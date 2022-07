Variole du singe : quels vaccins et traitements sont utilisés pour la combattre ?

Selon l'OMS, au 23 juillet, plus de 16 000 cas ont été signalés dans 75 pays et cinq personnes sont décédées des suites de l'infection.

Jusqu'à présent, les efforts pour contenir la propagation de la maladie se sont concentrés sur l'isolement et le traitement des cas et la recherche des contacts.

Vaccins

Mais parce que les virus de la variole du singe et de la variole sont génétiquement similaires, plusieurs pays utilisent des médicaments antiviraux et des vaccins qui ont été développés pour se protéger contre la variole.

Il n'existe pas non plus de traitements spécifiques pour les infections par le virus de la variole du singe.

Pourtant, il peut y avoir des cas plus graves nécessitant une hospitalisation. Et le risque peut être plus élevé pour les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes qui prennent des médicaments qui affectent leur système immunitaire.