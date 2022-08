Ayman al-Zawahiri : qui était le chef d'Al-Qaïda tué par les États-Unis ?

il y a 42 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Zawahiri était le porte-parole et l'idéologue le plus important d'Al-Qaïda.

Ayman al-Zawahiri, qui a été tué par une frappe de drone américain en Afghanistan, était souvent considéré comme l'idéologue en chef d'Al-Qaïda.

Chirurgien ophtalmologue ayant participé à la fondation du groupe militant du Jihad islamique égyptien, il a pris la tête d'Al-Qaïda après l'assassinat d'Oussama Ben Laden par les forces américaines en mai 2011.

Avant cela, Zawahiri était considéré comme le bras droit de Ben Laden et considéré par certains experts comme le "cerveau opérationnel" des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Zawahiri était numéro deux - derrière Ben Laden - sur la liste des 22 "terroristes les plus recherchés" annoncée par le gouvernement américain en 2001 et sa tête était mise à prix pour 25 millions de dollars.

Dans les années qui ont suivi les attentats, Zawahiri est devenu le porte-parole le plus en vue d'Al-Qaida, apparaissant dans 16 vidéos et bandes audio en 2007 - quatre fois plus que Ben Laden - alors que le groupe tentait de radicaliser et de recruter des musulmans dans le monde entier.

Crédit photo, Reuters Légende image, Ben Laden et Zawahiri ont créé le Front islamique mondial pour le djihad contre les juifs et les croisés en 1998.

Son assassinat lors de l'attaque du week-end dernier à Kaboul n'était pas la première fois que les États-Unis cherchaient à cibler Zawahiri.En janvier 2006, il avait été la cible d'un tir de missile américain près de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan.

L'attaque a tué quatre membres d'Al-Qaïda, mais Zawahiri a survécu et est apparu sur une vidéo deux semaines plus tard, avertissant le président américain George W Bush que ni lui ni "toutes les puissances de la terre" ne pourraient rapprocher sa mort "d'une seconde".

Une famille distinguée

Né au Caire, la capitale égyptienne, le 19 juin 1951, Zawahiri est issu d'une famille respectable de la classe moyenne, composée de médecins et d'universitaires.

Son grand-père, Rabia al-Zawahiri, était le grand imam d'al-Azhar, le centre d'enseignement islamique sunnite du Moyen-Orient, tandis que l'un de ses oncles était le premier secrétaire général de la Ligue arabe.

Zawahiri s'est engagé dans l'islam politique alors qu'il était encore à l'école et a été arrêté à l'âge de 15 ans pour avoir été membre des Frères musulmans, la plus ancienne et la plus importante organisation islamiste d'Égypte.

Ses activités politiques ne l'ont toutefois pas empêché d'étudier la médecine à la faculté de médecine de l'université du Caire, dont il est sorti diplômé en 1974 et a obtenu une maîtrise en chirurgie quatre ans plus tard.

Son père Mohammed, décédé en 1995, était professeur de pharmacologie dans cette même école.

La jeunesse radicale

Zawahiri poursuit d'abord la tradition familiale en créant une clinique médicale dans la banlieue du Caire, mais il est rapidement attiré par les groupes islamistes radicaux qui appellent au renversement du gouvernement égyptien.

Crédit photo, Reuters Légende image, Ces dernières années, Zawahiri est devenu un personnage distant et marginal, ne diffusant qu'occasionnellement des messages.

Lorsque le Jihad islamique égyptien a été fondé en 1973, il l'a rejoint.

En 1981, il est arrêté avec des centaines d'autres membres présumés du groupe après que plusieurs d'entre eux, habillés en soldats, ont assassiné le président Anwar Sadat lors d'un défilé militaire au Caire. Sadate avait suscité la colère des activistes islamistes en signant un accord de paix avec Israël et en arrêtant des centaines de ses détracteurs lors d'une répression sécuritaire antérieure.

Au cours du procès collectif, Zawahiri est apparu comme le chef des accusés et a été filmé en train de dire à la cour : "Nous sommes des musulmans qui croyons en notre religion. Nous essayons d'établir un État islamique et une société islamique".

