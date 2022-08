Max Born : le physicien quantique qui a alerté le monde sur "la cause de tout mal"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Max Born 1882-1970

"L'une des grandes tristesses de ma vie est que je n'ai jamais connu mon grand-père", déclare un jour l'actrice Olivia Newton-John.

"Quand j'étais adolescente, ma mère me disait : 'Tu dois aller voir ton grand-père parce qu'il devient vieux' et je répondais : 'Je suis occupée', et je le regrette", ajoute la star britannico-australienne de "Grease", qui vient de mourir à 73 ans.

Ce grand-père qu'elle ignorait était le physicien et mathématicien Max Born, l'un des scientifiques les plus importants du XXe siècle.

Si vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qu'il a fait, c'est peut-être parce que, malgré ses nombreuses réalisations, une grande partie du travail de Born était très complexe.

Mais si son nom vous semble familier, c'est peut-être parce qu'il est omniprésent en physique, et aussi parce qu'il était un grand ami d'Albert Einstein.

De cette amitié est née une fascinante collection de lettres couvrant quatre décennies et deux guerres mondiales.

"Ma mère (Irene) les a traduits (de l'allemand à l'anglais)", déclare la chanteuse et actrice.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La chanteuse et actrice Olivia Newton-John était l'une des petites-filles de Born, tout comme la musicienne et universitaire Georgina Born et l'acteur Max Born (le "Satiricon" de Fellini).

Dans leur longue correspondance, ils discutent de tout, de la théorie quantique et du rôle des scientifiques dans un monde tumultueux à leurs familles et à la musique qu'ils joueront ensemble lorsqu'ils se rencontreront.

En fait, c'est dans l'une de ces lettres - datée du 4 décembre 1926 - qu'Einstein a écrit l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire des sciences :

"La mécanique quantique est certainement imposante. Mais une voix intérieure me dit que ce n'est pas encore réel. La théorie dit beaucoup de choses, mais elle ne nous rapproche pas vraiment du secret du "vieil homme". En tout cas, je suis convaincu que Dieu ne joue pas aux dés".

Einstein refuse d'accepter la vision probabiliste qui privilégiait cette théorie décrivant le comportement de la matière qui compose le petit univers des particules atomiques et subatomiques.

L'incertitude postulée par cette branche de la physique, pensait-il, révélait en fait l'incapacité de trouver les variables permettant de construire une théorie complète.

Son ami Born, cependant, était l'un des principaux partisans de la probabilistique.

Pour lui, Dieu a joué aux dés

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, Les 29 participants à la célèbre conférence sur les électrons et les photons qui s'est tenue aux Instituts internationaux de physique et de chimie Solvay à Bruxelles en 1927. 17 d'entre eux étaient des lauréats actuels ou futurs du prix Nobel, dont Marie Curie, Albert Einstein et Max Born, entre autres.

Convaincu, il a continué à explorer le monde infiniment petit que cette science révolutionnaire naissante cherchait à comprendre.

Il a ainsi jeté un grand nombre des bases de la physique nucléaire moderne.

Malgré cela, et injustement, soulignent les experts, il a été éclipsé par des sommités telles que Werner Heisenberg, Paul Dirac, Erwin Schrodinger, Wolfgang Pauli et Niels Bohr.

À tel point qu'il a fallu attendre 1954, soit 28 ans après l'achèvement des travaux pour lesquels il a été récompensé, pour que la Fondation Nobel lui décerne son prix.

Il y a même ceux qui prétendent que si la raison pour laquelle il a été finalement reconnu était juste - une nouvelle façon de décrire les phénomènes atomiques - ce n'était pas suffisant, car ils estiment que Born devrait partager le titre de père de la mécanique quantique avec Niels Bohr.

Un pont

La vie de Born a fait de lui un pont entre trois siècles.

Né en 1882 dans une famille juive à Breslau, alors Royaume de Prusse et aujourd'hui Wroclaw en Pologne, il a été formé dans les traditions classiques de la science du XIXe siècle.

