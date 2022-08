Athlétisme et migration : les Kenyans qui gagnent leur vie en courant à Toluca, la plus haute ville du Mexique

Marcos González Díaz

BBC News Mundo. Toluca de Lerdo, Mexique

il y a 34 minutes

Crédit photo, Marcos González / BBC Légende image, Des ressortissants kenyans vivent à Toluca, au Mexique, depuis des années. La plupart d'entre eux sont impliqués dans l'athlétisme professionnel.

Dès le début, on peut voir des dizaines de personnes s'entraîner sur la piste d'athlétisme d'une des unités sportives de Metepec, au Mexique.

Parmi eux se distingue un groupe d'athlètes qui courent des sprints à toute allure, laissant derrière eux le reste des fans alors qu'ils communiquent entre eux principalement en swahili.

Des groupes kenyans comme celui-ci sont faciles à trouver dans la ville voisine de Toluca de Lerdo, à l'ouest de Mexico. Cet endroit est devenu leur maison ces dernières années, à près de 15 000 km de leur pays natal en Afrique de l'Est.

Malgré l'énorme distance, les Kényans disent que Toluca ne leur semble pas si différent.

Et considérant que la grande majorité d'entre eux se consacrent à l'athlétisme professionnel, ils assurent que la capitale de l'État du Mexico a des caractéristiques presque parfaites pour eux.

"Toluca est bonne à cause de l'altitude, et il ne fait pas aussi chaud que d'autres endroits où il coûte plus cher de s'entraîner. Là où ma famille vit dans mon pays, c'est presque la même altitude et le climat. C'est pourquoi ce n'était pas difficile pour moi de m'adapter ici, c'était comme si j'étais au Kenya", raconte Musa Lemiukei, l'un des jeunes coureurs arrivé au Mexique il y a cinq ans.

La plus haute ville du Mexique

Escorté par l'imposant volcan Nevado de Toluca, les plus de 2 600 m d'altitude de cette ville - la plus haute du Mexique - la rendent idéale pour l'entraînement en raison de l'existence de moins d'oxygène.

Cela provoque l'ouverture des poumons, la capacité de transport du sang est augmentée et le corps est plus performant avec moins d'effort lors du retour à une altitude plus basse.

Nevado de Toluca (photo: Getty) Les villes les plus hautes en altitude du monde 🌎 (centros urbanos con más de un millón de habitantes) 1. La Paz(Bolivie) : 3 869 m. 2. Quito (Équateur) : 2 784 m.

3. Toluca (Mexique) : 2 648 m.

4. Cochabamba (Bolivie) : 2 621 m.

5. Bogota(Colombie) : 2 601 m. Source : Base de données des centres urbains de la Commission européenne.

Pour cette raison, encouragé par l'expérience d'autres compatriotes, Toluca est la principale destination au Mexique choisie par les athlètes kenyans qui s'installent dans le pays depuis la fin des années 1980 pour vivre des prix de la compétition.

Beaucoup le font encouragés par l'expérience de compatriotes qui vivent déjà ici. D'autres l'ont choisi en raison de sa proximité avec les États-Unis, soit parce qu'ils y vivaient auparavant, soit parce qu'ils envisagent de venir dans le pays voisin dans le futur, où s'installer comme résident est généralement plus compliqué qu'au Mexique.

Selon Evanson Moffat, qui se consacre à l'organisation d'événements sportifs, Toluca a autrefois accueilli une centaine de Kenyans. La majorité est arrivée en embauchant au préalable "un cadre mexicain, affilié à la Fédération d'athlétisme", qui est également en charge de l'invitation à obtenir leur visa d'entrée au Mexique, assumant leur représentation professionnelle dans le pays.

Cependant, Moffat estime que le nombre de compatriotes dans la ville n'atteindra pas 30.

