Emploi - soft skills: que sont ces compétences et pourquoi sont-elles prisées lors des processus d'embauche ?

Kate Morgan

BBC Worklife

il y a 29 minutes

Pour faire votre travail efficacement, vous avez besoin de ce que l'on appelle des "hard skills" : des connaissances techniques et des connaissances spécifiques sur le domaine dont vous êtes responsable.

Mais dans un monde du travail en constante évolution, les "soft skills", dont on parle moins, peuvent être tout aussi importantes, voire plus cruciales.

Ces compétences sont plus nuancées, voire discrètes : pensez aux caractéristiques personnelles et aux comportements qui font un bon leader ou un bon membre d'équipe.

En particulier dans le contexte de la normalisation du travail à distance, où la collaboration et les modes d'innovation ont changé, les entreprises commencent à réaliser l'importance de ces éléments intangibles dans la constitution d'équipes diversifiées et performantes.

Par conséquent, les employeurs tiennent de plus en plus compte des compétences générales d'un candidat autant que de son expertise technique explicite et de ses spécialisations, selon les experts.

Certaines de ces compétences non techniques peuvent être innées : certains traits de personnalité font que quelqu'un est naturellement un bon communicateur ou un penseur analytique.

Ceux qui ne les ont pas peuvent les développer et les affiner, ainsi qu'apprendre à les afficher.

Et, selon les experts, c'est quelque chose que nous devrions tous faire.

Qu'est-ce que c'est ?

Il n'existe pas de liste définitive des compétences non techniques, mais le terme désigne essentiellement les compétences qui vont au-delà des compétences techniques.

La confiance dans certains logiciels, par exemple, est une compétence difficile ; savoir analyser différents logiciels pour déterminer ce qu'une entreprise devrait utiliser requiert un esprit critique - une compétence douce.

Légende image, On apprécie de plus en plus non seulement ce que l'on peut faire, mais aussi la façon dont on se comporte en le faisant.

Un autre domaine important des compétences non techniques est la communication.

Une communication efficace avec les collègues, les clients et la direction exige des compétences et une intelligence émotionnelle. L'empathie, le travail d'équipe et la compassion sont également des compétences qui relèvent de la même catégorie.

L'expression "compétences générales" n'est qu'un jargon, selon Eric Frazer, auteur de "The Psychology of Top Talent" et professeur adjoint de psychologie à la faculté de médecine de l'université de Yale.

"Du point de vue de la science du comportement, il s'agit en fait d'un ensemble de mentalités et de comportements.

"Les personnes qui apprennent en permanence ou qui sont très résistantes sont des exemples de compétences non techniques. De nombreux comportements (pensée critique, écoute active, résolution imaginative de problèmes, pour n'en citer que quelques-uns) sont également des compétences non techniques."

Les mêmes compétences qui permettent aux travailleurs de fonctionner avec succès dans la hiérarchie de l'entreprise et d'atteindre le sommet génèrent également des relations interpersonnelles réussies.

En fait, poursuit-il, ce terme n'est qu'une autre façon de dire "compétences générales".

"Il s'agit du sentiment d'identité d'une personne et de sa relation avec les autres".

De nombreuses compétences non techniques sont très pratiques, comme l'efficacité, l'établissement de priorités, l'organisation et la gestion du temps, autant de caractéristiques qui deviennent de plus en plus essentielles pour les travailleurs à distance et hybrides.

"Les personnes très performantes ont la discipline nécessaire pour structurer leur journée et être très efficaces dans un laps de temps déterminé", explique M. Frazer.

Et les compétences générales ne sont pas seulement utiles au travail, elles sont généralement inestimables.

Un changement remarquable

Étant donné que de nombreuses parties hautement techniques du travail sont de plus en plus automatisées ou remplacées par des outils technologiques, les entreprises recherchent des employés capables de résoudre des problèmes, de jongler avec des responsabilités accrues et de bien travailler avec les autres.

La pénurie actuelle de main-d'œuvre amène également les organisations à se concentrer sur la longévité : les employés qui possèdent les compétences interpersonnelles et l'intelligence émotionnelle nécessaires pour accéder à des postes de direction ont beaucoup plus de valeur.

En outre, les compétences générales sont devenues encore plus importantes dans le paysage de l'emploi post-pandémique et largement éloigné.

Par exemple : la communication tend à être beaucoup plus nuancée et complexe lorsque les travailleurs ne sont pas face à face avec leurs collègues. La capacité d'adaptation est également une compétence non technique, et les deux dernières années en ont exigé beaucoup.

