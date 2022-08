Linguistique : le Kusunda, la langue au Népal qui n'utilise pas le mot "non"

La langue kusunda du Népal n'a pas d'origine connue et présente un certain nombre de particularités, comme l'absence de mots pour "oui" ou "non". Elle n'a également plus qu'un seul locuteur courant, ce que les linguistes s'efforcent de changer.

A travers la brume hivernale des collines du Teraï, dans les basses terres du Népal, Hima Kusunda, 18 ans, sort de l'internat de l'école, bien au chaud dans un sweat-shirt rose à capuche.

Hima est l'un des derniers Kusunda, un minuscule groupe indigène aujourd'hui dispersé dans le centre-ouest du Népal. Leur langue, également appelée kusunda, est unique : les linguistes pensent qu'elle n'a aucun lien avec les autres langues du monde. Les spécialistes ne savent toujours pas comment elle est apparue. Elle présente une variété d'éléments inhabituels, notamment l'absence d'un moyen standard de négation d'une phrase, de mots pour "oui" ou "non", ou de mots pour la direction.

Selon les dernières données du recensement népalais de 2011, il reste 273 Kusunda. Mais seule une femme, Kamala Khatri, 48 ans, est connue pour parler couramment cette langue.

Crédit photo, Eileen McDougall Légende image, Hima Kusunda fréquente un pensionnat où elle apprend également sa langue maternelle.

Les Kusunda sont très marginalisés et appauvris au sein de la société népalaise. Aujourd'hui, la plupart vivent dans le district de Dang, dans l'ouest du Népal, une région endormie de champs de moutarde jaune et de collines brumeuses et boisées.

C'est là que la Commission des langues du Népal organise des cours de kusunda depuis 2019 dans le but de préserver la langue. Au cours de la dernière décennie, alors que le gouvernement népalais a lancé des programmes d'aide aux groupes indigènes du pays, il a également commencé à payer pour que Hima et d'autres enfants kusunda des régions reculées soient pensionnaires au lycée Mahindra de Dang - parfois à 10 heures de route - où on leur enseigne également leur langue maternelle.

Hima, originaire du district rural de Pyuthan qui borde Dang, apprend le kusunda depuis deux ans. Elle est désormais capable de le parler à un niveau élémentaire. "Avant de venir à l'école à Dang, je ne connaissais aucune langue kusunda", dit-elle. "Mais je suis fière de connaître le kusunda maintenant, même si je ne l'ai pas appris à la naissance.

"J'avais l'habitude d'écouter d'autres [groupes ethniques], comme les Tharus et les Magars, parler leur langue, et je me demandais ce que ce serait de converser dans ma langue maternelle. Je pense qu'il est très important pour moi, et pour les autres, de protéger cette langue."

Une langue au bord du gouffre

À l'origine semi-nomades, les Kusunda ont vécu dans les jungles de l'ouest du Népal jusqu'au milieu du XXe siècle, chassant les oiseaux et les varans, et échangeant des ignames et de la viande contre du riz et de la farine dans les villes voisines. Bien qu'ils soient aujourd'hui installés dans des villages, ils s'appellent toujours les Ban Rajas, ou rois de la forêt.

Mais à mesure que la population du Népal augmentait et que l'agriculture fragmentait de plus en plus la jungle, la pression sur la terre natale des Kusundas s'est accrue. Puis, dans les années 1950, le gouvernement a nationalisé de vastes étendues de forêts, ce qui a constitué un obstacle supplémentaire à leur vie nomade.

Les Kusundas ont été contraints de se sédentariser, se tournant vers des emplois dans le secteur du travail et de l'agriculture. En raison de leur faible nombre et de la nature disparate de leur population, ils se marièrent pour la plupart avec des groupes ethniques voisins. Presque tous ont cessé de parler leur langue.

Pour les Kusunda, perdre leur langue signifie perdre un lien avec leur passé et leur identité.

D'un point de vue linguistique, c'est aussi une perte à d'autres égards.

Madhav Pokharel, professeur émérite de linguistique à l'université Tribhuvan de Katmandou, a supervisé la documentation de la langue kusunda au cours des 15 dernières années. Il explique que plusieurs études ont tenté de la relier à d'autres isolats linguistiques, comme le burushaski du nord du Pakistan et le nihali de l'Inde. Mais toutes n'ont pas réussi à trouver des conclusions solides.

