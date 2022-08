Maria Felipa : l'esclave affranchie qui s'est battue contre les marins portugais et a mis le feu à des navires

Crédit photo, Filomena Modesto/Arquivo Público do Estado Bahia Légende image, Maria Felipa vit dans la tradition orale d'Itaparica et des villages du Recôncavo Baiano.

"Elle est née esclave, mais après son affranchissement, elle a considéré la liberté comme le plus grand trésor de sa vie. Elle vivait sur l'île d'Itaparica, noire, grande, et dès son plus jeune âge, elle a appris à travailler comme ramasseuse de coquillages, pêcheuse et travailleuse manuelle qui a appris à jouer et à se défendre par la capoeira, qui portait des jupes rondes, des robes, et des tongs. Elle était à la tête d'un groupe de plus de 40 femmes et hommes de différentes classes et ethnies, où elle surveillait la plage jour et nuit, la fortifiant avec des tranchées pour empêcher l'arrivée de l'armée ennemie, et organisait l'envoi de nourriture vers l'intérieur de Bahia (recôncavo), agissant ainsi dans la lutte pour la libération de la domination portugaise. "

Cet extrait du livre Maria Felipa de Oliveira - Héroïne de l'indépendance de Bahia, ecrit par Eny Kleyde Vasconcelos Farias, fait référence à ce personnage pour le moins controversé de l'histoire de Bahia et du Brésil.

Il n'existe pratiquement aucune archive ou document historique attestant de son existence et de ses actes. Mais 200 ans plus tard, elle survit dans la tradition orale d'Itaparica et des villes du Recôncavo Baiano et dans les célébrations de l'indépendance.

Selon l'historien Milton Moura, professeur d'histoire à l'Université fédérale de Bahia (UFBA), la tradition populaire place toujours Maria Felipa aux côtés des deux autres héroïnes, Joana Angélica et Maria Quitéria.

"Dans les cortèges civiques et dans les spectacles qui ont lieu à l'occasion des célébrations de l'indépendance, les empreintes avec leurs visages sont généralement vues et très appréciées", dit-il.

La première à laquelle Moura fait référence est Joana Angélica de Jesus, supérieure du couvent de Lapa, à Salvador, qui a été assassinée par des soldats portugais qui voulaient envahir l'endroit, le 8 novembre 1822, lors de la bataille de Pirajá.

La seconde est Maria Quitéria de Jesus, la première femme à entrer dans les forces armées brésiliennes. Pour ce faire, elle s'est déguisée en homme - elle s'est coupé les cheveux, a attaché ses seins et a porté des vêtements d'homme - et s'est enrôlée en tant que soldat Medeiros.

Le professeur Gilberto Mendonça, de l'université d'État de Feira de Santana (UEFS), a deux passe-temps : étudier l'histoire, en particulier celle de Bahia, et collectionner des albums d'autocollants, une habitude qui lui vient de son enfance.

"Pendant la pandémie, les deux hobbies ont fusionné et, en collaboration avec un groupe d'amis collectionneurs, nous avons créé un album d'autocollants sur l'histoire de Bahia", révèle-t-il.

"C'est dans le cadre des recherches pour la réalisation de cet album que je me suis plongé un peu plus dans l'histoire de Maria Felipa, l'une des trois héroïnes de l'indépendance du Brésil."

Pour lui, qu'elle soit légende ou réalité, Maria Felipa fait partie de l'imaginaire populaire, ses histoires sont racontées et chantées dans tout le recôncavo de Bahia.

Elle est dépeinte comme une femme noire, une travailleuse des fruits de mer, qui a travaillé dans l'industrie baleinière, et surtout, l'une des grandes héroïnes de la guerre d'indépendance du Brésil et de Bahia, le 2 juillet 1823, lorsqu'il y a eu enfin la reddition et la fuite des Portugais.

"Avant tout, elle est une icône, un exemple, un modèle de femme, noire, travailleuse et courageuse", dit-il.

Crédit photo, Gilberto Mendonça Légende image, Représentations de Maria Felipa dans l'album photo "Eis a Bahia".

Maria Felipa est née sur l'île d'Itaparica à une date incertaine et est morte le 4 juillet 1873. Appelée à l'époque Arraial da Ponta das Baleias, l'île a ensuite acquis son nom actuel, qui signifie en tupi "clôture de pierre", en raison des récifs coralliens environnants. Il est long de 36 km et a une superficie de 180 km², qui abrite 36 localités.

