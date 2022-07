Changement climatique : l'opération secrète de de relations publiques aux conséquences dévastatrices

Il y a trente ans, un plan audacieux a été concocté pour persuader le public que le changement climatique n'était pas un problème.

Une rencontre peu connue entre certains des plus grands acteurs industriels américains et un génie des relations publiques a forgé une stratégie réussie dont les conséquences dévastatrices sont tout autour de nous.

Au début de l'automne 1992, E. Bruce Harrison , considéré comme le père des relations publiques environnementales, se tenait dans une salle remplie de chefs d'entreprise et lançait une proposition qui est devenue un cauchemar environnemental et perdure à ce jour.

L'enjeu était un contrat d'une valeur d'un demi-million de dollars par an. Le client était la Global Climate Coalition (GCC), qui comprenait les industries du pétrole, du charbon, de l'acier, du rail et de l'automobile. Le groupe cherchait un partenaire de communication pour changer le discours sur le changement climatique.

Don Rheem et Terry Yosie, deux des membres de l'équipe de Harrison présents ce jour-là, ont partagé leurs histoires avec la BBC pour la première fois.

"Tout le monde voulait mettre la main sur le compte de la Coalition mondiale pour le climat", raconte Rheem, "et j'étais là, en plein milieu."

Un vent de changement

Le CCG avait été conçu à peine trois ans plus tôt comme un forum permettant à ses membres d'échanger des informations et de faire pression sur les décideurs politiques pour qu'ils cessent les efforts de réduction des émissions de combustibles fossiles.

Bien que les scientifiques aient rapidement fait progresser leur compréhension du changement climatique et que son importance sur l'agenda politique ait augmenté, dans ses premières années, la Coalition était insouciante.

À la Maison Blanche se trouvait George Bush Sr., un ancien homme d'affaires pétrolier, et, comme l'a déclaré un membre senior du groupe à la BBC en 1990, son message sur le climat était le message du CCG.

Légende image, Le sommet de Rio de Janeiro et l'arrivée d'Al Gore, écologiste engagé, à la Maison Blanche en 1992 déclenchent les alarmes du CCG.

Il n'y avait pas de réglementation à l'horizon qui forcerait la réduction des émissions de gaz polluants.

Mais tout a changé en 1992. En juin, lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil, la communauté internationale a créé un cadre pour l'action climatique, et l'élection présidentielle américaine de novembre de la même année a amené Al Gore, un écologiste engagé, à la vice-présidence. Il était clair que la nouvelle administration tenterait de réglementer les combustibles fossiles.

Le GCC a reconnu qu'il avait besoin d'aide pour les communications stratégiques et a lancé un appel d'offres pour embaucher une entreprise de relations publiques.

Bien que peu de personnes en dehors du monde des relations publiques aient entendu parler de Harrison ou de l'entreprise qu'il dirigeait depuis 1973, il avait une série de campagnes à son actif pour certains des plus grands pollueurs américains.

L'expert travaillait pour l'industrie chimique discréditant la recherche sur la toxicité des pesticides ; pour l'industrie du tabac, et avait récemment milité contre le durcissement des réglementations visant à limiter les émissions polluantes produites par les constructeurs automobiles. Harrison avait créé une entreprise considérée comme l'une des meilleures.

"Il était un maître dans ce qu'il faisait", déclare l'historienne des médias Melissa Aronczyk, qui a interviewé Harrison avant sa mort en 2021.

Constitution de l'équipe

Pour remporter le contrat GCC, Harrison a réuni une équipe de professionnels des relations publiques, à la fois expérimentés et novices. Parmi eux se trouvait Don Rheem, qui n'avait aucun diplôme dans l'industrie mais avait étudié l'écologie avant de devenir journaliste environnemental.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les grandes industries polluantes ont formé la Global Climate Coalition (GCC), afin de stopper toute régulation environnementale.