Actuellement, les chercheurs en linguistique pensent que le kusunda est le survivant d'une ancienne langue aborigène parlée dans les régions sub-himalayennes avant l'arrivée des tribus tibéto-birmanes et indo-aryennes.

"Nous pouvons faire remonter tous les autres groupes linguistiques du Népal à des personnes venant de l'extérieur du Népal", explique M. Pokharel. "Il n'y a que le kusunda dont nous ignorons les origines".

Il n'existe pas de manière standard de négation d'une phrase. En effet, la langue a peu de mots impliquant quelque chose de négatif.

Parallèlement à ses débuts mystérieux, les linguistes ont noté les nombreux éléments rares du kusunda. Bhojraj Gautam, un linguiste ayant une connaissance approfondie du kusunda, décrit l'un des plus singuliers : il n'y a pas de manière standard de nier une phrase. En effet, la langue possède peu de mots impliquant quelque chose de négatif.

Au lieu de cela, le contexte est utilisé pour transmettre le sens exact. Si l'on veut dire "je ne veux pas de thé", par exemple, on peut utiliser le verbe boire, mais sous une forme adaptée qui indique une très faible probabilité - synonyme de désir du locuteur - de boire du thé.

Le kusunda n'a pas non plus de mots pour désigner des directions absolues, comme la gauche ou la droite, le locuteur utilisant à la place des expressions relatives comme "de ce côté".

Les linguistes affirment que le kusunda n'a pas les règles grammaticales ou les structures rigides que l'on trouve dans la plupart des langues. Il est plus flexible, et les phrases doivent être interprétées en fonction du locuteur. Par exemple, les actions ne sont pas divisées en passé et présent. En disant "J'ai vu un oiseau" par rapport à "Je verrai un oiseau", un locuteur kusunda pourrait indiquer l'action passée non pas par le temps, mais en la décrivant comme une expérience directement liée au locuteur. En revanche, l'action future resterait générale et ne serait associée à aucun sujet.

Ironiquement, ces qualités rares - une grande partie de ce qui rend le kusunda si fascinant pour les linguistes - sont en partie la raison pour laquelle il a eu du mal à se maintenir.

Kamala Khatri, la dernière personne parlant couramment le kusunda, serre un verre d'eau chaude dans l'unique café de Ghorahi. Elle n'a pas enseigné la langue kusunda à ses propres enfants, dit-elle. "Je pensais qu'ils devaient apprendre le népalais parce que c'est utile", explique-t-elle. "Les gens se moquaient de notre langue, et disaient qu'elle n'était pas normale. Les locuteurs de kusunda étaient très stigmatisés. Mais maintenant, je regrette de ne pas pouvoir converser avec mes propres enfants dans notre propre langue."

Crédit photo, Eileen McDougall Légende image, Kamala Khatri est la dernière personne à parler couramment le kusunda.

Khatri travaille maintenant avec la Commission des langues, et enseigne le kusunda à Ghorahi à 10 membres de la communauté. "Si nous pouvons pratiquer régulièrement, parler, chanter nos chansons, alors nous pourrons peut-être garder notre langue vivante", dit-elle.

Selon M. Pokharel, l'apprentissage collaboratif entre les Kusunda restants est la clé de la préservation de la langue. Il souligne également l'importance pour les locuteurs kusunda de se retrouver dans l'environnement dans lequel ils ont grandi afin de stimuler leur mémoire. "Si nous pouvons réunir tous les Kusunda au même endroit, dans l'habitat qu'ils revendiquent, alors un Kusunda pourra raconter ses histoires à un autre Kusunda, ce qui ravivera leurs souvenirs", explique M. Pokharel.

Les technologies modernes sont également utilisées dans le cadre des efforts de revitalisation actuels. NowHere Media, un studio média basé à Berlin, a travaillé avec les Kusunda pour les aider à documenter leur langue, leur culture et leurs traditions. NowHere a notamment produit un documentaire en réalité virtuellequi utilise l'animation 3D pour décrire la vie nomade des Kusundas en tant que chasseurs-cueilleurs. Gayatri Parameswaran, cofondatrice de NowHere, explique que les spectateurs, munis de casques, sont absorbés dans cet environnement et doivent apprendre et prononcer des mots en kusunda pour interagir avec l'histoire et poursuivre le récit. L'objectif global, explique Parameswaran, est de créer une archive numérique qui serait disponible pour les générations futures.

