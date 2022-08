Sécheresse en Europe : les "pierres de la faim" mises au jour

il y a 30 minutes

Les faibles précipitations et la chaleur prolongée provoquent une sécheresse qui touche plusieurs pays européens. Elle fait également baisser les eaux d'un certain nombre de rivières et met à jour un sinistre avertissement de nos ancêtres concernant les périodes de misère.