Bien que, comme tant d'autres scientifiques juifs, il ait dû fuir les nazis, qui l'ont privé de son doctorat et même de sa citoyenneté, dans son pays d'adoption, le Royaume-Uni, il a contribué au développement de la science du XXe siècle.

Mais ce qui le préoccupe, ce sont les conséquences de la science moderne pour le XXIe siècle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Born lors d'une conversation avec le roi Gustav Adolf VI. de Suède lors de la cérémonie de remise du prix Nobel en 1954.

Il pensait qu'aucun scientifique ne pouvait rester moralement neutre face aux conséquences de ses travaux, quelle que soit sa tour d'ivoire, et il était horrifié par les nombreuses applications militaires de la science qu'il avait contribué à développer.

"La science à notre époque, écrivait-il, a des fonctions sociales, économiques et politiques, et si éloignés que soient les travaux eux-mêmes de toute application technique, ils constituent un maillon de la chaîne des actions et des décisions qui déterminent le destin de la race humaine."

Ce destin, dit-il, se dirige vers un cauchemar car "l'intellect distingue le possible de l'impossible ; la raison distingue le sensible de l'insensé. Même le possible peut être dénué de sens".

Il n'est pas étrange que le scientifique qui a postulé que l'on ne pouvait déterminer que la probabilité de la position d'un électron dans l'atome à un moment donné - jetant par-dessus bord les lois de Newton et ouvrant la porte à la physique atomique - s'intéresse à de telles questions.

Born a suivi toute sa vie un conseil que son père lui avait donné lorsqu'il était jeune : ne jamais se spécialiser.

Il n'a donc jamais cessé d'étudier la musique, l'art, la philosophie et la littérature.

Tout cela a nourri sa réflexion éthique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Born avec sa femme Hedwig, qui correspondait aussi avec Einstein.

Dans l'un de ses derniers essais, il a écrit sur ce qu'il considérait comme le seul espoir de survie de l'humanité.

"Notre espoir, a-t-il dit, repose sur l'union de deux forces spirituelles : la conscience morale de l'inacceptabilité d'une guerre dégénérant en meurtre de masse de personnes sans défense et la connaissance rationnelle de l'incompatibilité de la guerre technologique avec la survie de la race humaine".

Si l'homme veut survivre, il doit renoncer à l'agression.

Incertitude nécessaire

En 1944, Einstein écrit dans une autre lettre à Born :

"Nous sommes devenus des antipodes par rapport à nos attentes scientifiques. Vous croyez en un Dieu qui joue aux dés, et je crois en une loi et un ordre absolus dans un monde qui existe objectivement, et que j'essaie bêtement de comprendre de manière spéculative [...].

"Même le grand succès initial de la théorie quantique ne me fait pas croire à un jeu de hasard fondamental, bien que je sois conscient que nos jeunes collègues interprètent cela comme un symptôme de vieillesse.

"Le jour viendra sans doute où nous verrons qui a eu raison de son attitude instinctive."

Quelques mois avant la mort d'Einstein, Born écrivait : "Nous sommes d'accord sur les questions personnelles. Notre différence d'opinion sur la mécanique quantique est très insignifiante en comparaison."

Légende image, En plus d'avoir laissé sa marque dans divers domaines de la physique, de la relativité à la physique chimique, en passant par l'optique et l'élasticité, Born a enseigné à neuf physiciens lauréats du prix Nobel pendant "l'âge d'or de la physique".

En fin de compte, il semble qu'Einstein ait été le plus mauvais.

Ce jeu de hasard à l'incertitude constante semble encore nécessaire pour comprendre le monde infiniment petit.

Et, pour Born, l'incertitude était aussi la clé de la vie dans le monde infiniment plus vaste qu'il explorait.

"Je crois que des idées comme la certitude absolue, l'exactitude absolue, la vérité ultime, etc. sont des créations de l'imagination qui ne devraient pas être admissibles dans aucun domaine de la science", a-t-il déclaré.

"D'autre part, toute déclaration de probabilité est soit juste soit fausse du point de vue de la théorie sur laquelle elle est basée.

"Cette relaxation de la pensée me semble être la plus grande bénédiction que la science moderne nous ait donnée.