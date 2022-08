Salman Rushdie : Le romancier poignardé au cou sur scène

il y a 35 minutes

L'auteur Salman Rushdie, qui a subi des années de menaces de mort islamistes après avoir écrit Les Versets sataniques, a été attaqué sur scène dans l'État de New York.

La police de l'État de New York a déclaré qu'un suspect était monté sur scène et avait attaqué M. Rushdie et un intervieweur.