Serena Williams : l'icône américaine sur le point de prendre sa retraite

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Serena Williams aux Jeux olympiques de Londres

C'est presque la fin d'une époque.

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem en simple, l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps et une icône du sport, va prendre sa retraite.

Il est difficile d'imaginer le tennis sans la légende américaine, qui a gagné tout ce qu'il y a à gagner au cours de ses 27 ans de carrière.

D'un point de vue purement sportif, on se souviendra de Williams comme de l'une des plus grandes compétitrices du jeu, une athlète qui possédait le service le plus pur du tennis féminin et un désir de gagner qui ne s'est jamais démenti.

On se souviendra également d'elle pour ses prises de position contre le racisme, sa lutte pour la parité hommes-femmes et l'égalité des prix, ainsi que pour son expérience du système de santé en tant que femme noire.

La numéro 11 mondiale Coco Gauff, 18 ans, déclare que Williams était "la raison pour laquelle je joue au tennis" et que son héritage peut "inspirer de nombreuses autres générations", tandis que la numéro 1 britannique Emma Raducanu, 19 ans, déclare qu'elle "a changé le jeu".

"Le tennis étant un sport majoritairement blanc, cela a certainement beaucoup aidé", déclare Gauff. "Parce que j'ai vu quelqu'un qui me ressemblait dominer le jeu. Cela m'a fait croire que je pouvais aussi dominer."

BBC Sport revient ici sur les grands moments d'une carrière emblématique.

Premier succès en Grand Chelem - US Open 1999

Crédit photo, Getty Images

À seulement 17 ans, Williams a réalisé un beau parcours pour remporter son premier titre en simple du Grand Chelem à New York. Elle bat la quatrième joueuse mondiale Monica Seles en quart de finale, puis la deuxième joueuse mondiale Lindsey Davenport avant de rencontrer la première joueuse mondiale Martina Hingis en finale.

Williams a remporté une victoire en deux sets et est devenue la première Afro-Américaine de l'ère ouverte à remporter un tournoi majeur en simple. Pour faire bonne mesure, elle et Venus ont ensuite remporté le titre en double le même week-end.

Lutter contre le racisme - Indian Wells 2001

Crédit photo, Getty Images Légende image, Serena Williams embrasse son père, Richard, à Indian Wells.

Les deux sœurs Williams ont parlé du racisme qu'elles ont subi tout au long de leur carrière dans un sport traditionnellement blanc et des problèmes auxquels leur père, Richard, a été confronté.

Les deux sœurs devaient se rencontrer en demi-finale du tournoi d'Indian Wells, l'un des plus grands événements en dehors des tournois du Grand Chelem, en 2001. Cependant, lorsque Venus s'est retirée sur blessure, Richard et les sœurs ont été accusés de truquer le match. Serena a ensuite été fortement huée lorsqu'elle est sortie pour affronter Kim Clijsters en finale, et Richard et Venus ont tous deux déclaré avoir été victimes d'insultes racistes de la part du public.

Serena gagne et embrasse instantanément son père dans les tribunes. Elle et Venus ont ensuite boycotté l'événement pendant de nombreuses années, Serena n'y revenant qu'en 2015 et Venus un an plus tard.

Compléter le "Serena Slam" - Open d'Australie 2003

Crédit photo, Getty Images Légende image, Serena Williams à l'Open d'Australie 2003

Williams est arrivée à Melbourne sur la base d'une incroyable série de Grand Chelem, ayant remporté tous les tournois majeurs depuis l'Open de France 2002. Seul le trophée de l'Open d'Australie est absent de son armoire.

Elle a dû employer la manière forte à Melbourne, en sauvant deux balles de match et en comblant un déficit de 5-1 au troisième set contre Kim Clijsters en demi-finale pour atteindre la finale. Elle a ensuite battu Venus pour obtenir son quatrième triomphe consécutif en simple. Elle remporte également un Grand Chelem dans sa carrière et un Grand Chelem hors année civile, à 22 ans seulement.

