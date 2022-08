Infection bactérielle : un Britannique raconte comment il a échappé à une infection qui "mange" les tissus corporels

il y a une heure

Le DJ de 31 ans a dû subir six interventions chirurgicales, au cours d'un séjour de six semaines à l'hôpital, car la coupure a provoqué une maladie très rare mais potentiellement mortelle : la fasciite nécrosante.

Les symptômes, qui peuvent apparaître en quelques jours, voire en quelques heures, comprennent une douleur intense (supérieure à celle qui serait attribuée à la blessure elle-même) et une perte de sensation autour de la blessure, un gonflement de la peau, de la fièvre, des maux de tête et de la fatigue.

Ces symptômes peuvent évoluer vers des vomissements et des diarrhées, une confusion mentale et des cloques sombres sur la peau.

Les médecins qui l'ont soigné ont dit qu'il était à quelques heures de perdre sa jambe - et peut-être sa vie. En effet, une infection peut rapidement contaminer le sang et provoquer une septicémie et une défaillance des organes.

Scott a subi six interventions chirurgicales sur sa jambe et le retrait de tissus d'autres parties de son corps pour reconstituer son genou.

"Agonie"

Doreen Cartledge a perdu son fils de 23 ans, Lee Spark, des suites d'une fasciite nécrosante en octobre 1999 et a créé une fondation en son nom - le seul groupe de soutien au Royaume-Uni pour les personnes et les familles touchées par des infections graves de ce type.

"On le connaît peu auprès du grand public, et la mortalité est élevée", dit-elle.

Récupération

Dans le cas de Scott, la souffrance physique et psychologique a été grande, selon lui. Mais cela lui a permis de faire face à la vie d'une manière différente, plus optimiste.

Aujourd'hui, plus d'un an après son hospitalisation et des séances intenses d'exercices et de physiothérapie, il peut marcher normalement et "faire tout ce qu'il veut".