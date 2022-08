Maladies sexuellement transmissibles : les rapports oraux sans préservatif et comment s'en protéger

Priscila Carvalho

Río de Janeiro, BBC News Brasil

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le contact entre la bouche et les organes génitaux peut entraîner des infections.

En général, quand on parle de maladies transmises lors de rapports sexuels, on pense à la pénétration.

Mais le fait d'avoir des relations sexuelles orales sans préservatif augmente également le risque d'IST (infections sexuellement transmissibles). Le contact des muqueuses de la bouche avec les sécrétions facilite la prolifération des virus et des bactéries.

Les IST les plus courantes sont la gonorrhée et la syphilis, ont déclaré des experts à BBC News Brésil, le service de la BBC en portugais.

Les symptômes de la syphilis comprennent des plaies à l'intérieur de la bouche et sur les joues, ainsi que des taches sur la peau.

Souvent, la personne ne sait même pas qu'elle est infectée car les symptômes peuvent être confondus avec ceux de la candidose. Dans ce cas, il existe un risque de diagnostic tardif.

Outre les IST mentionnées ci-dessus, les rapports sexuels oraux non protégés augmentent également le risque de papillomavirus (virus du papillome humain), d'herpès, de chlamydia, d'hépatite et d'amygdalite gonococcique.

Bien que les médecins mettent en garde contre le risque de contracter des infections lors de rapports sexuels oraux, il n'est pas facile de savoir avec certitude combien de personnes sont infectées par ce biais, car dans de nombreux cas, les symptômes de ces maladies ne sont pas si visibles, et toutes les personnes ne fournissent pas des informations adéquates aux organismes de santé.

Le contact entre la bouche et les organes génitaux peut entraîner le développement d'une, voire de plusieurs IST. Un simple contact de la peau d'une personne présentant une lésion peut favoriser la transmission. Dans le cas des hommes, le sperme et les fluides pré-séminaires peuvent se propager à une personne qui donne une stimulation orale.

Le liquide lubrifiant du vagin peut également transmettre des agents pathogènes, bien que les femmes soient naturellement plus exposées aux IST en raison de l'anatomie de leur organe sexuel.

"La muqueuse vaginale est un épithélium très fin. Lors des rapports sexuels, il y a presque toujours un certain degré de fissure dans cette région, ce qui facilite l'entrée de divers virus. L'homme, en revanche, a un organe exposé", explique Camila Ahrens, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Marcelino Champagnat de Curitiba, au Brésil.

Le risque augmente encore plus en cas de lésions sur les organes génitaux ou dans la bouche.

En pratique, lorsqu'une personne pratique ce que les médecins appellent le cunnilingus, qui consiste à utiliser la langue pour stimuler le vagin, et la fellation, qui consiste à faire de même avec le pénis, il existe un risque de transmission d'infections et de maladies.

Dans l'anulingus, qui consiste à stimuler l'anus du partenaire avec la langue, il existe également des conditions propices aux infections, l'hépatite A étant l'une des plus courantes. Il existe également un risque de chlamydia, de gonorrhée et d'autres maladies.

"En fait, les rapports sexuels vaginaux insertifs comportent plus d'échanges de fluides corporels. L'anus présente un risque plus élevé de lacération, ce qui facilite l'entrée de virus ou de bactéries. Les rapports sexuels oraux présentent moins de risques, mais ceux qui pratiquent l'acte peuvent le transmettre et ceux qui ont une maladie active peuvent le transmettre", renforce M. Ahrens.

Voir ci-dessous les infections qui peuvent être contractées lors de rapports sexuels oraux non protégés.

Syphilis

L'infection est causée par la bactérie Treponema pallidum, qui peut toucher les organes génitaux, la gorge et la bouche. Elle peut être transmise à la fois par le sexe oral et par la pénétration.

Le diagnostic se fait par sérologie, qui est un test sanguin.

