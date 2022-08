Droits des femmes en Afghanistan : comment se portent-ils un an après le retour des talibans ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des femmes vêtues d'une burqa circulent dans un véhicule dans une rue de la ville de Kandahar, le 18 décembre.

Au cours des douze mois qui ont suivi leur prise de pouvoir en Afghanistan, les talibans ont anéanti presque toutes les libertés conquises par les femmes afghanes depuis l'arrivée au pouvoir des islamistes radicaux il y a vingt ans.

Dès que le groupe a pris le contrôle de la capitale Kaboul le 15 août de l'année dernière, de nombreuses femmes ont craint l'impact qu'aurait le nouveau gouvernement - et au fil du temps, elles ont constaté que plusieurs de leurs craintes se réalisaient.

Une série de décrets et de notes d'orientation officielles ont formellement mis en place des restrictions strictes, bien que la manière dont elles ont été appliquées et mises en œuvre ait été inégale, avec quelques variations régionales.

Nous examinons ci-dessous quelques moments clés où les droits et libertés des femmes ont été mis à mal en Afghanistan au cours des douze derniers mois, parfois par des décrets officiels émis par les dirigeants talibans, parfois plus subtilement par des modifications ponctuelles de certaines règles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lima Spesaly, présentatrice de la chaîne d'information afghane 1TV, se prépare à se couvrir le visage d'un voile avant une émission en direct.

21 mai 2022 : Les présentatrices de télévision, obligées de se couvrir le visage

Neuf mois après la prise de pouvoir par les talibans, les présentatrices de télévision ont reçu l'ordre de passer à l'antenne le visage couvert. La présentatrice de Tolo TV, Yalda Ali, a publié une vidéo sur les médias sociaux le lendemain de l'annonce, indiquant que tous ses collègues masculins portaient également des masques à l'antenne pour protester contre les nouvelles instructions.

"Ils font indirectement pression sur nous pour que nous cessions d'apparaître à la télévision", déclare à la BBC un journaliste travaillant à Kaboul qui a demandé à rester anonyme.

"Comment puis-je lire les nouvelles avec ma bouche couverte ? Je ne sais pas quoi faire maintenant - je dois travailler, je suis le soutien de ma famille".

Farida Sial, une présentatrice de Tolo TV, déclare à la BBC : "Il est normal que nous soyons musulmans, que nous portions le hijab, que nous cachions nos cheveux, mais il est très difficile pour une présentatrice de se couvrir le visage pendant deux ou trois heures et de parler ainsi."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des femmes vêtues d'une burqa reçoivent du pain gratuit distribué dans le cadre de la campagne "Sauvez les Afghans de la faim à Kaboul", le 18 janvier 2022.

7 mai 2022 : les talibans rendent obligatoire le port du voile en public.

Les femmes afghanes sont contraintes de porter le voile qui couvre l'intégralité de leur visage pour la première fois depuis des décennies, suite à un nouveau décret des talibans.

Toute femme qui refuse d'obéir à cette nouvelle règle pourrait voir son tuteur masculin emprisonné pendant trois jours. L'ordonnance stipule également qu'elles ne doivent quitter la maison où elles vivent qu'"en cas de nécessité" et que les parents masculins subiront des conséquences si ces directives sont ignorées.

"Cela me brise le cœur que des gens dans la rue m'abordent pour me demander de me couvrir le visage", déclare Soraya, propriétaire d'une petite entreprise, à la BBC quelques jours après l'annonce du décret.

Elle affirme que des responsables talibans entraient dans les boutiques de vêtements pour femmes à Kaboul pour vérifier ce que les employés vendaient et si la longueur des vêtements confectionnés était jugée appropriée.

"Même le tailleur que j'ai visité m'a dit de me couvrir le visage avant de pouvoir lui parler".

Fereshtah, étudiante à l'université, affirme que ses camarades obéissent aux ordres par peur : "Elles m'ont dit qu'elles porteront un voile intégral parce que leurs parents les ont mises en garde contre les répercussions de ne pas se couvrir."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Razia Dalili conduit un minibus pour le service " Pink Shuttle " (" transport rose " en traduction littérale), qui a aidé les femmes à se déplacer en toute sécurité à Kaboul en 2019. Photo prise le 31 octobre 2019.

3 mai 2022 : Nouvelles restrictions pour les femmes au volant

Des responsables talibans à Herat ont demandé aux moniteurs de conduite automobile de ne plus donner de leçons aux femmes et de ne plus leur délivrer de permis de conduire.

Le responsable de l'Institut de gestion du trafic de la ville, qui réglemente les auto-écoles, a déclaré à l'agence de presse AFP que la décision avait été annoncée verbalement.

Les dirigeants talibans ont nié qu'une telle décision ait été prise, mais de nombreuses restrictions locales ont été introduites progressivement au cours de l'année écoulée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des femmes et des jeunes filles afghanes participent à une manifestation devant le ministère de l'Éducation à Kaboul, le 26 mars 2022, pour demander la réouverture des écoles secondaires pour les filles.

