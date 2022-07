Escargots géants d'Afrique envahissants : Il est conseillé aux habitants de la Floride de ne pas les toucher ni les manger

il y a une heure

Les escargots terrestres africains géants peuvent ressembler à des animaux lents et inoffensifs, voire à des gastéropodes appétissants pour certains. Mais en fait, ils sont "l'un des escargots les plus nuisibles au monde et un risque potentiel pour la santé humaine", selon les autorités américaines qui sont à la chasse de ces espèces invasives.

Depuis leur dernière découverte en juin, les responsables ont capturé plus de 1 400 escargots morts et vivants dans le comté de Pasco, selon les médias locaux.

Les escargots africains géants peuvent mesurer jusqu'à 20 cm et se reproduisent rapidement. "Un seul escargot africain géant peut pondre jusqu'à 2 000 œufs par an", explique à l'AFP Jason Stanley, biologiste au ministère de l'Agriculture de Floride.

Menace pour les humains

"Normalement, il n'affecte pas les gens. Mais s'il pénètre accidentellement dans un être humain, les vers immatures peuvent se perdre et se retrouver dans des endroits où ils peuvent faire beaucoup de dégâts, comme à l'intérieur des globes oculaires ou même dans le cerveau", explique le Dr William Kern, professeur associé au département d'entomologie et de nématologie de l'université de Floride.

Cela est-il déjà arrivé ?

La première invasion a eu lieu dans les années 60. Il a fallu sept ans et un million de dollars pour la nettoyer. La seconde a eu lieu en 2010 et cette fois, il a fallu dix ans pour les éradiquer, pour un coût de 23 millions de dollars.

Originaire de l'est du Kenya et de l'est de la Tanzanie, on le trouve maintenant dans de nombreux endroits du globe, notamment en Asie du Sud et du Sud-Est.