Guerre Ukraine - Russie : Comment Moscou utilise les réseaux sociaux pour voler les tournesols de Kiev

Par Andrei Zakharov et Maria Korenyuk

BBC

il y a 27 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Ukraine et la Russie étaient les plus grands exportateurs de graines de tournesol au monde en 2021.

La BBC a vu des preuves significatives que les forces russes dans les zones occupées d'Ukraine ont systématiquement saisi non seulement les céréales ukrainiennes, mais aussi les graines de tournesol des agriculteurs locaux.

Nous avons parlé à des agriculteurs qui ont perdu leurs récoltes, et suivi des messages dans des groupes sur les réseaux sociaux privés et publics montrant comment les graines sont transportées du sud et de l'est des zones occupées de l'Ukraine vers la Russie.

Les deux pays étaient les plus grands exportateurs mondiaux d'huile de tournesol en 2021, l'Ukraine vendant 5,1 millions de tonnes d'huile et la Russie 3,1 millions de tonnes.

Il apparaît aujourd'hui que l'huile russe est partiellement produite à partir de graines ukrainiennes, l'un des symboles de l'agriculture du pays.

À la mi-juillet, des fonctionnaires installés par la Russie ont rencontré des agriculteurs locaux à Melitopol, une ville située dans le sud-est occupé de l'Ukraine. La rencontre a été filmée.

Andrey Sihuta, qui se présente comme "le chef de l'administration militaro-civile [imposée par la Russie] de la région de Melitopol", a fait une annonce :

"Nous avons créé la Société nationale des céréales, qui a fixé des prix indicatifs pour les céréales et fixera également un prix pour les graines de tournesol", déclare Sihuta, en regardant prudemment les agriculteurs.

Aucune entité juridique de ce type n'est enregistrée en Ukraine ou en Russie.

Une vidéo de la rencontre a été publiée sur une chaîne Telegram locale pro-Kremlin. Elle a été filmée dans une pièce où deux symboles principaux de l'Ukraine étaient exposés sur une scène : une gerbe de blé et un bouquet de tournesols.

Suivre les graines de tournesol de l'Ukraine

Dans un chat WhatsApp fermé comptant environ 500 participants, les utilisateurs passent des ordres pour transporter des récoltes des régions occupées de l'Ukraine vers la Russie. Des captures d'écran du chat ont été partagées avec la BBC par l'un de ses membres.

"Graines . De Chernihivka, région de Zaporizhzhia [Ukraine] à Rostov-sur-le-Don [Russie]. De gros volumes", écrit un membre le 18 juillet.

Le même jour, un autre utilisateur cherchait quelqu'un qui pourrait transporter des graines de tournesol de la République populaire autoproclamée de Louhansk vers la Russie.

"Nous fournirons une escorte de transport. Il n'y a pas de combats, c'est calme. Il n'y a que des points de contrôle russes. Vous les passerez rapidement", écrivent-ils.

La BBC a vérifié une douzaine de numéros de téléphone du chat dans des bases de données en ligne et a constaté qu'ils appartenaient principalement à des chauffeurs de camions ou à des propriétaires de petites entreprises liées au transport de marchandises.

Les Russes ou ceux qui coopèrent avec eux recherchent également des transporteurs de céréales dans les chats Telegram ouverts. Le correspondant de la BBC leur a parlé sous couverture, en prétendant être le propriétaire de plusieurs camions.

Elena, une répartitrice russe qui cherchait des camions pour transporter les récoltes du sud-est de l'Ukraine, nous a dit que les "graines n'ont pas été volées".

"Elles sont contrôlées par l'administration militaro-civile [imposée par la Russie]. Ces transactions sont transparentes. Les semences ont été achetées légalement", déclare-t-elle.

Dans le sud de l'Ukraine, une administration installée par les Russes a confisqué - ou, selon leurs termes, "nationalisé" - les cultures des entreprises publiques ukrainiennes ainsi que la réserve stratégique où les céréales étaient stockées en cas de guerre. Il pourrait s'agir des récoltes qui, selon Elena, ont été "achetées légalement".

D'autres annonces font référence à la partie occupée de la région de Kharkiv, dans l'est du pays.

"Point de chargement - Kupyansk, la région de Kharkiv, Ukraine, déchargement - la région de Voronezh [Russie]. Urgent ! Chargement demain", indique l'une des annonces trouvées par la BBC.

Viktor, l'homme qui l'a postée et qui s'est identifié comme un homme d'affaires russe, a également tenu à rassurer sur le fait que les graines ont été achetées "officiellement".

"Vous aurez un ensemble complet de documents", dit-il au journaliste de la BBC qui s'est présenté comme le propriétaire des transporteurs de céréales. Mais il n'a pas précisé ce que contenaient ces documents.

Les agriculteurs ukrainiens affirment que si leurs récoltes ne sont pas "confisquées", ils sont contraints de les vendre bien en dessous de leur valeur marchande.