"La pandémie en a fait partir beaucoup parce qu'ils ont arrêté de faire des marathons et qu'ils n'avaient plus rien pour vivre. Mais maintenant, nous espérons qu'ils reviendront", déclare l'homme d'affaires, qui a quitté le Kenya pour le Mexique en 1998 avec le rêve de "voir un mariachi en direct". " et avec un intérêt pour l'apprentissage de l'espagnol.

Formation depuis l'enfance

Après une heure et demie d'exercice intense à Metepec, le groupe de Kenyans change de vêtements tout en bavardant et en plaisantant.

José Gutiérrez, un jeune homme de seulement 20 ans qui participe déjà à certaines épreuves, est le seul Mexicain à s'être entraîné avec eux.

"Je les ai rencontrés à Alameda 2000 [le parc de Toluca où ils courent principalement] et maintenant je les accompagne les lundis et mercredis parce qu'ils sont très bons. Surtout Hillary, même si maintenant je pense qu'il ne court plus", déclare-t-il à BBC Mundo.

Crédit photo, Marcos González / BBC Légende image, José Gutiérrez (au premier plan) rêve d'atteindre les performances des coureurs kényans de Toluca.

Hillary Kimaiyo, également présent dans le groupe, est en effet l'un des coureurs mexicains les plus primés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. En 2011, il a battu un record en courant le marathon le plus rapide (42,195 km) en territoire mexicain avec un temps de deux heures, huit minutes et 17 secondes.

"Nous vivons pour courir et nous courons pour vivre ", déclare l'athlète de 41 ans à BBC Mundo pour souligner le dévouement exclusif qu'ils accordent à leur préparation et à leurs compétitions, auxquelles ils prévoient de revenir après un temps éloigné du premier niveau.

"Hillary a tout gagné au Mexique", reconnaît Rodolfo Obregón, commissaire des courses sur route de la Fédération mexicaine des associations d'athlétisme, interrogé sur l'athlète kenyan le plus remarquable de ces dernières années.

Crédit photo, Marcos González / BBC

"A l'époque, ces coureurs étaient la grande attraction pour les organisateurs. Cela signifie aussi parfois que les Mexicains ne sont pas tellement intéressés à participer aux épreuves car, depuis que les Kényans sont là, ils pensent qu'ils auront moins de possibilités…", ajoute-t-il. Obregón en interview avec la BBC.

Kimaiyo sait pourquoi ses compatriotes sont souvent en tête du palmarès de tant de compétitions d'athlétisme : les longues distances qu'ils doivent parcourir, enfants, au Kenya, pour aller à l'école, revenir pour le déjeuner et faire le même aller-retour le soir.

"Au total, on pouvait courir 30 ou 40 km par jour sans se rendre compte que c'était un exercice. Maintenant tout a changé car il y a beaucoup plus d'écoles privées, les parents emmènent leurs enfants en voiture... Vous verrez que, dans le futur, on ne va pas voir des athlètes africains comme nous", prédit-il.

Eliud Kipchoge, également kényan, a revalidé à Tokyo 2020 le titre olympique du marathon obtenu à Rio 2016 et détient également le record du monde de la distance avec un temps de deux heures, une minute et 39 secondes.

Crédit photo, Marcos González / BBC Légende image, Musa Lemiukei affirme que le climat et l'altitude de Toluca, semblables à ceux de sa ville au Kenya, l'ont aidé à s'adapter à sa nouvelle vie au Mexique.

Epicé vs. ugali

Après l'entraînement, les Kényans de Toluca se réunissent généralement dans l'une de leurs maisons pour déjeuner, discuter ou simplement traîner.

Cette fois c'est Kimaiyo qui les reçoit chez lui, où plusieurs d'entre eux préparent du poulet et de la salade avec de l'ugali (une pâte à base de farine de maïs ou de manioc) qu'ils dégustent ensuite avec les mains. "Dans notre pays, on mange comme ça", expliquent-ils en souriant.

