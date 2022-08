Travestissement : les Nigérians s'inquiètent d'un projet de loi visant à l'interdire

Par Elvis Kachi

Lagos

il y a une heure

Crédit photo, Fola Francis Légende image, Fola Francis dit avoir reçu des menaces de mort depuis son coming out en tant que femme transgenre

Au Nigeria, les femmes et les hommes trans et les personnes non binaires observent avec inquiétude une proposition parlementaire visant à criminaliser le travestissement.

Elle vise à modifier la loi sur l'interdiction du mariage entre personnes de même sexe (SSMPA) et définit le travestissement comme "la pratique consistant à porter des vêtements habituellement portés par une personne du sexe opposé".

Toute personne reconnue coupable pourrait se voir infliger une peine de six mois de prison ou une amende de 1 200 dollars (980 livres sterling).

Cet article n'entrera peut-être pas dans les textes de loi, mais il a mis en lumière l'oppression que la communauté LGBTQ+ du Nigeria ressent depuis des années.

En 2014, le président de l'époque, Goodluck Jonathan, a signé la loi SSMPA. Elle interdit aux partenaires de même sexe de vivre ensemble ou toute "démonstration publique de relation amoureuse entre personnes de même sexe", entre autres mesures, ce qui criminalise essentiellement la communauté gay du Nigeria.

Lorsque la SSMPA a été discutée il y a près de dix ans, les législateurs ont déclaré qu'ils ne faisaient que refléter les valeurs dominantes de la société nigériane.

"Nous protégeons l'humanité et les valeurs familiales. En fait, nous protégeons la civilisation dans son ensemble", a déclaré à l'époque l'un des partisans de la loi, le sénateur Ahmed Lawan.

Mais la femme trans et designer Fola Francis, 28 ans, déclare que l'amendement proposé "me fait honnêtement peur".

"Le projet de loi sur le travestissement est un projet de loi très dangereux qui va affecter tant de personnes trans et non binaires".

Même dans le climat actuel, sans nouvelle loi, elle dit qu'elle n'a pas pu vivre dans son appartement pendant plusieurs mois "parce que j'ai reçu des menaces de mort de mes voisins en raison du fait qu'ils ont découvert que je suis une femme trans sur les médias sociaux lorsque mes vidéos sont devenues virales".

Elle s'abrite désormais chez des amis dans une autre partie du pays.

"Je reçois des menaces de mort tout le temps dans les commentaires et les DM".

Crédit photo, AFP Légende image, Bobrisky, vu ici en 2016, s'est moqué de la proposition anti-croisement.

Bobrisky - probablement la personnalité travestie la plus en vue du Nigeria, avec 4,5 millions de followers sur Instagram - s'est moqué des efforts visant à modifier la loi en tweetant de manière sarcastique qu'elle contribuerait à résoudre les problèmes de sécurité et les pénuries d'électricité du pays, ainsi qu'à améliorer la réputation du Nigeria à l'étranger et à réduire l'inflation.

Le célèbre travesti James Brown a souligné l'exemption que la loi proposée accorderait aux artistes, ce qui est provocateur pour les partisans de l'amendement.

"Faites vos recherches avant de venir me chercher. Mon travail est de divertir... Ne sous-estimez pas le pouvoir que je porte. Demandez à mes fans,", écrit-elle sur Instagram.

Muda Lawal Ulnar, membre de l'Assemblée nationale, est à l'origine de l'amendement proposé. Il n'a pas expliqué sa motivation, qui pourrait n'être révélée que lorsque le projet de loi passera en deuxième lecture.

Mais un commentaire sur un site web d'affaires juridiques d'un partisan de l'amendement indique la logique.

L'avocat Manfred Ekpe a déclaré que l'Assemblée nationale devrait être autorisée à fixer des normes pour une "société moralement droite".

Tout en citant des versets de la Bible et du Coran, M. Ekpe a affirmé que le travestissement érodait les normes morales des jeunes et des enfants.

"Il n'y a rien de mal à légiférer pour interdire un comportement susceptible de conduire à la promotion d'un comportement offensant ou à la commission d'une infraction telle que l'homosexualité", a-t-il écrit.

Il y a clairement le sentiment qu'un homme portant des vêtements de femme ou vice-versa encouragerait en quelque sorte les gens à avoir une relation homosexuelle.

Le Nigeria est généralement une société conservatrice et les personnes qui sortent des normes peuvent être prises pour cible.

