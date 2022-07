Pape François : demande de pardon historique du pontife aux peuples autochtones du Canada

il y a 3 heures

" Je demande humblement pardon pour le mal commis par tant de chrétiens contre les peuples autochtones", a déclaré le pontife de 85 ans, reconnaissant formellement que "de nombreux membres de l'Église" ont coopéré à "la destruction culturelle et l'assimilation forcée " .

Des milliers d'enfants indigènes ont été séparés de leurs familles et emmenés dans des internats dirigés par des prêtres et des religieuses catholiques de la fin du XIXe siècle aux années 1990, dans le cadre d'un programme visant à créer une intégration culturelle des indigènes avec la culture blanche dominante. .

Au cours des trois dernières décennies, cette action du gouvernement canadien et de l'Église catholique a fait l'objet d'une enquête et a été décrite comme une séparation impliquant la mort, la violence physique, les abus sexuels et l'assimilation forcée de milliers de mineurs .