui est devenu consultant pour Dow et Shell, avait également conseillé de porter des vêtements de protection imperméables, mais l'étiquette du pesticide ne mentionnait pas la nécessité d'un équipement de protection.

Les ouvriers d'usine deviennent stériles

Standard Fruit (aujourd'hui connue sous le nom de Dole Fruit) a commencé à utiliser le DBCP dans les plantations de bananes en Amérique latine dans les années 1960, tandis que Chiquita et Del Monte ont commencé au début des années 1970.

BBC Je vois mes neveux courir partout et parfois je ressens un sentiment de perte. C'est triste, c'est douloureux Isabel Coba

Travailleur panaméen de la banane

Selon un procès intenté devant les tribunaux américains, Dole et Chiquita ont continué à utiliser le DBCP en Amérique centrale après 1977, alors même que les autorités réglementaires américaines avaient restreint son utilisation sur le continent américain en raison des risques sanitaires.

Cette année-là, on a découvert que 35 travailleurs d'une usine de fabrication de DBCP en Californie étaient stériles.

L'Agence américaine de protection de l'environnement a donc suspendu l'utilisation du DBCP sur 19 cultures cultivées aux États-Unis en 1977 et a imposé une "suspension conditionnelle" sur toutes les autres cultures américaines, ce qui signifiait qu'il ne pouvait être utilisé que de manière très restreinte : seuls les applicateurs certifiés pouvaient le manipuler et ils devaient porter des respirateurs et d'autres vêtements de protection.

En 1979, l'Agence de protection de l'environnement a finalement annulé l'enregistrement du DBCP pour toutes les utilisations aux États-Unis, en exemptant les producteurs d'ananas à Hawaï jusqu'en 1985.

Bien que Shell et Dow aient cessé de fabriquer du DBCP en 1977, elles ont continué à exporter légalement leurs stocks inutilisés de ce pesticide vers plusieurs pays d'Amérique centrale, mais plus vers le Panama après cette date.

Approché par la BBC, Dow a déclaré qu'il "a arrêté de fabriquer du DBCP le 11 août 1977, trois semaines après avoir appris que le DBCP est capable de provoquer des effets sur la fertilité masculine chez les humains lorsqu'il est rencontré à des doses très élevées dans les usines de fabrication".

La science du DBCP est claire. La dose est le facteur déterminant. Les expositions à faible dose, en plein air ou intermittentes n'affectent pas la fertilité masculine. Dow Chemical



La déclaration ajoute que "la fabrication de DBCP par Dow, et chaque vente ou expédition de DBCP, ont eu lieu bien avant octobre 1979", date à laquelle l'enregistrement du pesticide pour des utilisations aux États-Unis a été annulé.

Le nom de marque de Shell pour le DBCP était Nemagon. Un porte-parole de Shell a déclaré : "Shell a volontairement suspendu la fabrication de Nemagon en 1977, après que l'Agence américaine de protection de l'environnement a fait part de ses premières inquiétudes quant aux effets du DBCP, et avait déjà cessé toute vente ou fabrication de Nemagon avant que l'EPA n'interdise son utilisation aux États-Unis en 1979."

Selon le procès, Occidental Chemical a continué à vendre du DBCP au Panama jusqu'en 1979 et AMVAC a continué à fournir du DBCP aux distributeurs panaméens jusqu'en 1985.

Occidental Chemical n'a pas souhaité faire de commentaire. Mais le directeur administratif d'AMVAC a déclaré à la BBC que "les ventes et les utilisations sur lesquelles vous vous concentrez remontent à plus de 40 ans".

Le responsable a écrit : "Selon les dossiers que j'ai vus, la société a apparemment vendu du DBCP en vrac à des distributeurs qui, à leur tour, ont vendu les marchandises dans divers pays d'Amérique latine. La destination finale de ces marchandises était souvent peu claire.

"Quant à savoir pourquoi l'entreprise a vendu du DBCP pendant la période en question, après l'annulation par les États-Unis, je ne le sais pas. Les personnes qui prenaient des décisions dans les années 1970 l'auraient su."

Dow ajoute que "la science du DBCP est claire" et que "la dose est le facteur déterminant".

"Les expositions à faible dose, à l'extérieur ou intermittentes n'affecteront pas la fertilité masculine", affirme-t-elle.

Sa déclaration dit que le DBCP a été "montré comme pouvant affecter la fonction reproductive de certains travailleurs masculins qui l'ont manipulé directement à des doses très élevées dans des usines de fabrication".

Mais l'entreprise affirme que "les travailleurs agricoles auraient potentiellement été exposés à des doses bien plus faibles, et aucune étude sur les travailleurs agricoles n'a montré un effet similaire en travaillant avec le DBCP".

Sur son site web, Dole déclare qu'"il n'existe aucune preuve scientifique crédible que l'utilisation par Dole de DBCP dans les exploitations bananières ait causé l'un quelconque des préjudices invoqués dans les procès liés au DBCP, y compris la stérilité".

La société a également déclaré qu'elle avait cessé d'acheter du DBCP en 1979, lorsque l'Agence américaine de protection de l'environnement a annulé l'enregistrement de son utilisation aux États-Unis.

Chiquita et Del Monte n'ont pas répondu aux demandes de renseignements de la BBC.

Une bataille juridique qui dure depuis des décennies

Après presque trois décennies, il n'y a eu qu'une seule affaire dans laquelle un tribunal américain a examiné si le pesticide provoquait la stérilité.

Légende image, M. Coba a travaillé pendant des décennies dans cette ancienne plantation de Chiquita.

Il a été établi que six travailleurs nicaraguayens de l'industrie bananière avaient été rendus stériles par le DBCP, mais ce jugement historique a été annulé en appel, les entreprises ayant réussi à faire valoir que l'affaire avait été entachée de corruption.

À ce jour, les travailleurs du secteur de la banane n'ont pas obtenu gain de cause aux États-Unis.

Leurs affaires ont été rejetées pour des questions de procédure ou les entreprises ont conclu un accord à l'amiable, en versant des indemnités à certains plaignants, mais sans accepter de responsabilité.

Il n'y a actuellement que deux affaires en cours aux États-Unis. Scott Hendler, l'avocat qui les poursuit au nom de travailleurs du Guatemala, du Costa Rica, de l'Équateur et du Panama, affirme que les entreprises "recourent sans cesse à des questions de procédure".

Il souhaite qu'un jury puisse voir les preuves.

"Il ne fait aucun doute que le DBCP peut provoquer la stérilité", dit-il. "La question est de savoir si chacun de ces plaignants individuels a subi une exposition suffisante en soi pour être un facteur substantiel dans la cause de leur propre infertilité".

M. Martínez, au Panama, est l'un des milliers de travailleurs du secteur de la banane dont l'affaire a été rejetée sans que les preuves aient jamais été entendues.

Les enquêtes de la BBC montrent que son action en justice, ainsi que celles de plus de 1 160 Panaméens, a été déboutée par un juge californien en 2010 pour cause de forum non conveniens - une doctrine juridique qui signifie que ce tribunal particulier n'était pas le meilleur endroit pour juger l'affaire.

Le tribunal n'a jamais entendu parler de l'infertilité de M. Martínez ni du fait qu'il a manipulé du DBCP sans gants.

Le nom de M. Coba ne figure sur aucune des actions en justice encore en cours, il est donc probable que son affaire a également été classée.