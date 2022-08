Environnement : célébrer les nouveaux moyens de réduire le CO2 - l'art de réduire le carbone

Par Roger Harrabin

Analyste de l'énergie et de l'environnement à la BBC

il y a 50 minutes

Légende image, Des lunettes de protection sont nécessaires pour voir la "désimprimante" en action.

D'énormes quantités de dioxyde de carbone, qui réchauffe la planète, sont créées lors de la fabrication de nombreux matériaux essentiels à notre vie, du papier au plastique. Notre analyste de l'environnement Roger Harrabin a exploré les nouvelles technologies à faible émission de carbone qui pourraient contribuer à réduire ces émissions. Il a fait appel à des artistes pour l'aider à raconter son histoire.

Des scientifiques ont inventé un gadget magique qui aspire l'encre du papier de l'imprimante afin que chaque feuille puisse être utilisée dix fois.

Leur objectif est de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de l'industrie du papier et de la pâte à papier, qui réchauffent la planète, en réduisant la demande de papier de bureau.

L'astuce de la "désimprimante" réside dans un papier spécialement couché, qui empêche l'encre de pénétrer dans la page. Un puissant laser vaporise ensuite l'encre.

Le principal développeur, Barak Yekutiely, de Reep Technologies en Israël, décrit cette technique comme une impression circulaire.

"Si nous nous soucions de la planète, nous devons cesser d'abattre autant d'arbres", déclare-t-il.

L'invention est présentée dans mon documentaire sur les solutions technologiques en matière de climat. Il s'appelle The Art of Cutting Carbon et c'est mon dernier film pour la BBC après 35 ans de reportages sur l'environnement.

Le film fait partie d'une exposition au projet Eden, en Cornouailles, en Angleterre. Cette attraction touristique est un jardin mondial de la taille de 30 terrains de football, axé sur le monde naturel et la durabilité.

J'ai choisi des sculptures en acier, en ciment, en plastique, en aluminium et en papier pour m'aider à mettre en évidence les énormes quantités de CO2 qui réchauffent la planète et qui sont produites dans le monde entier par la fabrication de ces matériaux quotidiens.

Ensemble, ces émissions cachées "intégrées" produisent bien plus de CO2 que tous les avions, camions, voitures, trains et bateaux du monde réunis.

Crédit photo, Alamy Légende image, Cardboard Catastrophe, Simon Bingle, 2022 - L'industrie du papier émet 0,9 milliard de tonnes de CO2 par an dans le monde.

Selon les experts, une façon de lutter contre ces émissions est d'inventer de nouvelles technologies qui limitent la quantité de CO2 produite. Une autre solution consiste simplement à utiliser moins de produits.

La désimprimante fait partie d'une avalanche d'innovations visant à produire des technologies adaptées à l'ère des faibles émissions de carbone.

Dans le nord de la Suède, une entreprise est un exemple brillant de la façon dont on peut éliminer le CO2 de la fabrication de l'acier. Au niveau mondial, l'industrie émet près de trois milliards de tonnes de ce gaz par an, ce qui correspond à peu près à l'ensemble des activités annuelles productrices de CO2 de l'économie indienne.

Normalement, la fabrication de l'acier consiste à mélanger de la roche ferreuse avec du coke - qui provient du charbon - puis à la surchauffer à 1 500 °C, en utilisant du charbon ou du gaz très polluants.

La chaleur déclenche une réaction chimique qui transforme le fer en un précurseur de l'acier. Mais cela crée encore plus de CO2 - en fait, le processus produit plus de tonnes de CO2 qu'il ne produit d'acier.

Crédit photo, BBC / Mbulu Ngulu, Kedisha Coakley, 2022 Légende image, ACIER : l'industrie sidérurgique émet chaque année 3 milliards de tonnes de CO2 dans le monde.

Mais aujourd'hui, dans la ville de Lulea - juste au sud du cercle polaire arctique - la multinationale de l'acier SSAB a trouvé un moyen d'arrêter la création de CO2.

La première étape consiste à utiliser de l'énergie renouvelable - comme les turbines éoliennes ou l'hydroélectricité - au lieu du charbon pour produire la chaleur nécessaire. La deuxième étape consiste à remplacer le coke par de l'hydrogène dans la phase de réaction.

Au lieu de produire du CO2 comme sous-produit, la réaction avec l'hydrogène et le fer ne produit que H2O... de l'eau.

La demande est forte pour la première production d'acier sans carbone au monde - les sidérurgistes refusent de nouvelles commandes.

L'industrie du ciment produit 2,5 milliards de tonnes de CO2 par an. Le ciment est le principal liant du béton qui forme les structures de nos vies.

Mais pour le fabriquer, il faut chauffer du calcaire, ce qui crée des nuages de CO2. L'exploitation du charbon ou du gaz pour fournir la chaleur crée une double dose.

Crédit photo, BBC / Concrete Truths, Simon Bingle, 2022 Légende image, CIMENT / BÉTON : l'industrie du ciment émet 2,5 milliards de tonnes de CO2 par an dans le monde.