Cette IST se déroule principalement en trois étapes : primaire, secondaire et tertiaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour les hommes, le sperme peut contaminer la personne qui a un rapport sexuel oral. Les femmes peuvent avoir un agent pathogène dans le fluide lubrifiant du vagin.

Au stade primaire, un ulcère indolore apparaît après contact de la bactérie avec la peau de la personne contaminée. Le patient peut présenter des lésions à l'intérieur de la bouche, soit sur la langue, soit sur les joues. Ces lésions sont appelées "chancre dur".

"Ils peuvent être indolores et peuvent même être confondus avec un feu sauvage", explique Igor Marinho, infectiologue à l'hôpital de la Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Dans ce cas, la personne qui a eu un rapport sexuel oral peut contaminer son partenaire sans même savoir qu'il était malade.

Regarder aussi :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Des femmes et un gynécologues parlent de la toilette intime, de la lingerie et des poils pubiens.

"La bactérie se trouve dans le sperme et dans le liquide d'écoulement du pénis", ajoute Demetrius Montenegro, chef du service d'infectiologie de l'hôpital universitaire Oswaldo Cruz de l'université de Pernambuco.

La syphilis secondaire se caractérise par des symptômes plus systémiques et survient quelques semaines après la contamination du premier type. L'individu peut présenter des taches et des lésions cutanées.

Dans la forme tertiaire, les symptômes apparaissent des années après l'infection. En cas de diagnostic tardif, il existe un risque d'atteinte vasculaire et neurologique, d'insuffisance cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.

"Elle devient une maladie silencieuse et continue à être transmise", renforce Montenegro.

Le traitement est antibiotique et la meilleure forme de prévention est l'utilisation de préservatifs, tant masculins que féminins.

Amygdalite gonococcique

Causée par la bactérie gonococcique, le même agent que la gonorrhée, l'infection provoque des écoulements au niveau des amygdales et de la gorge.

Elle est le plus souvent transmise par les rapports sexuels oraux, car il y a un contact direct de la bouche avec les organes génitaux, ce qui augmente le risque de transmission. Le diagnostic est basé sur l'historique des symptômes du patient. En général, l'examen consiste à retirer les sécrétions de la gorge pour visualiser le micro-organisme.

Selon Mme Montenegro, il existe encore un tabou parmi les médecins lorsqu'il s'agit de poser des questions sur l'activité sexuelle des gens.

Si le partage de l'information était plus répandu, les diagnostics tardifs seraient évités, ce qui améliorerait la réponse thérapeutique à la maladie, dit-il.

Souvent, une personne déjà infectée par la gonorrhée peut être asymptomatique et infecter son partenaire.

Comme il s'agit d'un type de bactérie résistant, tous les antibiotiques ne traitent pas et ne guérissent pas le problème. Il est donc important de mener une enquête approfondie pour trouver cette IST.

"Une amygdalite qui ne réagit pas doit éveiller les soupçons et il faut demander si le patient a eu des rapports oraux. Les gonocoques apparaissent généralement dans la région génitale et contaminent ensuite l'autre. Cela est vrai tant pour les hommes que pour les femmes", renforce l'infectiologue de l'hôpital Oswaldo Cruz.

Gonorrhée

Également causée par les gonocoques, cette IST peut provoquer des écoulements urétraux et, dans les cas les plus graves, une infection du bassin, voire l'infertilité. La transmission se fait à la fois par la pénétration et par le sexe oral.

Le diagnostic est établi par un test similaire au test covid-19, au cours duquel un écouvillon est inséré dans la gorge.

Une infection dans cette partie du corps peut être asymptomatique et l'individu contamine souvent les autres sans même savoir qu'il en est atteint.

Le traitement de cette infection sexuellement transmissible est également compliqué et peut prendre beaucoup de temps, car dans certains cas, le corps développe une résistance accrue à certains antibiotiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'utilisation de préservatifs est recommandée pour réduire le risque d'infection.