La préservation de la langue kusunda n'est toutefois qu'un aspect de l'histoire. Selon Dhan Bahadur Kusunda, président de la Nepal Kusunda Development Society, la plupart des Kusunda vivent sous le seuil de pauvreté, sans droits fonciers, et travaillent comme ouvriers ou porteurs. "Sur le plan économique et social, ainsi qu'en matière de santé et d'éducation, les Kusunda sont très défavorisés", explique M. Kusunda.

C'est là que la sensibilisation à la langue kusunda elle-même pourrait être utile : c'est un moyen efficace d'attirer l'attention sur la marginalisation des Kusunda, explique Lok Bahadur Lopchan, secrétaire de la commission linguistique. "D'autres projets de revitalisation de la langue au Népal ont été menés avec des communautés beaucoup mieux loties que les Kusunda", explique Lopchan. "Pour ces groupes, la préservation de la langue n'est qu'une idée sentimentale. Elle ne leur apporte aucun autre avantage tangible."

"Les Kusunda, en revanche, sont très marginalisés et il est donc plus important de se construire un profil en tant que communauté parlant la langue."

D'autres sont d'accord. "Si les Kusunda n'ont pas leur langue, il n'y a rien qui les distingue de tous les autres groupes marginalisés du Népal. La langue leur donne une identité et attire l'attention du gouvernement", affirme Lopchan.

Crédit photo, Eileen McDougall Légende image, Un élève pratique le Kusunda à l'école secondaire Mahindra.

Avec l'aide de chercheurs, dont le post-doctorant Tim Bodt de l'Université de Londres, les Kusunda demandent maintenant un terrain pour un "ekikrit basti", ou colonie unifiée, où tous les Kusunda vivraient. Bodt et son partenaire de recherche népalais, Uday Raj Aaley, sont actuellement à la recherche de fonds pour une étude de faisabilité de cette nouvelle colonie.

Selon M. Bodt, cette colonie permettrait non seulement de garantir les droits fonciers de la communauté et de fournir un centre de santé et une école, mais aussi de rassembler le groupe, en lui donnant la possibilité d'apprendre et de converser dans sa langue.

Langue revitalisée, bien-être revitalisé

La revitalisation de la langue kusunda présente également d'autres avantages potentiels.

De plus en plus de recherches montrent que la revitalisation des langues indigènes est associée à des indicateurs plus élevés de bien-être physique et mental. Des études ont montré que l'utilisation des langues indigènes en Amérique du Nord est corrélée à des taux plus faibles de consommation de cigarettes dans la population, à des niveaux plus élevés d'indicateurs de bien-être physique et mental et à des niveaux plus faibles de diabète, par exemple.

Une étude menée en Colombie-Britannique, au Canada, a révélé que le taux de suicide chez les jeunes était six fois plus élevé dans les communautés autochtones dont moins de 50 % des membres maîtrisaient leur langue maternelle. Dans les communautés aborigènes et du détroit de Torres en Australie, les locuteurs de langues indigènes présentent des taux plus faibles de consommation excessive d'alcool et de drogues illégales.

"Le changement de langue est souvent associé à un traumatisme historique dû à la colonisation ou à l'oppression, ainsi qu'à une perte d'estime de soi", explique Julia Sallabank, professeur de politique linguistique et de revitalisation à l'université de Londres. "Nous pouvons donc essayer de renverser la situation : la reconquête de sa langue et de son identité culturelle peut être source d'autonomie, tant au niveau personnel que communautaire."

De retour à Dang, Hima, 18 ans, est l'un des membres de Kusunda qui pense ainsi.

"Je pense que je peux faire progresser cette langue", dit-elle. "Si nous pouvons parler et pratiquer régulièrement le kusunda, alors nous pouvons garder la langue vivante. Il s'agit d'avoir de l'intérêt pour notre langue et de la fierté pour notre identité."