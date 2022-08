Salman Rushdie : L'écrivain sorti de sa cachette

Le roman a été salué dans de nombreux milieux et a remporté le prix Whitbread pour les romans. Mais le contrecoup du livre s'est intensifié et, deux mois plus tard, les manifestations de rue ont pris de l'ampleur.

Les derniers livres de Rushdie comprennent un roman pour enfants, Haroun and the Sea of ​​Stories (1990), un livre d'essais, Imaginary Homelands (1991), et les romans East, West (1994), The Moor's Last Sigh (1995), The Ground Sous ses pieds (1999) et Fury (2001). Il a participé à l'adaptation scénique de Midnight's Children qui a été créée à Londres en 2003.