HPV

Cette infection sexuellement transmissible est causée par le papillomavirus humain. Le VPH provoque des verrues dans les régions génitale, orale et anale. Le principal mode de transmission est le rapport sexuel, y compris le contact oral-génital, génital-génital ou même manuel-génital.

Lors des rapports sexuels oraux, l'apparition des symptômes peut également se produire sur la langue, la gorge, l'intérieur de la joue et le tissu gingival. Mais la contamination ne se produit que lorsqu'il y a une lésion ou une fissure primaire. De cette manière, l'agent viral peut s'infiltrer dans le corps et contaminer l'individu.

Un traitement rapide et efficace est important, car l'infection peut évoluer vers un cancer du col de l'utérus. Le HPV est également considéré comme un agent important à l'origine des tumeurs de l'anus, de la tête et du cou.

Le traitement consiste à cautériser et à enlever les verrues existantes.

Le moyen le plus simple de se protéger est le vaccin, qui est disponible sur le réseau public pour certains groupes spécifiques. "Idéalement, la vaccination devrait être effectuée avant le début des rapports sexuels. Il existe plusieurs types de VPH, mais le vaccin protégera contre ceux qui causent le cancer", prévient Mme Montenegro.

Herpès

Cette IST est causée par un virus qui se divise en types 1 et 2.

Dans le premier cas, l'apparition de "bulles" est plus fréquente dans la région buccale. Dans le second, les symptômes peuvent apparaître dans la région génitale.

La récurrence du problème (avec l'apparition de lésions sous forme de cloques et de plaies), indique que la personne a une baisse d'immunité et doit subir des tests pour vérifier un manque de vitamines ou d'autres nutriments.

Il convient de rappeler que le mode de transmission peut également se faire par d'autres moyens non sexuels, comme le baiser, le brossage de maquillage, le partage d'objets, etc. Le traitement comprend l'utilisation de pommades ou de comprimés.

Chlamydia

L'affection est transmise par la bactérie Chlamydia trachomatis, causée par une inflammation dans les régions génitale et urinaire.

L'organisme peut provoquer une cervicite, qui atteint parfois le col de l'utérus et provoque des douleurs et des saignements lors des rapports sexuels. Dans les infections plus graves, il peut provoquer la stérilité chez les hommes et les femmes.

Les données des centres américains de contrôle et de prévention des maladies montrent que la plupart des cas se produisent chez des personnes âgées de 15 à 24 ans.

Cette IST peut également être transmise lors de rapports sexuels oraux. Le risque augmente lorsqu'il y a contact avec le sperme, car celui-ci peut présenter une charge virale plus élevée de l'agent infectieux.

Par conséquent, les rapports sexuels non protégés, y compris la pénétration, augmentent également le risque de cette maladie.

Pour traiter l'affection, il est recommandé d'utiliser des antibiotiques et de ne pas avoir de rapports sexuels pendant sa durée, qui est généralement de sept jours.

Hépatite A, B et C

Ces infections sont les principales causes des maladies chroniques du foie, de la cirrhose du foie et du carcinome hépatocellulaire.

Cependant, la transmission de l'hépatite A se fait par la voie fécale-orale.

En d'autres termes, il est possible de contracter l'infection lors d'un rapport sexuel oral, mais aussi lors de toute activité sexuelle. Cependant, la plus courante est par l'anus.

"En 2017, l'OMS a émis une alerte concernant une épidémie d'hépatite A due à une transmission sexuelle par voie orale-anale. Cette épidémie s'est produite dans certaines villes d'Europe, comme Barcelone. Au Brésil, c'est dans la ville de Sao Paulo que le nombre de cas a été le plus élevé", indique M. Montenegro.

Il n'existe pas encore de traitement spécifique pour ce type d'hépatite. En général, les experts recommandent de se laver les mains et de bien manger, d'utiliser des préservatifs avant et après les rapports sexuels, de se laver les parties génitales, le périnée et la région anale après les rapports sexuels et de désinfecter les vibromasseurs, les plugs anaux et vaginaux.