23 mars 2022 : les filles exclues des écoles secondaires

Le ministère de l'éducation du pays a fait volte-face en excluant les filles des écoles secondaires un jour avant le début de la nouvelle année scolaire.

La direction centrale des talibans est revenue sur une annonce antérieure faite par le même ministère, affirmant qu'un plan "global" et "islamique" était nécessaire pour permettre aux jeunes filles de retourner en classe.

Cette décision a suscité des manifestations à Kaboul et une condamnation générale à l'extérieur du pays.

"Mon rêve était d'aller à l'université et de devenir médecin", déclare l'étudiante Mahvash, âgé de 17 ans et originaire de la province de Takhar.

S'adressant à BBC 100 Women, Rohila, élève du secondaire, affirme qu'elle regardait les informations tous les jours, dans l'espoir d'entendre des nouvelles de la réouverture des écoles dans sa région. Pendant des mois, elle a vu ses frères aller en classe, tandis qu'elle était "laissée pour compte" à la maison.

"Je suis très triste que l'on nous prive de ce droit fondamental à l'éducation simplement parce que nous sommes des femmes".

"Mes rêves d'investir dans mon éducation semblent maintenant futiles", déplore-t-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des étudiants des facultés d'ingénierie et d'informatique assistent à la cérémonie de remise des diplômes à l'université de Benawa à Kandahar, en Afghanistan, le 17 mars 2022.

3 février 2022 : les étudiantes assistent à certains cours universitaires, mais avec une ségrégation des sexes

Certaines universités publiques rouvrent leurs portes aux étudiants masculins et féminins, mais les deux sexes sont séparés dans des salles de classe distinctes. À Herat, on dit aux hommes et aux femmes d'assister aux cours à différents moments de la journée.

Les responsables de l'éducation ont déclaré qu'ils voulaient des classes séparées par sexe et un programme d'études basé sur les principes islamiques, avec un hijab obligatoire pour les étudiantes.

"Je me sentais très anxieuse, les talibans gardaient le bâtiment quand nous sommes arrivés, mais ils ne nous ont pas dérangés", déclare Rana, au micro de BBC 100 Women, le premier jour de la rentrée scolaire.

Dans les petites universités, les étudiants partagent la même salle de classe mais gardent une distance physique.

"Beaucoup de choses semblaient normales, comme avant. Les femmes et les hommes étaient dans la même classe parce que notre université est petite - les garçons étaient assis à l'avant et nous à l'arrière", décrit Rana.

D'autres semblaient plus sceptiques. Un étudiant d'un collège médical de la ville de Mazar-e-Sharif déclare à la BBC que "retourner à l'université n'est plus une priorité".

"Nous sommes affamés... J'ai besoin d'acheter des livres et des vêtements, mais nous n'avons pas d'argent."

Crédit photo, Getty Images

Janvier 2022 : les talibans lancent officiellement une campagne de port obligatoire du hijab

Le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention des toxicomanies a apposé des affiches à Kaboul pour promouvoir le port du voile et des couvre-visages.

La campagne menée en langues dari, pachto et arabe dit : "Selon la charia [loi islamique], une femme musulmane doit porter le hijab".

Les affiches représentent deux images du hijab considérées comme acceptables : la première, le voile noir avec couverture du visage, et la seconde, le voile bleu avec couverture du visage.

26 décembre 2021 : interdiction pour les femmes de voyager seules

Une directive des talibans ordonne aux femmes afghanes qui souhaitent parcourir de longues distances par la route de prévoir un compagnon masculin pour les accompagner.

Le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention des toxicomanies déclare que les femmes qui parcourent plus de 72 km doivent être accompagnées d'un proche parent masculin et que les propriétaires de véhicules doivent refuser de prendre en charge les femmes qui ne portent pas le voile sur la tête et le visage.

"Je me suis sentie très mal", dit Fatima, une sage-femme vivant à Kaboul.

"Je ne peux pas sortir seule. Que dois-je faire si mon enfant est malade et que mon mari n'est pas disponible ? Les Talibans nous ont enlevé le bonheur.... J'ai perdu mon indépendance et mon bonheur."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme afghane ajuste le foulard d'une présentatrice avant un enregistrement à Zan TV à Kaboul, le 24 mai 2017.

17 septembre 2021 : les femmes journalistes de Kaboul sont interdites de travail

Selon la Fédération internationale des journalistes, les femmes professionnelles ont été largement interdites de travail et 153 médias ont été fermés depuis la prise de pouvoir des talibans, notamment des journaux, des chaînes de radio ou de télévision et des sites web.

Anisa Shaheed, qui travaillait à Tolo TV et est considérée comme l'un des plus importants reporters d'Afghanistan, fait partie des nombreux journalistes qui ont décidé de quitter le pays.

En 2021, elle a été nommée journaliste de l'année et "visage de la liberté d'expression" par le réseau afghan Free Speech Hub, ainsi que l'une des 100 femmes de l'année par la BBC.

