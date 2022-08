Santé de la femme : le secret d'un bon soutien-gorge

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est important de choisir un soutien-gorge qui n'endommage pas le tissu mammaire.

Il est porté dès le plus jeune âge et pourtant nous l'utilisons à tort et à travers. Et cela peut affecter votre santé.

Nous parlons du soutien-gorge.

Joanna Wakefield-Scurr est biomécaniste et dirige le groupe de recherche sur la santé du sein à l'université de Portsmouth (Royaume-Uni). Elle-même, comme tant d'autres femmes, est allée chez le médecin parce que ses seins lui faisaient très mal. Le médecin lui a dit que la solution à sa douleur était de trouver un bon soutien-gorge.

Ce n'était pas facile.

Elle dit qu'il y a presque deux décennies, ce qu'elle a trouvé ne lui a pas apporté un bon soutien. En tant que femme et en tant que consommatrice en général, elle a estimé que c'était décevant. Et, en tant que scientifique, elle s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune recherche dans ce domaine.

C'est ainsi qu'a débuté son parcours professionnel.

Elle a maintenant passé 17 ans à faire des recherches sur la biomécanique du sein, son mouvement, ses conséquences pour les femmes et, enfin, la recherche du soutien-gorge parfait, celui qui s'adapte à la femme, qui ne lui fait pas mal.

Bien que son domaine d'étude se concentre spécifiquement sur l'amélioration des soutiens-gorge de sport et leur influence sur les performances des athlètes et des sportives, son travail s'étend à l'explication des avantages de porter un bon soutien-gorge. Et comment en choisir un.

Crédit photo, Joanna Wakefield-Scurr Légende image, Joanna Wakefield-Scurr dirige une équipe qui étudie la biomécanique du sein

L'impact d'un mauvais soutien-gorge, qui ne soutient pas correctement

Nous avons constaté que le mouvement des seins pendant l'activité physique peut être très douloureux pour certaines femmes et peut constituer un obstacle à leur participation à une activité physique.

Mais nous savons aussi que ce mouvement peut endommager le tissu mammaire. La peau est l'une des principales structures de soutien dont vous disposez et le mouvement peut étirer ces structures cutanées internes.

Une fois que cela se produit, il n'y a rien que l'on puisse faire, la peau s'étire de façon permanente et peut provoquer l'affaissement du sein ou l'apparition de vergetures là où la peau a été étirée au-delà de sa limite naturelle. C'est une blessure et elle est irréversible.

L'idée est que cela ne se produit pas dès le début, il est donc important d'étudier comment le sein bouge et ensuite de prévenir ce mouvement, de voir comment on essaie de le réduire. Et les marques de vêtements et de lingerie peuvent tester et utiliser nos informations pour créer de meilleurs produits pour les femmes.

Nous faisons partie du département des sciences du sport et de l'exercice, et l'une de nos premières questions était de savoir si un soutien-gorge de sport pouvait contribuer à améliorer les performances.

Nous avons constaté que l'effet d'un bon soutien-gorge de sport n'est pas seulement un avantage pour la santé et le confort, mais qu'il améliore également les performances.

S'il y a un mauvais soutien-gorge, tout bouge, donc ça change la façon dont on bouge. Lorsque vous portez un bon soutien-gorge, vous avez du soutien et il y a des changements, par exemple, vous tournez plus vos épaules, vous faites plus de pas, vous avez plus de confiance.

Nous avons vu qu'il y a une augmentation de la foulée, elle augmente d'environ 4 centimètres. Cela ne semble pas beaucoup, mais pendant un marathon, cela équivaut à un mile.

Je crois savoir que la première fois qu'ils l'ont appliqué plus fermement, c'était pendant les Jeux olympiques de Tokyo.

Nous avions déjà travaillé avec des athlètes individuels, mais il s'agissait d'un premier projet à plus grande échelle. Mais nous étions préparés. Nous avions déjà travaillé avec des patients cliniques qui avaient souffert de douleurs mammaires.

Dans le cas de l'équipe d'Angleterre, vainqueur de l'Euro 2022, nous travaillons avec elle pendant la période précédant le tournoi.

Ce que nous faisons a également trait à l'éducation sur cette question, nous essayons d'aider. Car le premier obstacle que nous rencontrons est qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont besoin d'un bon soutien-gorge. Et c'est un élément aussi important de l'équipement qu'une bonne paire de chaussures de football ou de course.

Les jeunes filles n'y pensent peut-être pas autant, à leurs seins et à l'importance qu'ils revêtent. Et notre travail consiste à leur faire prendre conscience de cela.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les soutiens-gorge doivent soutenir le corps, mais ne doivent pas laisser de marques susceptibles de l'endommager.

Quelles sont les choses qui améliorent votre corps lorsque vous avez un bon soutien-gorge ?

Les avantages sont nombreux pendant le sport et dans la vie quotidienne. Dans le cas des soutiens-gorge de sport, nous constatons une énorme croissance des ventes.

Ils ont tendance à fournir un plus grand niveau de soutien et aident à réduire toute douleur dans les seins en réduisant le mouvement. Ensuite, il y a, comme je l'ai mentionné, les dommages aux tissus. Avec un bon soutien-gorge de sport, nous réduisons les dommages potentiels. Ensuite, il y a la question de la performance dont je parlais.

Et qu'en est-il des soutiens-gorge normaux, de tous les jours ?

C'est intéressant, car les soutiens-gorge de tous les jours ont généralement deux cavités, ils séparent les seins et c'est une manière active de donner plus de soutien.