"Je me suis dit : 'Wow, c'est l'occasion d'avoir une place au premier rang sur probablement l'un des problèmes de politique scientifique et de politique publique les plus pressants auxquels nous sommes confrontés'", déclare Rheem, rappelant ce qu'il avait pensé lorsqu'il avait reçu une offre de travail avec le CCG.

De son côté, Terry Yosie, qui venait d'être embauché par l'American Petroleum Institute, dont il a fini par devenir vice-président, a rappelé que Harrison avait commencé son discours en rappelant à l'assistance qu'il était décisif dans la lutte contre les réformes dans le secteur automobile. . . Ce qu'il a réalisé en recadrant le sujet.

Le "gourou des relations publiques" a proposé une stratégie pour vaincre ceux qui cherchaient désormais à agir en faveur de l'environnement. La recette consistait à convaincre le public que les données scientifiques sur le changement climatique n'étaient pas fiables et qu'en plus de l'environnement, les politiciens devaient tenir compte de la façon dont, selon le CCG, les mesures contre les gaz polluants nuiraient aux emplois, au commerce et aux prix.

Le changement serait effectué par le biais d'une vaste campagne médiatique, dans laquelle non seulement des articles d'opinion seraient publiés, mais des journalistes seraient contactés directement pour les convaincre que le changement climatique n'était pas une menace.

"Beaucoup de journalistes étaient aux prises avec la complexité de la question. J'écrivais donc des notes pour que les journalistes puissent les lire et se rattraper ", admet Rheem.

Le CCG a lancé un large éventail de publications allant de lettres, brochures sur papier glacé et bulletins mensuels, se demandant si le réchauffement climatique était causé par la pollution industrielle et s'il présentait un risque. Cette décision a permis à la société de Harrison d'être citée 500 fois dans les médias en un an.

Atteindre les objectifs

En août 1993, Harrison a fait le point sur les progrès lors d'une autre réunion avec le CCG.

"La prise de conscience croissante du manque de données scientifiques corroborantes a poussé certains membres du Congrès à arrêter de nouvelles initiatives", a-t -il déclaré lors d'une réunion, affirme Yosie à la BBC.

Légende image, Extrait d'une brochure préparée par la société Harrison pour le GCC en 1994 et qui soutient que l'effet de serre est un "phénomène naturel produit par des gaz atmosphériques d'origine naturelle et qu'à ce jour rien ne permet d'indiquer que le climat a changé à la suite de acte humain.

"Les militants qui mettent en garde contre le 'réchauffement climatique' ont reconnu publiquement qu'ils ont perdu du terrain dans le domaine de la communication au cours de l'année écoulée", déclare Harrison à cette occasion, dans lequel il a conseillé à ses clients d' élargir l'offensive en recourant à d'autres voix. . .

"Les scientifiques, économistes, universitaires et autres experts réputés ont plus de crédibilité auprès des médias et du grand public que les représentants de l'industrie", déclare-t-il.

Bien que la plupart des scientifiques aient convenu que le changement climatique causé par l'homme était un problème réel qui nécessitait une action, un petit groupe a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer.

Le plan prévoyait également de payer ces sceptiques pour qu'ils prononcent des discours ou écrivent des éditoriaux - environ 1 500 dollars par article - et pour organiser des tournées médiatiques, apparaissant à la télévision et à la radio locales pour défendre leur thèse.

"Mon rôle était d'identifier les voix qui n'étaient pas dans le courant dominant et de leur donner de l'espace", admet Rheem. "Il y avait beaucoup de choses que nous ne savions pas à l'époque. Et une partie de mon rôle consistait à mettre en évidence ce que nous ne savions pas ."

Rheem a rappelé que les médias étaient impatients d'avoir des perspectives autres que celles qui soutenaient que nous nous dirigions vers une crise environnementale.

Légende image, Harrison était "un maître dans ce qu'il faisait", déclare l'historienne Melissa Aronczyk, qui a partagé cette couverture d'une brochure d'expert avec la BBC.