Bien qu'il ait été innocenté de toute implication dans l'assassinat de Sadate, Zawahiri a été reconnu coupable de possession illégale d'armes, et a purgé une peine de trois ans.

Selon d'autres prisonniers islamistes, Zawahiri a été régulièrement torturé et battu par les autorités pendant son séjour en prison en Égypte, une expérience qui l'aurait transformé en un extrémiste fanatique et violent.

Après sa libération en 1985, Zawahiri est parti pour l'Arabie saoudite.

Peu après, il se rend à Peshawar, au Pakistan, puis en Afghanistan voisin, où il crée une faction du Jihad islamique égyptien alors qu'il travaille comme médecin dans le pays pendant l'occupation soviétique.

Zawahiri a pris la tête du Jihad islamique égyptien après sa réapparition en 1993, et a été l'un des principaux artisans d'une série d'attentats perpétrés par le groupe contre des ministres du gouvernement égyptien, dont le Premier ministre, Atif Sidqi.

La campagne menée par le groupe pour renverser le gouvernement et instaurer un État islamique dans le pays au milieu des années 1990 a entraîné la mort de plus de 1 200 Égyptiens.

En 1997, le département d'État américain l'a désigné comme le chef du groupe des Avant-gardes de la conquête, une faction du Jihad islamique soupçonnée d'être à l'origine du massacre de touristes étrangers à Louxor la même année.

Deux ans plus tard, il a été condamné à mort par contumace par un tribunal militaire égyptien pour son rôle dans les nombreuses attaques du groupe.

Cibles occidentales

Zawahiri aurait voyagé dans le monde entier au cours des années 1990 à la recherche de sanctuaires et de sources de financement.

Dans les années qui ont suivi le retrait soviétique d'Afghanistan, il aurait vécu en Bulgarie, au Danemark et en Suisse, et aurait parfois utilisé un faux passeport pour se rendre dans les Balkans, en Autriche, au Yémen, en Irak, en Iran et aux Philippines.

En décembre 1996, il aurait passé six mois en détention en Russie après avoir été pris sans visa valide en Tchétchénie.

Selon un récit prétendument écrit par Zawahiri, les autorités russes n'ont pas fait traduire les textes arabes trouvés sur son ordinateur et il a pu garder son identité secrète.

En 1997, Zawahiri se serait installé dans la ville afghane de Jalalabad, où Oussama Ben Laden était basé.

Un an plus tard, le Jihad islamique égyptien s'est joint à cinq autres groupes militants islamistes radicaux, dont Al-Qaïda de Ben Laden, pour former le Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les Croisés.

La première proclamation du front comprenait une fatwa, ou édit religieux, autorisant le meurtre de civils américains. Six mois plus tard, deux attaques simultanées ont détruit les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, tuant 223 personnes.

Zawahiri est l'une des personnalités dont les conversations téléphoniques par satellite ont été utilisées comme preuve que Ben Laden et Al-Qaida étaient à l'origine du complot.

Deux semaines après les attentats, les États-Unis bombardent les camps d'entraînement du groupe en Afghanistan. Le lendemain, Zawahiri téléphone à un journaliste pakistanais et lui dit : "Dites à l'Amérique que ses bombardements, ses menaces et ses actes d'agression ne nous font pas peur. La guerre ne fait que commencer".

Dans les années qui ont suivi la mort de Ben Laden, les frappes aériennes américaines ont tué une succession d'adjoints de Zawahiri, affaiblissant sa capacité de coordination à l'échelle mondiale.

Ces dernières années, Zawahiri est devenu un personnage distant et marginal, ne diffusant qu'occasionnellement des messages.

Les États-Unis vont annoncer sa mort comme une victoire, en particulier après le retrait chaotique d'Afghanistan l'année dernière, mais Zawahiri avait relativement peu d'influence alors que de nouveaux groupes et mouvements tels que l'État islamique sont devenus de plus en plus influents.