Selon Eny Kleyde, dans son livre, basé principalement sur des témoignages oraux d'insulaires actuels et des ouvrages d'auteurs qui l'ont précédée - parmi lesquels Ubaldo Osório Pimentel (1883-1974), grand-père de l'écrivain João Ubaldo Ribeiro - Maria Felipa, descendante de Soudanais, est née à Rua da Gameleira, dans l'actuelle municipalité d'Itaparica. Elle a vécu dans la région de Beribeira, et plus tard à Ponta das Baleias, dans un manoir appelé "Convento".

Situé près des bâtiments principaux, le "Convento" était une résidence pour les travailleurs, où l'on trouvait notamment des pêcheurs, des charpentiers et des ramasseurs de coquillages, raconte Eny dans son livre.

"Maria Felipa est née "probablement en 1799", comme l'indique Fernando Rebouças, dans une publication de l'Assabita Informativo [Associação dos Amigos da Biblioteca de Itaparica]."

Selon l'historien Pablo Antonio Iglesias Magalhães, de l'Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), le personnage de Maria Felipa est apparu pour la première fois dans le livre A Ilha de Itaparica : História e Tradição, écrit par Pimentel plus d'un siècle après la guerre.

"Il est possible d'affirmer que les personnages cités par lui dans l'ouvrage précité n'ont aucun support documentaire", garantit-il.

C'est le cas d'un certain imprimeur qui, ayant l'oreille fine, aurait intercepté des informations militaires de l'éditeur portugais Inácio José de Macedo, qui était contre l'indépendance, et alerté les autorités d'Itaparica de l'imminence d'un assaut militaire contre l'île.

"Il se peut qu'ils aient existé, qu'ils soient restés dans les mémoires, mais qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un enregistrement approprié", déclare Magalhães.

Selon la tradition orale, cependant, lors de la guerre d'indépendance de Bahia, Maria Felipa se serait distinguée dans la défense d'Itaparica, lorsque les Portugais ont attaqué l'île le 7 janvier 1823.

Selon Laurentino Gomes, dans son livre 1822, qui ne fait pas référence au personnage, il s'agissait d'une grande attaque lusitanienne, avec "40 barges, deux brigades de guerre et des canonnières contre la forteresse de São Lourenço et le village. Les Bahianais ont cependant résisté et, après trois jours de combat, ont vaincu leurs ennemis.

Le professeur d'histoire américaine Rodrigo Lopes, de l'université de l'État de Bahia (UNEB), attire l'attention sur le fait que l'île était un endroit stratégique pour les Portugais et les Bahianais, car elle se trouve sur le chemin entre l'embouchure du fleuve Paraguaçu et la baie de Tous les Saints, où entrait la plupart des aliments qui approvisionnaient la ville de Salvador.

Pour cette raison, l'occupation d'Itaparica était une condition indispensable pour que les Portugais puissent avoir accès à la nourriture, qui n'arrivait plus du sertão par voie terrestre, puisque les Bahianais, dirigés par Pedro Labatut, le général français engagé pour commander les troupes brésiliennes, avaient formé une barrière à Pirajá.

L'intention était de tuer la "marotada" de la faim", informe Lopes. Le mot "marotos" (coquins) faisait référence aux colonialistes portugais de l'époque.

C'est dans ce contexte de guerre que Maria Felipa aurait agi et se serait distinguée. La tradition veut qu'elle ait rejoint la Campagne d'Indépendance, qui rassemblait des Indiens, des Noirs libres et des esclaves - Africains et Brésiliens - et même quelques Portugais, favorables à l'indépendance du Brésil et qui ont organisé la résistance sur l'île.

Selon ce que raconte Eny Kleyde dans son livre, dans la Campagne, il y avait les "vedetas", au sens de sentinelles ou de gardiens, qui, jour et nuit, surveillaient les bateaux proches ou venant de loin, avec l'intention d'attaquer l'île.

"Maria Felipa de Oliveira était la chef des 'vedetas', observant les plages, les bois, les chemins et escaladant les collines, notamment celle de Balaústre et Josefa, qui étaient proches des champs de guerre, pour identifier les Portugais qui descendaient des bateaux pour piller", raconte l'écrivain dans son ouvrage.

Mais Maria Felipa serait également entrée en combat direct, lors de la bataille du 7 janvier.