Par conséquent, les employeurs recherchent activement des candidats qui possèdent ces qualités intangibles.

Légende image, Les compétences non techniques ont été valorisées avec la pandémie.

En 2021, lors d'une étude portant sur plus de 80 millions d'offres d'emploi dans 22 secteurs industriels, l'organisation à but non lucratif America Succeeds a constaté que près de deux tiers des emplois comportaient des compétences générales parmi les qualifications requises.

Et dans toutes les offres d'emploi, sur les dix compétences les plus demandées, sept étaient des compétences "générales", notamment la communication, la résolution de problèmes et la planification.

Le même rapport montre que certains types de postes accordent encore plus d'importance aux compétences non techniques : elles constituent les qualifications les plus recherchées pour 91 % des postes de direction, 86 % des postes liés aux opérations commerciales et 81 % des postes d'ingénieur - un fait qui peut surprendre, s'agissant d'un domaine généralement considéré comme très technique.

"Lorsque vous regardez la main-d'œuvre d'aujourd'hui", dit Frazer, "il y a définitivement eu une évolution vers l'exigence de plus de ce que j'appellerais des "connaissances tacites" et des "compétences tacites"... ce qui signifie que vous êtes bon dans ce que vous faites, c'est-à-dire que si vous êtes ingénieur, vous êtes censé être bon en codage ou en conception ou si vous travaillez dans la finance, en analyse de données numériques."

Selon lui, le changement réside dans le fait que "l'on comprend mieux que les personnes passent avant les performances".

Cela ne veut pas dire que les compétences techniques ont été oubliées, ajoute-t-il, mais les entreprises ont de plus en plus compris que c'est en mettant l'accent sur les compétences interpersonnelles qui font la cohésion des organisations que l'on obtient de bons résultats.

L'étude The Future of Work 2021 : Global Hiring Outlook, publiée par le site d'emploi mondial Monster, a révélé que les compétences générales telles que la collaboration, la fiabilité et la flexibilité figurent parmi les compétences que les employeurs apprécient le plus chez les travailleurs.

Cependant, les cadres indiquent qu'ils ont du mal à trouver des candidats qui possèdent des compétences générales bien développées, et ce depuis des années.

Selon M. Frazer, cela est dû en partie au fait que des compétences telles que l'imagination et la flexibilité sont difficiles à quantifier.

"Les inventaires et les questionnaires ne rendent pas vraiment compte de ces attributs de manière très précise", dit-il. Et les candidats ne mettent pas nécessairement en avant ces compétences sur leur CV ou leur page LinkedIn, alors qu'ils devraient peut-être, ajoute-t-il, le faire.

Articuler votre état d'esprit

Cette importance croissante accordée aux compétences non techniques peut rebuter certains travailleurs, notamment ceux qui ne sont pas naturellement de bons communicateurs ou des "leaders nés", comme le dit M. Frazer.

Mais il ajoute que ce sont des compétences qui s'apprennent.

"Ceux qui veulent s'améliorer dans leur travail, ou être de meilleurs employés, ou avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, comprennent et apprécient l'intérêt d'affiner constamment ces états d'esprit et ces comportements."

Nous avons tendance à être conscients de nos points forts, mais l'amélioration des compétences interpersonnelles commence par la sollicitation d'un retour d'information pour identifier les faiblesses et les angles morts.

Pour les améliorer, il faut parfois se forcer à sortir de sa zone de confort. Si vous voulez améliorer votre imagination ou votre capacité à résoudre des problèmes, par exemple, essayez de participer à des séances de brainstorming avec les créatifs de l'entreprise.

L'intelligence émotionnelle peut également être améliorée en développant une conscience sociale, en apprenant à réguler ses sentiments et en faisant preuve d'empathie.

Outre l'amélioration des perspectives d'emploi, cela présente d'autres avantages : les recherches montrent que les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée sont moins susceptibles de souffrir de stress et d'anxiété.

Les responsables du recrutement qui recherchent ces éléments intangibles peuvent, quant à eux, adapter leurs questions d'entretien afin de découvrir les compétences non techniques d'un candidat, en posant des questions telles que "donnez-moi un exemple de moment où vous avez fait preuve de résilience dans votre vie professionnelle" ou "racontez-moi une histoire qui met en évidence votre ouverture d'esprit", explique M. Frazer.

Pour se préparer au mieux à ce genre de situations, les candidats doivent identifier à l'avance leurs meilleures compétences non techniques et être prêts à les démontrer, ajoute-t-il.