Nous avons parlé à un agriculteur d'une région occupée du sud de l'Ukraine. Il a depuis quitté les territoires occupés, mais ses employés y sont toujours, aussi a-t-il demandé l'anonymat. Il raconte que des soldats russes sont venus dans son entrepôt et ont confisqué ses récoltes à la fin du mois de mai.

"Nous avions 1 200 tonnes de graines de tournesol et 860 tonnes de blé dans notre entrepôt. Et ils [les Russes] ont tout pillé."

"Au début, ils ont essayé d'être polis avec notre garde. Ils ont dit : ce n'est pas nous, c'est l'ordre donné par notre commandant. Mais on ne savait pas où était leur commandant. Ils ont juste fait semblant d'être gentils. Ils ont chargé toute la récolte et l'ont emportée. Ils n'allaient pas payer. Et le garde, que pouvait-il faire ? Ils l'ont battu", dit-il.

D'après les calculs de l'agriculteur, la valeur totale des récoltes volées s'élève à 820 000 dollars (taux d'avant-guerre). Il a également perdu son équipement qui, selon lui, a coûté environ 1,8 million de dollars.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les propriétaires de petites et moyennes exploitations agricoles dans les zones occupées d'Ukraine sont contraints de vendre des graines de tournesol à un prix réduit.

Si les agriculteurs refusent de coopérer avec les autorités d'occupation, les semences et autres récoltes leur sont tout simplement retirées, explique Valeriya Matviyenko, chef de l'association des agriculteurs de la région de Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine.

Et si un agriculteur veut vendre des produits agricoles dans les territoires occupés, il doit s'enregistrer auprès de l'"administration militaro-civile" imposée par la Russie."

"Beaucoup d'agriculteurs ne voulaient pas s'enregistrer, alors ils gardaient les semences dans leurs entrepôts. S'il s'agissait d'une grande entreprise et qu'elle ne voulait pas s'enregistrer, alors tout était confisqué. Les [Russes] entraient dans les entrepôts, chargeaient tout et emportaient tout. Ils apportaient juste une lettre disant 'votre entreprise a été nationalisée en faveur de la Fédération de Russie'", explique Matviyenko.

Pendant ce temps, les propriétaires de petites et moyennes exploitations agricoles dans les zones occupées d'Ukraine sont contraints de vendre des graines de tournesol à un prix réduit. Les Russes proposent 150 dollars par tonne. Avant la guerre, le prix était de 600 à 700 dollars.

La situation est la même dans la région occupée de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, explique Oleksandr Hordienko, responsable de l'association locale des agriculteurs : "Les agriculteurs vendent [les semences] car ils ont besoin d'argent pour acheter du diesel, du carburant et des engrais. Mais s'ils [les Russes] continuent à proposer un tel prix, alors il n'y a aucune raison de commencer la prochaine saison de semis."

Que fait la Russie avec les graines de tournesol de l'Ukraine ?

Le principal produit fabriqué à partir des graines de tournesol est l'huile. Toutes les annonces que la BBC a analysées montraient que la destination des camions transportant les graines ukrainiennes était des usines d'extraction d'huile en Russie.

"Nous allons directement dans les usines, nous ne déchargeons pas [les graines] dans des entrepôts", a déclaré Viktor, qui cherchait des camions pour livrer des récoltes de la région occupée de Kharkiv.

Dans une annonce, la destination était Verkhnyaya Khava, un village du sud-ouest de la Russie, dans la région de Voronezh, où se trouve une usine d'extraction de pétrole de la société russe "Blago".

Un autre lieu mentionné dans les annonces de location de transporteurs de céréales est le village de Gigant, dans la région de Rostov (ouest de la Russie), où se trouve une usine d'extraction de pétrole appartenant à la société russe "Resource".

Une troisième annonce indiquait la rue Lugovaya, 9, à Rostov-sur-le-Don. C'est l'adresse de "South of Russia", l'une des principales entreprises agro-industrielles du pays.

La BBC a contacté les entreprises pour obtenir des commentaires, mais elles n'ont pas répondu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Champ de tournesols brûlé en Ukraine

On pense également que la Russie pourrait faire passer en contrebande de l'huile de tournesol prête à l'emploi depuis l'Ukraine.

Le chef de l'association des agriculteurs de la région de Zaporizhzhia, Valeriya Matviyenko, affirme que l'usine d'extraction d'huile située dans la zone occupée de Melitopol est utilisée pour produire de l'huile de tournesol, qui est ensuite transportée en Russie via la Crimée.

"Le traitement est en cours, et on peut même le sentir. Il y a une si bonne saveur, on peut la sentir même à une distance de 3 km", a déclaré un agriculteur local à la BBC.

Une femme qui se trouve toujours dans la partie occupée de Melitopol a également confirmé avoir vu des équipements entrer et sortir de l'usine.