Francia Marquez : qui est cette ancienne femme de ménage devenue la première vice-présidente noire de Colombie ?

il y a une heure

Marquez, 40 ans, a un profil très particulier par rapport à tous ses prédécesseurs. Pour commencer, elle n'appartient pas à l'establishment politique et social colombien. Si la Colombie est un pays très diversifié, ses institutions sont traditionnellement aux mains d'hommes appartenant aux élites urbaines, riches et blanches.

Pauvreté et exclusion

Marquez est née à Yolombo, un village qui est plus éloigné de la capitale Bogota que ne le suggère le trajet de 437 km. Il est situé dans l'État de Cauca, l'une des régions les plus pauvres et les plus rurales du pays.