Dans le type B, la contamination peut être due à une blessure de la bouche, à un contact avec le sperme et le canal vaginal ou anal.

Le traitement comprend l'utilisation d'antiviraux et aussi, si nécessaire, l'éviction des boissons alcoolisées.

Dans le cas du type C, le risque de transmission par les rapports sexuels oraux est plus faible. La transmission se fait plus souvent par la manipulation d'objets infectés tels que des aiguilles, des seringues et d'autres objets utilisés pour la consommation de drogues à des fins récréatives. Le traitement consiste en des antiviraux.

Y a-t-il un risque de contracter le VIH ?

Bien que moins fréquent, il est également possible d'être infecté par le VIH lors de rapports sexuels oraux. Cependant, une grande quantité de virus est nécessaire pour que cela se produise.

En outre, pour qu'il y ait transmission, il faudrait que le partenaire présente une blessure ou une contusion dans la bouche ou la gorge.

"Le risque est un peu plus faible, mais il existe une possibilité par le biais de petites blessures comme celles qui peuvent survenir lors d'une épilation, par exemple", renforce Marinho.

La contamination entre hommes et femmes est différente à cause de l'éjaculation.

Selon les médecins, les tests ont montré que la charge virale est plus élevée dans le sperme, ce qui constitue une porte d'entrée pour l'infection.

C'est un facteur unique dans cette infection.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le virus de l'immunodéficience humaine se fixe sur les cellules hôtes et se reproduit rapidement.

Selon Felipe Tuon, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital universitaire Cajuru de Curitiba, au Brésil, pour les autres maladies, les études comparant le risque de transmission font encore défaut et il n'existe que des concepts théoriques.

Et la variole du singe ?

Oui, le virus qui cause le monkeypox peut aussi être trlansmis lors de rapports sexuels oraux.

En effet, le virus se transmet par contact avec les lésions typiques de la maladie, qui apparaissent sur la bouche, les organes génitaux, l'anus et les bras.

C'est pourquoi les médecins recommandent aux personnes présentant de telles manifestations cutanées de demander une évaluation et des tests médicaux.

Si le test confirme la maladie, il est nécessaire de rester isolé jusqu'à ce que les plaies soient complètement guéries.

L'un des moyens les plus abordables est l'utilisation de méthodes de barrière, qui empêchent la muqueuse de la bouche d'entrer en contact avec les organes génitaux.

Dans le passé, l'utilisation de préservatifs féminins n'étant pas aussi répandue, les médecins recommandaient l'utilisation de film alimentaire, le papier transparent utilisé dans la cuisine, lors des rapports sexuels oraux.

Toutefois, en raison de sa faible adhérence - et du fait qu'il est plus susceptible de se détacher pendant les rapports sexuels - les praticiens suggèrent désormais d'utiliser le préservatif féminin.

Mais il est encore rare de voir des couples utiliser une protection lors de rapports sexuels oraux.

"Il est très difficile de voir les patients les utiliser. Nous voyons beaucoup de personnes réinfectées parce qu'elles ne tiennent pas compte des conseils médicaux", explique M. Ahrens.

Pour les hommes, l'utilisation de préservatifs est également recommandée lors de tout rapport sexuel. "Il faut protéger la région génitale avec un préservatif et ne pas le retirer. Vous pouvez porter le préservatif féminin, le préservatif masculin ou les deux", explique M. Tuon.

Des mesures éducatives et des politiques publiques devraient également être mises en œuvre, notamment auprès des jeunes et des adolescents qui n'utilisent souvent pas de préservatifs.

Pour les personnes déjà sexuellement actives, les experts recommandent un dépistage tous les six mois pour identifier les infections possibles.

"Les personnes atteintes de syphilis doivent être testées", avertit M. Tuon.