"Contrairement à ce qui se passe pour Joana Angélica et Maria Quitéria, nous ne disposons pas de documents d'archives qui attestent de son existence et de sa performance", souligne Moura.

" La tradition populaire vient, ainsi, compléter le vide des archives. Maria Felipa se situe principalement dans deux événements, qui ont toujours eu lieu au bord de la mer".

La première, poursuit Moura, est le battage de la cansanção (Jatropha urens), une plante qui provoque des démangeaisons intenses et qui, en cas de coups vigoureux, peut produire des brûlures très douloureuses, que Maria Felipa et ses compagnons auraient infligées aux soldats portugais.

"Le récit raconte qu'un groupe de femmes s'est mis à danser sur la plage, de manière insinuante", explique l'historien.

"A l'approche des Portugais, elles se seraient jetées sur eux avec leurs bouquets de cansanção cachés sous les buissons".

Il existe d'autres versions sur la façon dont elles ont caché les branches de la plante. Selon l'un d'eux, Maria Felipa et ses compagnons utilisaient leurs vêtements amples pour cacher des armes, principalement des poissonniers (couteaux), qu'ils utilisaient dans leur travail. Ils mélangeaient également des feuilles de cansanção avec des fleurs et d'autres branches communes, ce qui donnait l'impression qu'ils venaient d'être décorés. Mais en fait, ils étaient habillés pour tuer.

Le deuxième épisode cité par Moura est l'incendie de navires portugais causé par des torches, lancées depuis un canoë conduit par Maria Felipa et ses compagnons, imposant ainsi des pertes aux troupes ennemies.

Crédit photo, Felipe Peixoto Brito Légende image, Maria Felipa se serait engagée dans un combat direct lors de la bataille du 7 janvier.

Dans l'œuvre, reproduite ci-dessus, le personnage de Maria Felipa apparaît au centre, vêtue d'une blouse légère qui laisse apparaître ses épaules et une torche allumée dans une main.

"À sa gauche, une autre femme tient une branche d'herbes - précisément la cansanção", décrit Moura.

"Vous pouvez voir des personnages indiens, noirs et blancs. Dans le coin supérieur gauche, le Fort de São Lourenço, où est conservé le tableau. Dans le coin supérieur droit, les bateaux portugais."

Le problème est qu'il n'existe aucune preuve historique de ces deux épisodes.

Il n'existe aucune trace d'une telle "séduction" par la danse", déclare Felipe Peixoto Brito, chercheur indépendant itaparicien.

"D'ailleurs, compte tenu du climat de belligérance, et des profonds préjugés des troupes européennes (même contre les Blancs nés au Brésil), elles ne céderaient jamais à une telle scène. Le récit me semble récent, et le fruit d'un sexisme, dans lequel une femme ne pouvait gagner les hommes dans une confrontation qu'en se prévalant du désir de son corps, de la trahison ou du poison."

Dans le cas des navires portugais incendiés, Brito affirme qu'en fait, certains ont été brûlés et détruits par les forces itaparicaines, retranchées sur plus de 8 km entre Praia do Mocambo, le village d'Itaparica, et la plage d'Amoreiras.

"L'île a été attaquée par plus de 40 navires armés de différentes tailles", dit-il.

"Malgré la grande perte de soldats et marins portugais (environ 200, entre morts et blessés), nous savons que le tir de tous n'a pas eu lieu, étant le résultat d'une exagération ou d'une confusion narrative, car cela représenterait un massacre honteux de grandes proportions pour l'époque."

En d'autres termes, c'est ce que dit aussi Magellan. Il note que si un seul navire avait été détruit, des rapports compétents devraient être établis. En détruisant des dizaines d'entre eux, la marine portugaise de l'époque s'effondrerait, et les responsables d'un tel échec devraient répondre de leurs actes devant leurs supérieurs ou une commission militaire.

"Une seule canonnière a provoqué une immense agitation lorsqu'elle a attaqué le village de Cachoeira en juin 1822", se souvient-il.

"Compte tenu des dégâts que pouvaient faire des dizaines de bateaux, il faut se demander ce que représentait à l'époque l'action mythique de les incendier. Quelqu'un devrait répondre de ce fiasco".

L'historien Jaime Nascimento est plus radical quant à l'existence de Maria Felipa.