Un tweet récemment partagé intégrait une vidéo montrant un homme qui, disait-il, était en train de se remettre d'une attaque parce qu'il portait des vêtements de femme.

Crédit photo, Jordyn Vangei Légende image, L'homme transgenre Lolu Vangei "Jordyn" se demande si les femmes qui portent des pantalons seront également concernées par l'interdiction.

Ce genre de traitement ne surprend pas le designer Lolu Vangei "Jordyn", qui est un homme transgenre de 23 ans. Il a été agressé en public.

"Même avant le projet de loi, j'avais déjà commencé à recevoir des charges de transphobie", a-t-il déclaré à la BBC.

"Un jour, je suis allé au marché avec mes binders [qui peuvent être utilisés pour aplatir la poitrine], et un homme a simplement touché la zone de ma poitrine pour la sentir. Je l'ai interrogé pour avoir fait cela, et il m'a giflé avant de faire signe à ses amis masculins de venir voir une 'femme qui s'habille comme un homme'."

Au vu des changements proposés à la loi, toute personne - hétéro ou gay - pourrait en théorie être profilée et arrêtée pour avoir simplement porté des vêtements ou des accessoires non conformes à l'idée que quelqu'un se fait de l'apparence des hommes et des femmes.

"Pour commencer, je pense que c'est une absurdité", a déclaré Jordyn. "Qu'arrive-t-il à une femme hétéro qui porte des shorts et des jeans baggy, ou à un homme hétéro qui aime se tresser les cheveux, porter des chaînes, ou même des débardeurs ?".

Ce sont des problèmes évidents de la proposition qui peuvent la voir échouer.

Mais pour les Nigérians queer, trans et non binaires, c'est un rappel de l'importance centrale des vêtements dans la façon dont ils se perçoivent.

"Les vêtements aident les personnes trans, non binaires et queer à, d'une certaine manière, s'installer dans leur identité", a déclaré Francis, signifiant l'importance de s'habiller de manière expressive, et comment cette mesure anti-croisement pourrait avoir un effet négatif sur la communauté de la mode au Nigeria.

"Restreindre les gens à une [façon de s'habiller] particulière basée sur les genres binaires est très dangereux pour nous."

Les personnes LGBTQ+ peuvent être sujettes à des troubles de santé mentale comme la dysmorphie et la dysphorie corporelles - où elles sont anxieuses quant à leur apparence physique.

Par conséquent, les vêtements et la mode deviennent des moyens fondamentaux pour faire face à ces problèmes.

"J'ai lancé [la marque de mode] Vangei par nécessité, parce qu'il peut être déroutant de faire du shopping en tant que personne transgenre au Nigéria, et de ne pas trouver des choses qui vont bien", a déclaré Jordyn.

"J'ai donc décidé de créer une marque non sexiste pour les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau et qui ne veulent pas s'identifier en tant qu'homme ou femme."

Jordyn se concentre surtout sur les pièces sur mesure, car cela lui permet de se concentrer sur la coupe et le style, un problème auquel de nombreuses personnes trans et non-binaires sont confrontées lorsqu'elles font du shopping.

Crédit photo, Emerie Udiahgebi Légende image, Emerie Udiahgebi affirme que si le projet de loi est adopté, cela ne l'empêchera pas de parler ouvertement de son identité non binaire.

"Peu de gens comprennent le combat que doivent mener les personnes non binaires pour acheter des vêtements", a déclaré Emerie Udiahgebi, une créatrice de 25 ans, qui a récemment sassumé son identité non binaire.

Mais ces jeunes créateurs ne veulent pas que le projet de travestissement soit uniquement l'affaire de l'industrie de la mode.

Il y a beaucoup d'autres créateurs traditionnels qui fabriquent des vêtements pour la communauté LGBTQ+ et dont les militants pensent qu'ils devraient s'exprimer. Ils sont en fait ceux qui pourraient avoir le plus d'impact politique.

Mais leur silence peut refléter la crainte de ne pas être montrés du doigt.

Udiahgebi s'inquiète de l'impact que le projet de loi sur le travestissement pourrait avoir s'il devenait loi, mais il est déterminé à ce que cela ne fasse pas de différence.

"Il va y avoir beaucoup d'extorsions, il va y avoir beaucoup d'arrestations. Je ne sais pas pour les autres, mais je ne vois pas la possibilité que je fasse fi de tout le stress qu'il a fallu pour arriver à accepter pleinement qui je suis."