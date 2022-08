Virginité des femmes en Iran : Elles ont besoin d'un certificat pour se marier

Par Firouzeh Akbarian et Sofia Bettiza

Crédit photo, Manuella Bonomi Légende image, Il y a souvent de l'acrimonie et de la détresse dans les couples qui se séparent, mais ce sont les femmes qui en souffrent le plus.

En Iran, la virginité avant le mariage est importante pour de nombreuses filles et leurs familles. Parfois, les hommes exigent un certificat de virginité - une pratique que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) juge contraire aux droits humains. Mais depuis un an, de plus en plus de personnes font campagne contre cette pratique.

"Tu m'as piégé pour que je t'épouse parce que tu n'es pas vierge. Personne ne t'épousera s'il savait la vérité".

C'est ce que le mari de Maryam lui a dit après qu'ils aient eu des rapports sexuels pour la première fois.

Elle a essayé de le rassurer en lui disant que, même si elle n'avait pas saigné, elle n'avait jamais eu de rapports sexuels auparavant. Mais il ne l'a pas cru et lui a demandé d'obtenir un certificat de virginité.

Cette situation n'est pas rare en Iran. Après s'être fiancées, de nombreuses femmes vont chez le médecin et font un test qui prouve qu'elles n'ont jamais eu de rapports sexuels.

Cependant, selon l'OMS, les tests de virginité n'ont aucune valeur scientifique.

Le certificat de Maryam indiquait que son hymen était de type "élastique". Cela signifie qu'elle pourrait ne pas saigner après un rapport sexuel avec pénétration.

"Cela a blessé ma fierté. Je n'avais rien fait de mal, mais mon mari n'arrêtait pas de m'insulter", déclare-t-elle. "Je n'en pouvais plus, alors j'ai pris des cachets et j'ai essayé de me tuer".

Juste à temps, elle a été emmenée dans un hôpital et a survécu.

"Je n'oublierai jamais ces jours sombres. J'ai perdu 20 kg pendant cette période."

Des appels de plus en plus nombreux pour mettre fin à cette pratique

L'histoire de Maryam est la réalité de nombreuses femmes en Iran. Être vierge avant le mariage est encore crucial pour de nombreuses filles et leurs familles. C'est une valeur qui est profondément ancrée dans le conservatisme culturel.

Mais récemment, les choses ont commencé à changer. Dans tout le pays, des femmes et des hommes font campagne pour mettre fin aux tests de virginité.

En novembre dernier, une pétition en ligne a reçu près de 25 000 signatures en l'espace d'un mois. C'était la première fois que le test de virginité était ouvertement contesté par autant de personnes en Iran.

"C'est une violation de la vie privée, et c'est humiliant", déclare Neda.

Lorsqu'elle était une étudiante de 17 ans à Téhéran, elle a perdu sa virginité avec son petit ami.

"J'ai paniqué. J'étais terrifiée par ce qui se passerait si ma famille le découvrait."

Crédit photo, Manuella Bonomi Légende image, Les femmes sont obligées de payer un lourd tribut à une société conservatrice.

Neda a donc décidé de réparer son hymen.

Techniquement, cette procédure n'est pas illégale - mais elle a des implications sociales dangereuses, si bien qu'aucun hôpital n'accepte de la pratiquer.

Neda a donc trouvé une clinique privée qui accepterait de la pratiquer en secret - à un prix élevé.

"J'ai dépensé toutes mes économies. J'ai vendu mon ordinateur portable, mon téléphone mobile et mes bijoux en or", raconte-t-elle.

Elle a dû signer un document pour assumer l'entière responsabilité en cas de problème.

Une sage-femme a ensuite procédé à l'intervention. Elle a duré environ 40 minutes.

Mais Neda a eu besoin de plusieurs semaines pour s'en remettre.

"J'avais très mal. Je ne pouvais pas bouger mes jambes", se souvient-elle.

Elle a caché l'affaire à ses parents.