Double triomphe à SW19 - Wimbledon 2012 et Jeux olympiques de Londres

Crédit photo, Getty Images Légende image, Serena Williams aux Jeux olympiques de Londres

Les triomphes de Williams sur le gazon de Wimbledon marquent le début d'une période de résurgence qui lui permet de remporter neuf autres titres majeurs en simple.

Elle a poursuivi son parcours à Wimbledon par une performance dominante pour remporter l'or olympique en simple. Williams a écrasé Maria Sharapova 6-0 6-1 en seulement 62 minutes sur le même court où Sharapova l'avait battue de façon mémorable en 2004. C'est la plus lourde défaite de Sharapova contre Williams, l'Américaine ayant remporté 22 de leurs 24 rencontres en 15 ans.

Une nouvelle "Serena Slam" avant l'US Open - 2015

Crédit photo, Getty Images

Williams a commencé et terminé la saison 2015 en tant que numéro un mondial, en remportant l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon, en plus de son titre de l'US Open 2014 et en assurant un nouveau "Serena Slam".

Elle est en route pour le Grand Chelem du calendrier à New York et affronte en demi-finale l'Italienne Roberta Vinci, qu'elle a battue quatre fois de suite. Elle remporte le premier set et mène 2-0 dans le match décisif avant que l'Italienne, qui n'est pas une tête de série, ne revienne à la charge pour assommer Williams et le public. Williams a décrit plus tard cette défaite comme une perte qui lui a brisé le cœur.

La victoire à huit semaines de grossesse - Open d'Australie 2017

Crédit photo, Getty Images

Williams apprend qu'elle attend son premier enfant peu avant le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Enceinte de huit semaines, elle remporte son huitième titre à l'Open d'Australie et dépasse Steffi Graf au palmarès des grands vainqueurs de l'ère ouverte, seule Margaret Court la devançant.

Elle n'a pas perdu un seul set à Melbourne et, pour souligner sa domination, a retrouvé la tête du classement mondial avant de partir en congé de maternité.

Le "costume de super-héros" - Roland-Garros 2018

Mme Williams s'est longuement exprimée sur les difficultés rencontrées par les femmes noires aux États-Unis en matière de soins de santé, notamment en ce qui concerne les complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Williams elle-même a failli mourir après avoir donné naissance à Olympia à cause d'une embolie.

Elle a fait son retour en Grand Chelem à Roland Garros huit mois après son accouchement et portait une combinaison noire qui, en plus de lui donner l'impression d'être "une reine du Wakanda", l'aidait à faire face aux caillots sanguins. Deux mois plus tard, elle atteint la finale de Wimbledon, où elle s'incline face à Angelique Kerber.

La controverse à New York - US Open 2018

Crédit photo, Getty Images

Williams a déclaré à plusieurs reprises que battre le record de Court était "la seule raison" pour laquelle elle continuait à jouer après la naissance de sa fille et il semblait approprié qu'elle puisse l'égaler sur son propre terrain après avoir atteint la finale de l'US Open.

Williams était la grande favorite contre Naomi Osaka, première finaliste. Cependant, la colère de Williams à l'égard de l'arbitre Carlos Ramos, qu'elle a traité de menteur et de voleur après s'être vu retirer trois points, a divisé l'opinion publique et suscité l'hostilité du public new-yorkais. Osaka a triomphé mais les deux joueuses étaient en larmes à la fin du match.

Le retour tant attendu - Wimbledon 2022

Avec les rumeurs de retraite, il était cruel de penser que la dernière fois que Wimbledon verrait la grande Américaine, elle boitait en larmes au premier tour en 2021 après s'être blessée à la cheville.

Cependant, sa décision surprenante de participer au tournoi en simple grâce à une wildcard a conduit à un suspense de fin de soirée contre la Française Harmony Tan. Williams a enthousiasmé la foule et a montré toute sa compétitivité avant de s'incliner en trois sets.

Lors de son départ sous une ovation, elle s'est levée et a virevolté une dernière fois sur la scène qui lui a apporté, ainsi qu'aux fans, tant de joie au fil des ans.