Aujourd'hui, les fabricants de béton expérimentent d'autres matériaux liants qui n'ont pas besoin d'être cuits de la même manière, et les grands acteurs de l'industrie visent à être neutres en carbone d'ici 2050.

Mais nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps pour nous attaquer au changement climatique, c'est pourquoi la société ferroviaire HS2 construit un viaduc dans le Buckinghamshire, dans le sud-est de l'Angleterre, constitué d'un sandwich de ciment et d'acier.

Cette conception intelligente permet d'utiliser moins de matériaux en exploitant les différentes propriétés physiques du ciment et de l'acier d'une manière qui suscite un vif intérêt.

Selon les ingénieurs, cette innovation permet de réduire le coût des matériaux et de diviser par deux les émissions de CO2 qui auraient été produites par une construction plus traditionnelle.

Crédit photo, HS2 Légende image, Visualisation du viaduc Wendover Dean de HS2 dans le Buckinghamshire.

Bien sûr, la décision de ne pas construire le tracé controversé du HS2 aurait permis d'éviter bien d'autres émissions.

Et les ingénieurs ont de plus en plus tendance à essayer de tirer le meilleur parti des infrastructures existantes, par exemple en rénovant des bâtiments au lieu de les démolir et d'utiliser du ciment pour les remplacer.

L'industrie du plastique est également l'un des cinq principaux émetteurs de CO2. La quasi-totalité du plastique utilisé dans le monde est dérivé de pétrole et de gaz très polluants.

Mais aux Pays-Bas, une entreprise biochimique, Avantium, revendique une première mondiale : un plastique à base de plantes pour rivaliser avec le PET (polyéthylène téréphtalate), utilisé pour fabriquer la plupart des bouteilles de boissons.

Le nouveau produit, appelé PEF (polyéthylène furanoate), produirait un tiers d'émissions en moins que le PET.

La matière première est dérivée du blé et du maïs. Je l'ai goûté et c'est comme manger du sucre.

Crédit photo, BBC / Child Born of Oil, Gina Czarnecki, 2022 Légende image, PLASTIQUE : l'industrie du plastique produit 1,8 milliard de tonnes de CO2 par an dans le monde.

Cette percée suscite une certaine excitation.

Mais soyons réalistes, les bioplastiques partent de très bas. Ils représentent environ 1 à 2 % de l'industrie des plastiques.

De plus, la concurrence pour les terres utilisées pour cultiver les matières premières des bouteilles en PEF va s'intensifier, les agriculteurs tentant de nourrir les populations dans un monde futur marqué par des vagues de chaleur mortelles.

Les Nations unies ont promis un traité visant à restreindre la fabrication du plastique, mais les gouvernements sont en retard sur la vitesse du changement climatique.

Légende image, Bouteilles en PEF (polyéthylène furanoate) - la matière première est dérivée du blé et du maïs

L'aluminium est le dernier de nos cinq principaux émetteurs, même s'il produit beaucoup moins de CO2 que le ciment ou l'acier.

Cela s'explique en partie par le fait que l'énergie nécessaire pour produire de l'aluminium à partir de la bauxite est si importante que les grandes entreprises se sont installées là où l'énergie renouvelable est abondante et bon marché, dans des endroits comme l'Islande, où l'énergie est géothermique et hydroélectrique.

L'industrie affirme également que plus de 95 % de l'aluminium produit est recyclé parce qu'il est si précieux. Mais même cela nécessite des températures élevées. C'est pourquoi, à Dortmund, en Allemagne, on ressuscite une invention vieille de plus de 100 ans.

Il s'agit d'une machine qui reçoit des copeaux d'aluminium, les réchauffe et les comprime à travers une sorte de buse géante de dentifrice, pour produire un tube d'aluminium reformé - à une fraction des émissions du recyclage normal.

Crédit photo, BBC / Call me AL, John Jostincs, 2022 Légende image, ALUMINIUM : l'industrie de l'aluminium rejette 0,6 milliard de tonnes de CO2 par an dans le monde.

Où que l'on regarde, des innovations de ce type aident les entreprises à réduire leurs émissions. Mais le problème, c'est que ces inventions ne sont pas développées assez rapidement pour atteindre l'objectif mondial de réduire de près de moitié les émissions de CO2 d'ici à 2030.

Le plus gros problème pour toutes ces industries est la pénurie d'électricité propre issue de sources renouvelables pour alimenter les usines ainsi que les voitures et nos foyers.

Le professeur Julian Allwood, du St Catharine's College de Cambridge, résume la situation :

"Beaucoup d'entre nous aimeraient avoir une solution basée sur l'invention d'une nouvelle technologie. Mais malheureusement, l'inventer n'est pas le problème.

"Ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle nous pouvons faire évoluer les choses. Vous pouvez sortir un nouveau téléphone et le vendre très rapidement, mais vous ne pouvez pas sortir une nouvelle centrale électrique rapidement. Les solutions dont nous avons besoin doivent donc être fondamentalement basées sur des technologies qui existent déjà - et faire les choses différemment.