"Je me sentais très seule. Mais je pense que la peur qu'ils le découvrent m'a aidée à tolérer la douleur."

En fin de compte, l'épreuve que Neda a endurée n'a servi à rien.

Un an plus tard, elle a rencontré quelqu'un qui voulait l'épouser. Mais lorsqu'ils ont eu des rapports sexuels, elle n'a pas saigné. L'intervention avait échoué.

"Mon petit ami m'a accusée d'avoir essayé de l'inciter à se marier. Il a dit que j'étais une menteuse et il m'a quittée."

La pression de la famille

Bien que l'OMS ait dénoncé les tests de virginité comme étant contraires à l'éthique et dépourvus de valeur scientifique, cette pratique est encore pratiquée dans plusieurs pays, notamment en Indonésie, en Irak et en Turquie.

L'Organisation médicale iranienne maintient qu'elle ne pratique les tests de virginité que dans des circonstances spécifiques - comme les affaires judiciaires et les accusations de viol.

Toutefois, la plupart des demandes de certificat de virginité émanent de couples qui ont l'intention de se marier. Ils s'adressent donc à des cliniques privées, souvent accompagnés de leur mère.

Un gynécologue ou une sage-femme effectuera un test et délivrera un certificat. Celui-ci comprendra le nom complet de la femme, le nom de son père, sa carte d'identité nationale et parfois sa photo. Il décrira l'état de son hymen et contiendra la déclaration suivante : "Cette fille semble être vierge".

Crédit photo, Manuella Bonomi Légende image, La plupart des demandes de certificats de virginité émanent encore de couples ayant l'intention de se marier.

Dans les familles plus conservatrices, le document sera signé par deux témoins, généralement les mères.

Le docteur Fariba délivre des certificats depuis des années. Elle admet qu'il s'agit d'une pratique humiliante, mais pense qu'elle aide en fait de nombreuses femmes.

"Elles subissent une telle pression de la part de leur famille. Parfois, je mens verbalement pour le couple. S'ils ont couché ensemble et veulent se marier, je dirai devant leur famille que la femme est vierge."

Mais pour de nombreux hommes, épouser une vierge reste fondamental.

"Si une fille perd sa virginité avant le mariage, elle ne peut pas être digne de confiance. Elle pourrait quitter son mari pour un autre homme", dit Ali, un électricien de 34 ans originaire de Shiraz.

Il dit avoir eu des relations sexuelles avec dix filles. "Je ne pouvais pas résister", dit-il.

Ali reconnaît qu'il y a deux poids, deux mesures dans la société iranienne, mais il ne voit aucune raison de rompre avec la tradition.

"Les normes sociales acceptent que les hommes aient plus de liberté que les femmes".

Le point de vue d'Ali est partagé par de nombreuses personnes, notamment dans les régions plus rurales et conservatrices de l'Iran.

Malgré la multiplication des manifestations contre les tests de virginité, étant donné que cette notion est si profondément ancrée dans la culture iranienne, beaucoup pensent qu'une interdiction totale de la pratique par le gouvernement et les législateurs est peu probable de sitôt.

Un espoir pour l'avenir

Quatre ans après avoir tenté de mettre fin à ses jours et avoir vécu avec un mari violent, Maryam a finalement pu obtenir le divorce par voie judiciaire.

Elle est devenue célibataire il y a quelques semaines seulement.

"Il va être très difficile de faire à nouveau confiance à un homme", dit-elle. "Je ne me vois pas me marier dans un avenir proche".

Comme des dizaines de milliers d'autres femmes, elle a également signé l'une des pétitions en ligne, de plus en plus nombreuses, visant à mettre fin à la délivrance de certificats de virginité.

Bien qu'elle s'attende à ce que rien ne change bientôt, peut-être même pas de son vivant, elle croit qu'un jour les femmes obtiendront plus d'égalité dans son pays.

"Je suis sûre que cela arrivera un jour. J'espère qu'à l'avenir, aucune fille n'aura à subir ce que j'ai subi."