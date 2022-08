Endométriose : quand s'inquiéter des douleurs pendant les menstruations ?

La plupart des femmes ressentent des douleurs dans le cadre de leur cycle menstruel.

Cette douleur est généralement ressentie comme des crampes abdominales, qui peuvent s'étendre au dos, aux cuisses, aux jambes et à d'autres parties du corps.

Et il peut être modéré et constant pendant la période, ou sous forme de spasmes plus forts et plus douloureux.

Les femmes peuvent également souffrir de nausées, de diarrhées et de maux de tête.

La vérité est que les douleurs menstruelles varient considérablement d'une femme à l'autre, de l'endroit exact du corps où elles sont ressenties à l'intensité avec laquelle elles surviennent.

"Entre 30 et 50 % des femmes ont des règles douloureuses, et certaines sont si mauvaises qu'elles affectent leur vie", explique à la BBC le Dr Katy Vincent, chercheuse sur la douleur au département Nuffield de santé reproductive et féminine de l'université d'Oxford, en Angleterre.

"Lorsque nous avons nos règles, l'utérus se contracte pour que le sang puisse s'écouler", explique-t-elle.

"Et cette sensation de tête légère ou de vertige que vous ressentez, qui est associée à l'expulsion du caillot, est probablement le col de l'utérus qui s'ouvre un peu pour laisser passer le caillot et cela s'accompagne d'une contraction.

On sait également que de nombreuses inflammations se produisent pendant la période des règles.

Les tissus de l'utérus libèrent des substances chimiques qui provoquent la douleur. Parallèlement, le corps produit des prostaglandines, qui augmentent pendant la période menstruelle.

Les prostaglandines sont des composés gras qui sont produits dans les cellules et ont une grande variété de fonctions dans l'organisme.

Par exemple, pendant les menstruations, ils provoquent la contraction des muscles de l'utérus et sont impliqués dans la réponse inflammatoire, qui provoque la douleur.

Les prostaglandines ne sont pas des hormones, mais elles sont souvent associées à celles-ci en raison de leur mode de fonctionnement.

"Nous sommes convaincus que les prostaglandines sont l'un des facteurs qui contribuent à l'augmentation de l'inflammation et de la douleur pendant les règles", déclare le Dr Vincent.

Mais quelle est la fonction de cette inflammation et de la douleur qu'elle provoque ?

"L'inflammation a de nombreuses fonctions positives. Lorsque vous vous blessez, une inflammation se produit, ce qui entraîne un processus qui aide le tissu à guérir et vous fait prendre conscience que la blessure vous fait mal afin de protéger ce tissu pendant sa guérison", explique M. Vincent.

C'est un processus nécessaire qui permet au corps de se réparer.

Ainsi, pendant les menstruations, toutes les crampes et toutes les douleurs sont dues aux prostaglandines qui aident la muqueuse utérine à se cicatriser correctement et qui veillent à ce que tout le liquide menstruel soit évacué de l'utérus.

Le problème survient lorsque ce processus se produit en quantité excessive.

Crédit photo, Getty Images

Quand faut-il s'inquiéter des douleurs menstruelles

Pour de nombreuses femmes qui éprouvent des douleurs menstruelles, celles-ci peuvent généralement être soulagées par des analgésiques ou des anti-inflammatoires.

Mais dans certains cas, les douleurs menstruelles peuvent être causées par un problème médical sous-jacent.

Les fibromes utérins, également appelés fibromes, sont des tumeurs non cancéreuses qui peuvent se développer dans ou autour de l'utérus et rendre les règles abondantes et douloureuses.

Les douleurs menstruelles peuvent également être dues à une maladie inflammatoire pelvienne (MIP), une infection bactérienne de l'utérus, des trompes de Fallope ou des ovaires.

Les salpingites sont souvent causées par des bactéries provenant d'infections sexuellement transmissibles, telles que la chlamydia et la gonorrhée. Et avoir des rapports sexuels non protégés avec une personne atteinte de ces infections peut provoquer une salpingite.

Les douleurs menstruelles peuvent également être dues au dispositif intra-utérin, qui est utilisé comme contraceptif et inséré dans l'utérus pour éviter une grossesse.

Mais l'une des causes les plus importantes des douleurs pelviennes est peut-être l'endométriose.

Causes possibles des règles douloureuses

Endométriose

Fibroïdes

Dispositif intra-utérin (DIU) en cuivre

Maladie inflammatoire pelvienne (MIP)

Syndrome prémenstruel (SPM)

Infection sexuellement transmissible (IST)

Source : Instituts nationaux de la santé des États-Unis (NIH).

Qu'est-ce que l'endométriose ?

"Nous définissons l'endométriose comme la présence de tissu de la muqueuse utérine - l'endomètre - en dehors de l'utérus, dans des endroits anormaux tels que la zone pelvienne, les ovaires, la vessie ou les intestins", explique à la BBC Andrew Horne, professeur de gynécologie et de sciences de la reproduction à l'université d'Édimbourg, en Écosse, qui a mené des recherches sur les causes de l'endométriose.

Outre les douleurs pelviennes, cette affection, qui touche entre 6 et 10 % des femmes, peut entraîner des problèmes de conception et de mener une grossesse à terme.

La cause exacte de l'endométriose n'est pas encore comprise, mais elle peut avoir un impact énorme sur la vie des femmes qui en souffrent.

"Nous ne devons pas sous-estimer l'impact que peut avoir l'endométriose. C'est vraiment une maladie terrible pour les personnes qui en souffrent", déclare Andrew Horne.

"Mais notre compréhension des raisons pour lesquelles l'endométriose provoque des douleurs est assez limitée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'endométriose est la présence de tissu provenant de la muqueuse de l'utérus - l'endomètre - en dehors de l'utérus.

Comme l'explique l'expert, l'un des principaux problèmes rencontrés par les femmes atteintes de cette maladie est la difficulté à la diagnostiquer.

"Les symptômes de l'endométriose sont souvent écartés car on pense qu'ils sont normaux (dans les menstruations)", dit-elle.

"L'autre grand problème est que l'endométriose présente souvent les mêmes symptômes que d'autres troubles, comme le syndrome du côlon irritable ou le syndrome de la vessie douloureuse. Ce n'est donc pas une maladie facile à diagnostiquer."

Symptômes de l'endométriose

Le symptôme "classique", explique le professeur Horne, est la douleur pelvienne pendant les menstruations, mais cette douleur peut également survenir en dehors des règles, lors de la défécation, de la miction ou des rapports sexuels.

En outre, l'endométriose ne peut être diagnostiquée par un scanner ou une analyse de sang. Il n'existe qu'un seul moyen de confirmer la présence de la maladie : une laparoscopie.

Il s'agit d'une intervention chirurgicale au cours de laquelle le chirurgien pratique une petite incision abdominale dans laquelle il insère un instrument de visualisation - le laparoscope - afin de détecter l'endométriose à l'intérieur de la cavité pelvienne.

Il n'existe pas de remède à l'endométriose, seuls des traitements visant à soulager les symptômes peuvent être proposés.

Les excroissances endométriales peuvent être retirées par voie chirurgicale ou une hystérectomie peut être pratiquée pour retirer l'ensemble de l'utérus. Et il existe aussi un traitement hormonal.