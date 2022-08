Virus Langya : qu'est-ce que cet agent infectieux récemment découverte en Chine ?

Mariana Alvim

BBC News Brésil à Sao Paulo*

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des études indiquent que la musaraigne est un hôte animal probable du virus.

Une équipe internationale de scientifiques a annoncé la découverte d'un nouveau virus de la famille des hénipavirus, un groupe connu pour avoir déjà provoqué des épidémies d'infections hautement mortelles chez l'homme.

Selon l'équipe de recherche, le Langya henipavirus (LayV) a provoqué des infections chez au moins 35 personnes en Chine entre 2018 et 2021.

Dans une lettre publiée par le New England Journal of Medicine le 4 août, les scientifiques ont écrit qu'il n'y avait aucun signe de transmission du LayV par contact de personne à personne.

Articles recommandés :

Ils ont également déclaré que la source de l'infection est probablement animale - l'équipe a constaté qu'il existe des preuves que les musaraignes sont un réservoir naturel du Langya - mais cela doit encore être confirmé par des études supplémentaires.

Sur les 35 cas de Langya détectés en Chine, 26 ont été analysés en détail, révélant que tous les patients avaient de la fièvre et, dans certains cas, des symptômes tels que la fatigue (54%), la toux (50%), des maux de tête (35%) et des vomissements (35%).

Les scientifiques ont également détecté certaines anomalies dans le fonctionnement du foie (chez 35% des patients) et des reins (8%). Il n'y a aucune information sur d'éventuels décès.

Selon les experts interrogés par la BBC, la découverte du nouveau virus ne signifie pas nécessairement qu'une nouvelle pandémie aura lieu, mais la découverte d'un virus de la famille des hénipavirus est inquiétante car d'autres agents pathogènes de ce groupe ont déjà provoqué des épidémies et des infections graves en Asie et en Océanie.

"Pas de point chaud"

Ces épidémies étaient des "cousins" du LayV, appelés henipavirus de Hendra (HeV) et henipavirus de Nipah (NiV).

Les infections à Hendra sont rares, mais le taux de mortalité peut atteindre 57 %, selon les Centres américains de contrôle des maladies (CDC).

Dans le cas du Nipah, lors des épidémies signalées entre 1998 et 2018, le taux de mortalité a varié de 40 à 70% des infections. Les deux virus provoquent des problèmes respiratoires et neurologiques.

L'Inde a connu l'une des plus graves épidémies connues de Nipah en 2018, avec le décès de 17 des 19 cas confirmés dans l'État du Kerala.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des cas d'infection par le nouveau virus ont été détectés chez des patients arrivés avec de la fièvre dans des hôpitaux en Chine (photo d'archives).

Il est difficile de comparer ces données avec la mortalité du Covid-19 en raison des différentes méthodologies et des différences dans les données fournies par pays et par période.

Cependant, il est possible d'affirmer que la létalité des virus Hendra et Nipah était nettement plus élevée dans les épidémies survenues que celle du coronavirus dans la pandémie actuelle, dont la première épidémie a eu lieu en Chine en décembre 2019.

Jansen de Araujo, professeur au Laboratoire de recherche sur les virus émergents de l'Université de Sao Paulo (USP), estime que, pour l'instant, la détection du virus Langya n'indique en aucun cas le début d'une nouvelle pandémie, car les chercheurs qui ont identifié le nouveau virus ont suivi les cas sur une longue période.

"Ce qui a été observé ne caractérise pas un hotspot [une zone de prévalence élevée d'une maladie], comme ce fut le cas pour le coronavirus", indique le professeur Araujo, contrairement au virus à l'origine du Covid, qui a commencé à se répandre très rapidement dans le monde.

Ian Jones, professeur de virologie à l'université de Reading, au Royaume-Uni, souligne que le Langya n'a pas démontré jusqu'à présent sa capacité à se transmettre efficacement d'une personne à l'autre.

"Aucun signe évident de mutation"

"Plus important encore, ni le virus Hendra ni le virus Nipah n'ont jamais montré de signes de pandémie", confie-t-il à la BBC.

"Il n'y a pas de signe évident de mutation vers des formes plus transmissibles et on peut penser que ce sera également le cas pour le Langya", ajoute le professeur Jones.

Néanmoins, les deux experts estiment qu'il est nécessaire de surveiller les nouveaux cas du virus Langya.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le virus Nipah est un "cousin" du virus Langya récemment découvert.

L'équipe qui a découvert le Langya a indiqué que tous les patients infectés étaient des résidents des provinces chinoises du Shandong et du Henan. Les patients n'avaient pas de contact étroit entre eux et n'avaient pas d'antécédents de passage dans les mêmes lieux.

Les chercheurs ont retracé les contacts entre neuf patients et leurs proches et n'ont trouvé aucune infection pouvant prouver une transmission de personne à personne.

Plus de la moitié des personnes infectées étaient des agriculteurs, ce qui est pertinent si l'on considère que le virus a atteint l'homme par une forme de contact avec les animaux.

En recherchant des traces génétiques du Langya chez les animaux domestiques et les petits animaux sauvages, les scientifiques ont constaté que les musaraignes présentaient le pourcentage le plus élevé de détection du virus - plus de 25 % des rongeurs analysés avaient des traces du virus.

L'équipe pense que les musaraignes pourraient être le "réservoir naturel" du virus - des animaux infectés par un agent pathogène, mais qui ne développent pas de maladie, contrairement aux hôtes définitifs tels que les humains.

Chauves-souris hôtes

Les virus Hendra et Nipah, les "cousins" du Langya, sont connus pour avoir les chauves-souris comme réservoirs naturels. Selon le CDC, il n'y a pas de cas connu de transmission à l'homme du virus de Hendra, dont la transmission à l'homme peut se produire après exposition à des fluides et tissus corporels ou à des excrétions de chevaux infectés.

En revanche, le virus Nipah (NiV), selon le CDC, se transmet à l'homme par contact avec des animaux infectés comme les chauves-souris et leurs fluides corporels, ou par contact étroit avec une personne infectée par le NiV.

Le Dr Michele Lunardi, virologue animalier à l'université d'État de Londrina, au Brésil, a publié en 2021, avec des collègues, un examen des études sur les hénipavirus. Les auteurs ont noté qu'il n'existe aucun traitement connu pour les virus Hendra et Nipah chez l'homme et ont conclu que le NiV avait "la capacité de provoquer une pandémie dévastatrice".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les chauves-souris frugivores sont des hôtes connus de virus de la famille des hénipavirus.

Le professeur Jones estime toutefois qu'il n'y a aucune raison de paniquer.

"À mon avis, le Nipah ne présente pas un risque élevé de provoquer une pandémie. Le virus présente des risques compréhensibles pour l'homme, mais ils sont encore évitables par l'éducation plutôt que, par exemple, par le développement d'un vaccin", explique-t-il.

Le virologue souligne également que ce que nous savons jusqu'à présent du virus Nipah est qu'il se réplique mieux dans le système nerveux humain, ce qui le rend moins transmissible d'homme à homme que, par exemple, les coronavirus, qui se répliquent dans les voies respiratoires.

"L'important est de ne pas s'alarmer lorsqu'un nouveau virus est découvert. Les scientifiques sont toujours à la recherche de nouveaux virus et cela s'est intensifié après le Covid-19", soutient le professeur Jones.

"Il y a beaucoup de virus méchants dans le monde, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous allons entrer en contact avec eux".