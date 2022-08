Chine - Taiwan : qu'est-ce qui se cache derrière les tensions entre les deux pays ?

Crédit photo, AFP Légende image, De nombreux Taïwanais considèrent leur île comme une nation distincte.

La visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a fait monter en flèche les tensions concernant Taïwan, ce qui n'a fait que tendre davantage les relations entre Washington et Pékin.

Le gouvernement chinois considère Taïwan comme une province sécessionniste qui, à terme, fera partie du pays.

Mais de nombreux Taïwanais considèrent leur île autonome comme une nation distincte, que l'indépendance soit officiellement déclarée ou non.

Quelle est l'histoire entre la Chine et Taïwan ?

Les premiers colons connus à Taïwan étaient des membres de la tribu austronésienne, qui seraient venus de l'actuel sud de la Chine.

L'île semble être apparue pour la première fois dans les archives chinoises en 239 après J.-C., lorsqu'un empereur a envoyé un corps expéditionnaire pour explorer la région - un fait que Pékin utilise pour appuyer sa revendication territoriale.

Après avoir été relativement brièvement une colonie néerlandaise (1624-1661), Taïwan a été administrée par la dynastie chinoise des Qing de 1683 à 1895.

À partir du XVIIe siècle, un nombre important de migrants ont commencé à arriver de Chine, fuyant souvent les troubles ou les privations. La plupart étaient des Chinois Hoklo de la province de Fujian (Fukien) ou des Chinois Hakka, principalement originaires de Guangdong. Leurs descendants constituent aujourd'hui, et de loin, les groupes démographiques les plus importants de l'île.

En 1895, le Japon a remporté la première guerre sino-japonaise, et le gouvernement Qing a dû céder Taïwan au Japon. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'est rendu et a abandonné le contrôle du territoire qu'il avait pris à la Chine. La République de Chine (ROC), l'un des vainqueurs de la guerre, a commencé à gouverner Taïwan avec le consentement de ses alliés, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Mais au cours des années suivantes, une guerre civile éclate en Chine, et les troupes du dirigeant de l'époque, Chiang Kai-shek, sont vaincues par l'armée communiste de Mao Zedong.

Chiang, les restes de son gouvernement du Kuomintang (KMT) et leurs partisans - environ 1,5 million de personnes - ont fui vers Taïwan en 1949.

Ce groupe, appelé "Chinois du continent", a dominé la politique taïwanaise pendant de nombreuses années, bien qu'il ne représente que 14 % de la population. Chiang a établi un gouvernement en exil à Taiwan qu'il a dirigé pendant les 25 années suivantes.

Le fils de Chiang, Chiang Ching-kuo, a permis une plus grande démocratisation après son arrivée au pouvoir. Il s'est heurté à la résistance de la population locale, mécontente du régime autoritaire, et a subi la pression d'un mouvement démocratique en pleine expansion.

Le président Lee Teng-hui, connu comme le "père de la démocratie" de Taïwan, a mené des changements constitutionnels qui ont finalement permis l'élection du premier président de l'île n'appartenant pas au TMK, Chen Shui-bian, en 2000.

Alors qui reconnaît Taïwan ?

Il y a désaccord et confusion sur ce qu'est Taïwan.

Elle a sa propre constitution, des dirigeants démocratiquement élus et environ 300 000 soldats actifs dans ses forces armées.

Le gouvernement en exil de la ROC de Tchang a d'abord prétendu représenter l'ensemble de la Chine, qu'il avait l'intention de réoccuper. Il occupait le siège de la Chine au Conseil de sécurité des Nations unies et était reconnu par de nombreux pays occidentaux comme le seul gouvernement chinois.

Crédit photo, Central Press Légende image, Chiang Kai-shek, autrefois le leader de la Chine, s'est enfui avec ses partisans à Taiwan.

Mais dans les années 1970, certains pays ont commencé à faire valoir que le gouvernement de Taipei ne pouvait plus être considéré comme un véritable représentant des centaines de millions de personnes vivant en Chine continentale.

Puis, en 1971, les Nations unies ont transféré la reconnaissance diplomatique à Pékin et le gouvernement du ROC a été évincé. En 1978, la Chine a également commencé à ouvrir son économie. Reconnaissant les possibilités de commerce et la nécessité de développer des relations, les États-Unis ont officiellement établi des liens diplomatiques avec Pékin en 1979.

Depuis lors, le nombre de pays qui reconnaissent diplomatiquement le gouvernement de la République populaire de Chine a chuté de façon spectaculaire pour atteindre environ 15 pays.

Aujourd'hui, bien qu'elle possède toutes les caractéristiques d'un État indépendant et un système politique distinct de la Chine, le statut juridique de Taïwan reste flou.

Les relations ont commencé à s'améliorer dans les années 1980, lorsque Taïwan a assoupli les règles relatives aux visites et aux investissements en Chine. En 1991, elle a proclamé que la guerre avec la République populaire de Chine était terminée.