En déjeunant, Lemiukei dit qu'il n'a pas réussi à s'habituer aux plats épicés si typique du Mexique. La tequila non plus parce que "c'est fort". Ce qui lui a coûté le plus à son arrivée, c'est d'apprendre l'espagnol. Et ce qu'il aimait le plus, dit-il, c'est la gentillesse du peuple mexicain.

Crédit photo, Marcos González / BBC

La plupart d'entre eux partagent de petites maisons pour réduire les coûts. "Nous vivons en courant pour gagner des prix avec lesquels nous payons le loyer et envoyons de l'argent à nos familles", explique le jeune athlète.

Cependant, l'absence de tests pendant la pandémie a causé à certains d'entre eux de sérieuses difficultés économiques. "Jusqu'à ce que des connaissances mexicaines viennent avec un cadeau de nourriture. C'était sympa", se souvient-il.

Dépendre uniquement des compétitions signifie un revenu instable qui dépend du classement et du type d'épreuve.

Lemiukei a remporté 4 000 pesos (environ 125 606 f cfa) pour la dernière course qu'il a remportée. Cependant, le marathon CDMX - le plus important du pays et dans lequel Kimaiyo a remporté trois fois - a remporté l'année dernière jusqu'à 550 000 pesos (17 340 165 f cfa) .

Crédit photo, Marcos González / BBC Légende image, Kimaiyo, en jaune à gauche, dégustant l'ugali comme l'un des plats typiques de la cuisine kenyane.

Rester ou retourner au Kenya

L'athlétisme était précisément ce qui unissait Kimaiyo à sa femme mexicaine. Tous deux se sont rencontrés à l'entraînement en 2011 dans un parc de Toluca où elle n'a couru qu'en amateur.

Ce qui est curieux, c'est que, sans le savoir, ils s'étaient déjà vus pour la première fois trois ans auparavant, lorsqu'elle a assisté au marathon de Mexico en tant que public et a pris une photo de qui était en première place. Quelque temps plus tard, elle s'est rendu compte que le gagnant de l'image était son mari.

"Nous nous sommes bien adaptés malgré les cultures différentes dans tous les aspects", déclare sa femme, Yenie Nava, à BBC Mundo lorsqu'il est arrivé à la maison après avoir récupéré les deux enfants du couple à l'école.

Bien que la femme pense que les Kényans sont généralement bien accueillis au Mexique, elle reconnaît qu'au début, même sa propre famille a été surprise de rencontrer quelqu'un "arrivé de si loin".

Crédit photo, Marcos González / BBC Légende image, Hillary Kimaiyo, Yenie Nava et leurs deux enfants planifient leur avenir au Mexique, sans toutefois se démarquer de l'athlétisme qui leur a donné tant de succès.

"Quand on va à des courses dans des petites villes, tout le monde regarde et veut prendre une photo avec lui. Et quand je marche seule dans la rue avec mes enfants, parfois ils me demandent s'ils sont à moi", explique-t-elle.

Hormis des voyages sporadiques au Kenya, le projet de vie de la famille Kimaiyo consiste à rester au Mexique, où Hillary souhaite agrandir l'école qu'il a ouvert en tant qu'entraîneur et où devraient grandir ses enfants, que sa mère définit comme "80% Mexicains".

A la fin du repas à la maison, le groupe de Kenyans se détend en passant des appels à la famille et aux amis ou en regardant la télévision avec des nouvelles de leur pays. En août, il y a des élections présidentielles et certains se disputent pour savoir qui sera la meilleure option.

Lemiukei, qui envisage d'économiser au Mexique jusqu'à ce qu'il obtienne une bourse sportive avec laquelle il pourra partir aux États-Unis pour étudier les sciences politiques, est très intéressé par le sujet.

Crédit photo, Marcos González / BBC Légende image, Après la formation, les Kényans restent informés de l'actualité avec la télévision de leur pays.

"Les gouvernements (kenyans) promettent beaucoup et puis ils ne le font pas. On ne peut pas conduire sur les routes quand il pleut, dans ma tribu les femmes se marient encore très jeunes et sans études supérieures…", dit-il.