Afghanistan - Femme : comment une présentatrice de télévision est devenue une réfugiée

Par Sodaba Haidare

BBC News

il y a une heure

Légende image, Shabhnam Dawran était présentatrice de télévision avant la prise de pouvoir des talibans.

Lorsque les Talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan en août dernier, la vie de nombreuses femmes du pays a changé du jour au lendemain. Pour une présentatrice de télévision, cela a signifié la fin de sa carrière, ainsi que de ses espoirs et de ses rêves. Aujourd'hui, près d'un an plus tard, elle tente de se construire une nouvelle vie en tant que réfugiée au Royaume-Uni.

Le 14 août 2021, la nuit précédant la prise de contrôle de Kaboul par les talibans, Shabhnam Dawran se préparait à présenter le journal télévisé de grande écoute sur Tolo News et Radio Television Afghanistan.

Ces derniers jours, les talibans ont balayé l'Afghanistan et ont atteint les faubourgs de la capitale.

Shabhnam, 24 ans, est une étoile montante. Elle est passée à l'antenne pour annoncer la nouvelle aux téléspectateurs qui étaient rivés à leur écran de télévision pour suivre chaque développement de l'histoire.

"J'étais tellement émue que je n'ai même pas pu lire l'article principal. Les gens qui me regardaient à la maison pouvaient voir ce que je vivais", dit-elle.

Lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain matin, Kaboul était tombée aux mains du groupe militant.

Un membre des Talibans, avec le drapeau noir et blanc du groupe derrière lui, était maintenant assis à la même place dans le studio où Shabhnam s'était assise la nuit précédente.

Cela a marqué la fin d'une époque.

Crédit photo, Radio Television Afghanistan Légende image, Les gens ont partagé des captures d'écran avant et après de Radio Télévision Afghanistan.

Lors de leur première conférence de presse officielle, un porte-parole des talibans a déclaré à une salle remplie de journalistes que les femmes pouvaient travailler "au coude à coude avec les hommes".

Le lendemain, Shabhnam, nerveuse mais enthousiaste, a mis ses vêtements de travail et s'est rendue au bureau.

Mais dès son arrivée, elle a été confrontée à des soldats talibans qui, selon elle, gardaient le bâtiment et ne laissaient entrer que les travailleurs masculins.

Shabhnam raconte qu'un soldat lui a dit que "dans l'Émirat islamique d'Afghanistan, nous n'avons pas encore pris de décision concernant les femmes". Un autre soldat, dit-elle, lui a dit : "tu as assez travaillé, maintenant c'est notre tour."

Lorsqu'elle leur a répondu qu'elle avait parfaitement le droit de travailler, Shabhnam raconte qu'un des soldats a pointé son fusil sur elle, a placé son doigt sur la gâchette et a dit : "une balle sera suffisante pour vous - allez-vous partir ou dois-je vous abattre ici ?"

Elle est ensuite partie, mais a posté une vidéo décrivant la rencontre sur les réseaux sociaux. Elle est devenue virale, mettant sa vie et celle de sa famille en danger.

Elle a fait un petit sac et a fui le pays quelques jours plus tard, en emmenant ses deux jeunes frère et sœur - Meena et Hemat - avec elle.

Légende image, Shabhnam (à gauche) avec son jeune frère et sa jeune sœur, Hemat et Meena, dans leur parc local au nord de Londres.

Une nouvelle vie

Shabhnam et ses frères et sœurs sont ensuite arrivés au Royaume-Uni, avec des milliers d'autres réfugiés afghans. Ils ont dû attendre longtemps avant d'être installés.

En tant que réfugiée ne parlant pas anglais et ayant des perspectives d'emploi limitées, Shabhnam a eu du mal à s'adapter à son nouvel environnement.

"J'ai l'impression d'avoir perdu les six années où j'ai travaillé en Afghanistan. Maintenant, je dois apprendre l'anglais et aller à l'université. Les premiers jours, nous ne pouvions même pas faire les courses. Si nous avions besoin de quelques produits essentiels, nous ne pouvions pas exprimer ce que nous voulions. C'était extrêmement difficile et douloureux."

Près d'un an après, la majorité des récents réfugiés afghans au Royaume-Uni restent dans des hôtels à travers le pays. Shabhnam et ses frères et sœurs ont toutefois eu de la chance : ils ont obtenu un logement social au début de l'année.

"Notre vie commence maintenant. Nous sommes comme un nouveau bébé qui doit commencer dès le début", dit-elle avec un sourire en demandant à sa sœur Meena de mettre la bouilloire en route pour faire du "chai sabz", le thé vert traditionnel afghan qui contient de la cardamome.

Ils s'habituent lentement à la vie londonienne et profitent de leur premier été anglais, même si leur pays leur manque toujours.

"Je suis une habituée maintenant", dit Shabhnam en riant. Elle sait où trouver la boulangerie avec le pain chaud qui ressemble et sent comme ceux qu'ils avaient chez eux, et où trouver les meilleurs fruits secs et thé vert.

Elle et sa sœur étudient maintenant l'anglais dans un collège et son frère fréquente l'école secondaire.

Légende image, Shabhnam et Meena s'adaptent à la vie à Londres - et à leur nouvelle maison.

Shabhnam pense que sa famille a été bien soutenue par le gouvernement britannique, mais elle s'inquiète pour les autres réfugiés afghans, dont certains sont ses amis. Selon elle, leur détresse a été éclipsée par la guerre en Ukraine.

"Le traitement des dossiers des Afghans, et en particulier de ceux qui sont bloqués dans des hôtels, a été massivement retardé à cause des réfugiés ukrainiens. Ils [le gouvernement britannique] ont imposé une limite aux Afghans qui viennent au Royaume-Uni, mais pas aux Ukrainiens. Ils n'auraient pas dû se comporter de la sorte avec les Afghans".

La BBC a fait part de ses préoccupations au ministère de l'Intérieur britannique. Celui-ci a déclaré : "C'est une erreur d'opposer ces deux groupes vulnérables l'un à l'autre. Notre programme de réinstallation des citoyens afghans offrira à 20 000 femmes, enfants et autres groupes à risque une voie sûre et légale pour se réinstaller au Royaume-Uni.

"Le logement des personnes et des familles afghanes peut être un processus complexe. Nous travaillons avec plus de 300 autorités locales à travers le Royaume-Uni pour répondre à la demande et avons déplacé - ou sommes en train de le faire - plus de 6 000 personnes dans des maisons depuis juin 2021."

Beaucoup de choses ont changé en Afghanistan depuis que Shabhnam a quitté son pays. Les filles se sont vu interdire l'accès à l'école secondaire dans la plupart des régions du pays, les parcs ont été séparés et les femmes ont reçu l'ordre de se couvrir le visage.

Cette règle a particulièrement touché les présentatrices de télévision, qui ont été contraintes de porter des masques à l'antenne.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les Talibans ont ordonné aux présentatrices de se couvrir le visage lorsqu'elles apparaissent à la télévision.

Mme Shabhnam compatit avec ses collègues qui n'ont d'autre choix que d'accepter les durs décrets s'ils veulent continuer à travailler.

"[Les talibans] veulent forcer les femmes à dire 'nous abandonnons, nous ne voulons plus venir travailler et nous nous soumettons à rester à la maison'", dit-elle. "Tant qu'ils ne changeront pas leur façon de penser, ils n'apporteront pas de changement positif dans la société."

Mais elle n'a pas perdu l'espoir de retourner un jour en Afghanistan.

"Comme un verre qui tombe sur le sol et se brise en morceaux, mes espoirs, mes plans et mes rêves ont été brisés", dit-elle.