"Au plus fort des déplacements et du désespoir, j'espère voir l'Afghanistan en paix. Et pouvoir un jour retourner dans ma patrie, mon foyer et mon travail", déclare-t-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les femmes protestent contre les restrictions de travail imposées par les talibans.

19 septembre 2021 : Les fonctionnaires municipaux sont priés de rester chez eux

Le gouvernement taliban demande aux femmes employées par le gouvernement dans la ville de Kaboul de rester chez elles.

Ils annoncent que seules les employées qui ne peuvent être remplacées par des hommes doivent reprendre temporairement le travail, y compris certaines qui font partie des départements de conception et d'ingénierie et les employées des toilettes publiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des talibans remplacent une plaque du ministère de la Condition féminine par une plaque du ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention de la toxicomanie à Kandahar, en Afghanistan, le 20 octobre 2021.

17 septembre 2021 : dissolution du ministère de la Condition féminine

Un mois seulement après avoir pris le pouvoir par la force, la nouvelle administration talibane supprime le ministère des Affaires féminines du pays.

L'enseigne du cabinet ministériel est remplacée par celle du ministère de la promotion de la vertu et de la prévention de la toxicomanie, un organisme connu pour avoir déployé dans les rues, sous le dernier règne du groupe, une police dite de la moralité, connue pour battre les femmes jugées habillées de manière "inconvenante" ou vues hors de leur domicile sans un tuteur masculin.

Des fonctionnaires féminins travaillant dans l'enceinte du ministère des Affaires féminines ont déclaré à la BBC qu'elles étaient enfermées à l'extérieur du bâtiment.

"Pour les femmes, il n'y aura rien d'autre", déclare un travailleur.

"Nous avons tous des responsabilités envers nos familles [...]. Nous sommes éduqués et nous ne voulons pas nous confiner à la maison."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des femmes afghanes jouent au cricket à Herat, le 9 décembre 2015.

8 septembre 2021 : les talibans déclarent le sport féminin " inutile "

Les femmes afghanes sont interdites de compétitions organisées après que le chef adjoint de la commission culturelle des talibans, Ahmadullah Wasiq, a déclaré que les sports féminins n'étaient "ni appropriés ni nécessaires".

"Au cricket, ils peuvent être confrontés à une situation où leur visage et leur corps ne seront pas couverts. L'islam ne permet pas aux femmes d'être vues comme ça", déclare Wasiq à un diffuseur australien.

Le cricket féminin professionnel était sur le point de faire une percée en Afghanistan lorsque Kaboul a été envahi. Aujourd'hui, de nombreux athlètes sont à l'étranger mais jurent de continuer à pratiquer ce sport.

Sahar a joué dans une équipe de football locale pendant trois ans. Mais lorsque les talibans ont pris le contrôle du pays, elle s'est cachée avec sa famille avant d'être emmenée dans un autre pays.

"Ma famille de football - mes amis et mes professeurs - était trop grande", déclare-t-elle à BBC 100 Women.

"J'ai dû arrêter de jouer et j'étais très triste. Quand je regardais mes vêtements, mes chaussures de football et mon ballon, je pleurais."

"J'ai beaucoup d'espoirs et de rêves pour l'avenir...". Je veux avoir du succès pour que personne ne puisse dire que les filles ne peuvent pas jouer au football."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le ministre de l'Intérieur des talibans, Sirajuddin Haqqani (au centre), et le vice-premier ministre des talibans, Abdul Salam Hanafi (à gauche), assistent à une cérémonie de remise de diplômes aux nouvelles recrues de la police afghane à l'Académie de police de Kaboul, le 5 mars 2022.

7 septembre 2021 : les talibans annoncent un cabinet exclusivement masculin

Les talibans ont annoncé un cabinet entièrement masculin, composé uniquement de membres de leurs propres rangs.

Le gouvernement précédent comptait quatre femmes ministres, et deux femmes gouverneurs dans des régions d'Afghanistan.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des membres des talibans bloquent des femmes qui manifestent pour les droits des femmes à Kaboul, le 21 octobre 2021.

5 septembre 2021 : les talibans perturbent une manifestation en faveur des droits des femmes

Des responsables talibans ont dissous la dernière manifestation de dizaines de femmes à Kaboul, qui réclamaient le droit de travailler.

Les membres du groupe qui a pris le pouvoir ont également utilisé des gaz lacrymogènes et des gaz poivrés pour contrôler les manifestations de femmes dans la capitale et à Herat.

La militante Razia Barakzai a participé à certaines des premières manifestations en faveur des droits des femmes à Kaboul.

"J'ai senti que je devais faire quelque chose et ne pas attendre que les autres agissent. J'ai pris la décision d'organiser des manifestations malgré tous les risques encourus", raconte-t-elle.

"Le premier jour où nous sommes descendus dans les rues, autour de la porte du palais, nous avons été attaqués. Mais comme nous avions les yeux des médias braqués sur nous, nous avons réussi à continuer à manifester."

"Je souhaite qu'un jour nous puissions voir un Afghanistan qui soit dans les rêves de ces femmes à l'esprit libre qui recherchent la justice", dit Razia.