Dysmorphie corporelle : Appel à des avertissements concernant l'image corporelle sur les photos retouchées

il y a 21 minutes

Les personnes qui réservent une intervention devraient bénéficier d'une période de réflexion de 48 heures et leurs antécédents médicaux et de santé mentale devraient être vérifiés.

"Je mettais des filtres sur mon visage dans mes stories et des choses comme ça - et ça a complètement changé mon apparence.

Des images irréalistes

Le comité souhaite que les annonceurs mettent en avant une plus grande variété d'esthétiques corporelles - et que les influenceurs cessent de poster des images filtrées ou irréalistes.

"Nous savons que plus la période d'utilisation est longue, plus les dommages sont importants plus tard dans la vie, avec des maladies cardiovasculaires et des modifications du cerveau.