La Chine a proposé l'option dite "un pays, deux systèmes", qui, selon elle, accorderait à Taïwan une autonomie importante si elle acceptait de passer sous le contrôle de Pékin. Ce système est à la base du retour de Hong Kong à la Chine en 1997 et de la manière dont elle a été gouvernée jusqu'à récemment, lorsque Pékin a cherché à accroître son influence.

Taïwan a rejeté l'offre et Pékin a insisté sur le fait que le gouvernement de la ROC de Taïwan était illégitime - mais des représentants non officiels de la Chine et de Taïwan ont tout de même tenu des discussions limitées.

Puis, en 2000, Taïwan a élu Chen Shui-bian à la présidence, à la grande inquiétude de Pékin. M. Chen et son parti, le Parti démocratique progressiste (DPP), avaient ouvertement soutenu l'"indépendance".

Un an après la réélection de M. Chen, en 2004, la Chine a adopté une loi dite antisécession, qui stipule que la Chine a le droit d'utiliser des "moyens non pacifiques" contre Taïwan si celle-ci tente de faire "sécession" de la Chine.

M. Chen a été remplacé en 2008 par Ma Ying-jeou, du KMT, qui a tenté d'améliorer les relations par des accords économiques.

Huit ans plus tard, en 2016, La présidente actuelle de Taïwan, Tsai Ing-wen, qui dirige désormais le parti indépendantiste DPP, a été élu.

Crédit photo, Reuters Légende image, Sous la présidence de Mme Tsai, les relations entre les deux rives du détroit se dégradent à nouveau.

Le ton est encore plus monté en 2018, lorsque Pékin a intensifié la pression sur les entreprises internationales - si elles ne mentionnaient pas Taïwan comme faisant partie de la Chine sur leurs sites web, elle menaçait de les empêcher de faire des affaires en Chine.

Mme Tsai a remporté un second mandat en 2020 avec un nombre record de 8,2 millions de voix dans ce qui a été largement considéré comme un camouflet pour Pékin. Hong Kong avait alors connu des mois de troubles, avec d'énormes manifestations contre l'influence croissante de la Chine continentale - et beaucoup à Taïwan observaient attentivement.

Plus tard dans l'année, La Chine a mis en œuvre une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. qui est considéré comme un nouveau signe de l'affirmation de Pékin.

Dans quelle mesure l'indépendance est-elle un problème à Taiwan ?

Si les progrès politiques ont été lents, les liens entre Pékin et Taipei, et les deux économies se sont développés. Entre 1991 et la fin mai 2021, les investissements taïwanais en Chine ont totalisé 193,5 milliards de dollars, selon les chiffres officiels taïwanais.

Certains Taïwanais s'inquiètent de voir leur économie devenir dépendante de la Chine. D'autres pensent que des liens commerciaux plus étroits rendent l'action militaire chinoise moins probable, en raison du coût pour la propre économie de la Chine.

Un accord commercial controversé a déclenché le "mouvement des tournesols" en 2014, au cours duquel des étudiants et des militants ont occupé le parlement de Taïwan pour protester contre ce qu'ils appellent l'influence croissante de la Chine sur Taïwan.

Officiellement, le DPP au pouvoir est toujours favorable à l'indépendance formelle de Taïwan, tandis que le KMT est favorable à une éventuelle unification avec la Chine.

Crédit photo, AFP/Getty Images Légende image, Des sondages récents montrent que de nombreux Taïwanais soutiennent l'approche du gouvernement en matière de "sauvegarde de la souveraineté nationale".

Mais la plupart des Taïwanais semblent se situer quelque part entre les deux. Une Enquête de juin 2022 a révélé que seuls 5,2 % des Taïwanais étaient favorables à l'indépendance dès que possible, tandis que 1,3 % étaient en faveur d'une unification avec la Chine continentale dès que possible.

Les autres sont favorables à une forme de maintien du statu quo, le groupe le plus important souhaitant le maintenir indéfiniment sans avancer vers l'indépendance ou l'unification.

Qu'est-ce que les États-Unis ont à voir avec le clivage Chine-Taïwan ?

La politique de Washington est depuis longtemps celle de l'"ambiguïté stratégique", dans la mesure où elle interviendrait militairement si la Chine envahissait Taïwan.

Officiellement, elle s'en tient à la politique de la "Chine unique", qui ne reconnaît qu'un seul gouvernement chinois - celui de Pékin - et entretient des liens officiels avec Pékin plutôt qu'avec Taipei.

Mais elle s'est également engagée à fournir à Taïwan des armes défensives et a souligné que toute attaque de la Chine serait "très préoccupante". En mai 2022, le président Joe Biden a répondu par l'affirmative à la question de savoir si les États-Unis défendraient militairement Taïwan. Peu après, la Maison Blanche a rapidement précisé que la position américaine sur Taïwan n'avait pas changé et a réitéré son engagement envers la politique d'"une seule Chine". De même, elle a contredit les déclarations précédentes de M. Biden sur le soutien militaire à Taïwan.