"Elle n'a pas existé", garantit-il. "Elle est un personnage fictif créé par l'écrivain itaparicien Ubaldo Osório, le grand-père de João Ubaldo Ribeiro, qui a été approprié par des segments du "mouvement noir" et transformé en "héroïne de l'indépendance", dans une manière bizarre et malhonnête avec l'histoire."

Crédit photo, Milton Moura Légende image, Groupe Maria Felipa, du district de Gameleira, Itaparica

En tout cas, les études se poursuivent et la perception de Maria Felipa a changé ces dernières années.

Dans le premier cas, Magalhães affirme que de nouveaux développements sont apparus, "fruit des recherches du chercheur indépendant Felipe Peixoto Brito, probablement la personne qui connaît le mieux la documentation d'Itaparica aujourd'hui.

"Certa Maria Felipa est mentionnée dans des documents de 1832 et 1834", dit-il.

Dans le premier cas, elle est enregistrée comme célibataire, et dans le second, elle a une fille.

"Il est donc possible qu'il y ait quelqu'un, au-delà du mythe, qui puisse être mieux compris par une recherche exhaustive de vieux papiers", estime Magalhaes.

Brito lui-même dit que cela ne prouve que son existence, et non les épisodes qui lui sont attribués.

En ce qui concerne la perception du personnage, on peut le constater lors des célébrations de l'indépendance.

"Dans les défilés du 2 juillet, à Salvador, et du 7 janvier, à Itaparica, il y a toujours au moins une femme - jeune ou jeune fille - caractérisée comme Maria Felipa", note Moura.

Cette année, lors du défilé du 2 juillet à Salvador, un petit groupe issu d'un Candomblé angolais avait, à l'avant, une femme corpulente en torse et chemisier blanc laissant apparaître ses épaules.

"De toute façon, c'est un personnage qui a été consacré dans le répertoire des célébrations", dit Moura.

"Dans les écoles d'Itaparica, le personnage est mis en scène avec enthousiasme dans les activités avec les enfants et les adolescents."

Légende ou réalité, pour de nombreux spécialistes, Maria Felipa n'est pas sans importance historique.

"Il n'est pas difficile de comprendre l'enthousiasme de la population d'Itaparica autour de son grand personnage féminin, qui s'est répandu et intensifié au cours des quinze dernières années", déclare Moura.

"Une femme du peuple, noire, ouvrière des fruits de mer, transpose la limite de sa condition de subalternité et se constitue en sujet politique de premier plan."

Pour Brito, Maria Felipa est "un symbole majeur des classes opprimées, dans l'éternelle dispute qu'est le passé. d'une manière bizarre et malhonnête avec l'histoire".

"Reconnaître sa participation et celle des 'gens ordinaires' de Recôncavo Baiano dans cette lutte est fondamental pour la construction d'un pays qui veut surmonter le racisme et la misogynie", soutient-il.

"Le questionnement à ce sujet éclaire le scepticisme, l'accommodation et le désintérêt de l'historiographie classique, pour la mémoire des opprimés, tout en révélant de nouvelles voies, en créant des rêves et en rendant fiers ceux qui se sont sentis en marge de ce processus, comme moi, jeune chercheur, noir et fils d'Itaparica."

Crédit photo, Milton Moura Légende image, Femme habillée en Maria Felipa à Bahia

L'historien André Carvalho, spécialiste de l'histoire de Bahia et ancien directeur du musée du souvenir de la mairie de Salvador, pense de la même manière. Selon lui, pendant de nombreuses années, la trajectoire de ces femmes noires bahianaises, telles que Felipa, est restée anonyme dans l'histoire de Bahia et du Brésil.

"On ne se souvenait d'elles dans les contenus scolaires que par des références négatives, lorsqu'elles étaient citées comme des fauteurs de troubles, des perturbateurs et des bandits, créant ainsi une identité indissociable des femmes noires à la criminalité", critique-t-il.

"Une imposition historique raciste, qui conduit la figure féminine noire à voir ses caractéristiques esthétiques marginalisées et rayées de l'existence."

Il estime que Maria Felipa s'inscrit timidement aujourd'hui dans l'histoire et dans les espaces de la société. Elle est également insérée non seulement dans les commémorations officielles du 2 juillet, mais aussi du 7 septembre.

"Comme le défilé du Cri des exclus, reconnaissant que 'beaucoup de coups de cansanção' et d'incendies de navires seront encore nécessaires pour se souvenir des héroïnes noires dans la proclamation du 2 juillet, la véritable indépendance du Brésil", évalue-t-il.