"Les journalistes cherchaient activement des voix qui étaient contre le changement climatique. Ce que nous faisions était de nourrir un appétit qui était déjà là ", déclare-t-il.

Beaucoup de ces sceptiques ou négationnistes ont nié que le financement du CCG et d'autres groupes industriels ait influencé leurs opinions. Mais les scientifiques et écologistes qui ont défendu l'existence du changement climatique se sont retrouvés avec une campagne qu'il leur était difficile d'égaler.

''La Coalition a semé le doute partout et les écologistes n'ont pas vraiment su quoi répondre'', se souvient le militant écologiste John Passacantando.

"Ce que les génies des relations publiques qui ont travaillé pour les compagnies pétrolières savaient, c'est que si vous dites quelque chose assez de fois, les gens vont commencer à y croire ", déclare-t-il.

Une victoire désastreuse

Dans un document datant de 1995, que Melissa Aronczyk a remis à la BBC, Harrison écrivait que ''le CCG a réussi à inverser le cours de la couverture médiatique du changement climatique, en contrant efficacement le message de l'écocatastrophe, grâce à la thèse du manque consensus scientifique sur le réchauffement climatique.''

Légende image, Une brochure de la Global Climate Coalition qui dit : "Lors de la communication, nous devons souligner les doutes qui existent dans le domaine scientifique sur le changement climatique."

Le terrain avait été jeté pour la plus grande campagne de l'industrie à ce jour : s'opposer aux efforts internationaux pour négocier des réductions d'émissions à Kyoto, au Japon, en décembre 1997. À ce moment-là, il y avait un consensus parmi les scientifiques sur le fait que le réchauffement climatique d'origine humaine était détectable. Mais le public américain était encore hésitant.

Pas moins de 44% des personnes interrogées dans un sondage Gallup pensaient que les scientifiques étaient divisés. L'antipathie du public a permis aux États-Unis de ne jamais appliquer le protocole de Kyoto. Ce fut une grande victoire pour le CCG.

" Je pense que Harrison était fier du travail qu'il a accompli. Il savait à quel point cela avait été important pour changer la direction du débat sur le réchauffement climatique", déclare Aronczyk.

La même année que la négociation de Kyoto, Harrison vend son entreprise. Rheem a décidé que les relations publiques n'étaient pas le bon cheminement de carrière, tandis que Yosie est passée à d'autres projets environnementaux. Pendant ce temps, le CCG a commencé à se désintégrer, certains membres devenant mal à l'aise avec sa ligne dure. Mais sa tactique et surtout ses doutes étaient déjà enracinés et survivraient à leurs créateurs. Trois décennies plus tard, les conséquences sont tout autour de nous.

"Je pense que c'est l'équivalent moral d'un crime de guerre", a déclaré l'ancien vice-président Gore à propos des efforts des grandes compagnies pétrolières pour bloquer tout type de législation et de mesures environnementales et anti-pollution.

Légende image, Don Rheem a quitté le monde des relations publiques et est maintenant consultant sur le travail et le leadership.

"Je suis convaincu que, à bien des égards, c'est le crime le plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Les conséquences de ce qu'ils ont fait sont presque inimaginables ", ajoute celui qui s'est présenté à la présidence américaine en 2000.

''Feriez-vous quelque chose de différent ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre'', admet Rheem, qui s'est justifié en disant qu'il était ''très bas'' dans la chaîne de commandement du CCG.

Cependant, il a insisté sur le fait que la science du climat était trop incertaine dans les années 1990 pour justifier une "action drastique", et que les pays en développement - notamment la Chine et la Russie - sont en fin de compte responsables de décennies d'inaction climatique , et non l'industrie américaine.

"Il est très facile de créer une théorie du complot sur l'intention vraiment pernicieuse de l'industrie d'arrêter toute réglementation. Personnellement, je n'ai pas vu cela", déclare-t-il, ajoutant : "J'étais très jeune... Sachant ce que je sais aujourd'hui, aurait fait certaines choses différemment ? Peut-être, probablement.