Les soutiens-gorge de sport ont tendance à avoir un peu plus de compression, ils aplatissent en quelque sorte la poitrine vers la paroi thoracique.

J'ai tendance à encourager les femmes à rechercher un soutien-gorge de sport qui présente ce type de séparation comme dans les soutiens-gorge de tous les jours, une sorte de bonnets structurés. Parce que ça ne devrait pas comprimer le tissu mammaire.

Le moyen le plus efficace pour qu'il ne bouge pas, ne se comprime pas, est de séparer les bonnets, ce que l'on voit dans les soutiens-gorge de tous les jours. Dans le cas des soutiens-gorge de sport, qui ont cette sorte de bonnets moulés à l'intérieur et une compression à l'extérieur.

Si c'était moi, j'en chercherais un qui soutienne les seins, qui arrête le mouvement, qui les maintienne en place, qui fasse le tour du corps.

La partie inférieure qui fait le tour du dos (la sangle où elle s'attache) doit être ferme, qu'elle s'adapte bien, qu'elle ne serre pas mais que si vous bougez, elle reste en place, c'est la clé.

Il faut ensuite évaluer l'ajustement des bretelles, s'assurer qu'elles ne serrent pas, mais qu'elles ne tombent pas, et que l'on peut y passer un doigt ou deux. Et que la partie centrale, celle qui se trouve entre les seins, repose sur notre peau, qu'elle ne s'enfonce ni ne reste élevée. Et l'anneau, s'il y en a un, ne doit pas reposer sur le tissu mammaire.

Mais l'essentiel est de s'assurer que la bande inférieure s'adapte parfaitement, fermement et confortablement.

Crédit photo, Joanna Wakefield-Scurr Légende image, Joanna Wakefield-Scurr recommande de s'en tenir à une bande inférieure ferme et confortable pour éviter les problèmes.

En ce qui concerne le cerceau, il y a beaucoup de mythes selon lesquels il est mauvais. Est-ce vrai ?

Les données scientifiques indiquent qu'il n'a aucune incidence négative sur la santé, à condition qu'il soit correctement ajusté et qu'il ne repose pas sur le tissu mammaire.

Ce que nous avons vu dans nos études, c'est qu'il peut aider au soutien, parce qu'il fournit un point d'ancrage au corps, donc il donne plus de soutien au reste. À mon avis, l'armature est bonne tant qu'elle s'adapte correctement.

Devez-vous changer de soutien-gorge en fonction du moment où vous êtes dans votre cycle ?

Pendant le cycle menstruel, la variation moyenne du volume des seins d'une femme est supérieure à la taille du bonnet, de sorte que notre soutien-gorge habituel devrait pouvoir faire face à cette variation moyenne.

Cependant, il y a des personnes pour qui elle est importante. Si c'est le cas, je les encouragerais à avoir un soutien-gorge différent pour les différentes périodes du mois. Je sais que c'est plus cher, mais c'est important de le faire. C'est mieux que de se faire mal pendant une semaine entière du mois.

Et si elles décident de ne pas porter de soutien-gorge, est-ce que c'est bien, mal ou sans importance ?

Ça dépend. J'ai tendance à parler des avantages de porter un bon soutien-gorge et ils sont nombreux. Mais si vous ne voulez pas le porter, c'est un choix personnel.

Nous savons que le fait d'en porter un modifie considérablement l'anatomie et que certaines femmes n'aiment pas l'idée que leur corps soit modifié de quelque façon que ce soit.

Par exemple, pendant l'accouchement, nous avons réalisé une grande enquête et de nombreuses femmes ont choisi de porter un soutien moins structuré, elles ont donc pu opter pour des hauts ou des soutiens-gorge plus légers. Et nous avons constaté chez un grand pourcentage d'entre elles que la forme de leurs seins avait changé. Il est important de le savoir.

Je continue à dire qu'il y a plus d'avantages à le porter que de ne pas le faire, mais cela dépend de la personne.

La loi de la gravité va affecter la même....

Les seins descendront plus ou moins selon l'anatomie, mais aussi selon le soutien-gorge.

Et, au final, nous perdrons de la fermeté avec l'âge. Les structures de soutien du sein s'étirent avec l'âge. C'est inévitable.

Mais l'idée est que si nous protégeons ces structures et ne les étirons pas davantage, nous pouvons les empêcher de s'affaisser plus tôt qu'elles ne l'auraient fait naturellement, même si cela arrivera tôt ou tard.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certaines personnes choisissent ce type de soutien-gorge, appelé binder, pour dissimuler leurs seins

Qu'en est-il de celles qui ont subi une mastectomie ou qui portent des binders (soutiens-gorge destinés à dissimuler et à comprimer le sein) ?

Heureusement, il existe déjà de bons soutiens-gorge sur le marché en général pour les patientes ayant subi une intervention chirurgicale, ainsi que pour celles qui effectuent une transition ou qui préfèrent garder leurs seins discrets.

Mais, toujours, dans ces cas-là, je leur suggérerais de porter leurs seins séparément plutôt que de les comprimer.

Bien qu'il s'agisse d'un vêtement que nous portons tous les jours, nous en parlons à peine. Pourquoi, selon vous, cela se produit-il ?

Une grande partie de notre travail consiste à sensibiliser les gens, à essayer d'en parler davantage, à encourager les femmes à être plus conscientes et à ne pas avoir honte de parler de seins et de soutiens-gorge.