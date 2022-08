Inflation : qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi les choses deviennent-elles plus chères ?

Crédit photo, Philippe Lissac

Vous êtes-vous retrouvé à débourser plus d'argent récemment ? Peut-être n'avez-vous plus les moyens de vous offrir ce que vous aviez auparavant.

L'augmentation des prix est due à des taux d'inflation élevés. Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), le taux annuel d'inflation dans le monde a plus que doublé entre mars 2021 et mars 2022.

En mars 2022, le taux était de 9,2 %, contre 3,7 % pour le même mois de l'année précédente.

L'augmentation du taux d'inflation signifie que les prix des biens et services de base comme la nourriture, l'énergie, les transports et les vêtements deviennent plus chers et que le coût de la vie augmente.

Qu'est-ce que l'inflation ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Prices of things like petrol are going up

En termes simples, l'inflation désigne l'augmentation du coût des biens et des services sur une période donnée.

Avec l'argent que vous avez en poche, vous obtiendrez désormais moins de la même marchandise.

L'inflation modifie donc la valeur des produits, ce qui signifie qu'ils peuvent coûter plus cher.

Pourquoi cela arrive-t-il ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, En Argentine, l'augmentation des prix devrait dépasser 60 % pour 2022. Ici, une femme participe à une manifestation en tenant une pancarte sur laquelle on peut lire "Assez de l'inflation".

Cela peut sembler compliqué, mais il y a des raisons très simples à cela. Voici deux exemples :

- Inflation liée à la demande

Lorsqu'il y a une forte demande pour certains biens ou services, cela peut entraîner une hausse des prix. Elle se produit généralement lorsque les économies sont en phase de reprise et que les gens sont confiants et dépensent davantage au lieu d'épargner.

L'inflation par la demande commence par une augmentation de la demande des consommateurs. Les vendeurs essaient de répondre à cette demande en augmentant l'offre, mais lorsque l'offre supplémentaire n'est pas disponible, les vendeurs augmentent leurs prix, ce qui entraîne une inflation due à la demande, également appelée "inflation des prix".

- Inflation due à la hausse des coûts

C'est lorsque le coût de production des biens ou des services augmente et que cette augmentation est répercutée sur le client.

Et c'est ce que nous avons vu récemment dans le monde entier. La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et ont rendu difficile pour les entreprises la production et la livraison de leurs biens, mais nous y reviendrons plus tard.

Quelle est la différence entre les pays ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Venezuela fait partie des pays où l'hyperinflation a frappé les ménages.

Dans de nombreux pays, le taux a atteint deux chiffres au cours des dernières années.

En Turquie, le taux d'inflation annuel atteint désormais près de 70 %, en Argentine, l'inflation annuelle moyenne a dépassé 51 % et au Sri Lanka, où la crise économique a entraîné des troubles et la démission du premier ministre, le taux a atteint près de 30 % en avril.

En Iran, des manifestations ont été déclenchées après la hausse des prix des denrées alimentaires. Le taux d'inflation officiel est d'environ 40 %, mais certains estiment qu'il est supérieur à 50 %.

Qu'est-ce que l'hyperinflation ?

Crédit photo, Reuters Légende image, L'hyperinflation érode la valeur réelle de la monnaie locale.

Et puis il y a l'hyperinflation - quand les choses deviennent hors de contrôle.

L'hyperinflation est un terme utilisé pour désigner une inflation très élevée et accélérée qui érode la valeur réelle de la monnaie locale.

Ce phénomène a été observé dans de nombreux pays, dont le Liban, le Venezuela et le Zimbabwe.

Prenons l'exemple du blé. L'Ukraine et la Russie sont les plus grands exportateurs du monde.

De nombreux pays dépendent des importations en provenance de ces pays pour leur population, mais avec la guerre en Ukraine, les exportations de céréales ont été bloquées, ce qui a entraîné une réduction de l'offre et donc une hausse des prix.

Là où les choses se compliquent encore, c'est lorsque les salaires ne peuvent plus suivre les hausses de l'inflation.

Il en résulte une baisse du pouvoir d'achat, ce qui rend plus difficile le maintien des mêmes normes de base de vos conditions de vie.

Qu'est-ce qui provoque l'inflation en ce moment ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le taux d'inflation annuel de la Turquie atteint désormais près de 70 % et la monnaie locale, la lire, perd de sa valeur par rapport aux devises étrangères.

Là encore, il y a plusieurs facteurs.

Comme indiqué précédemment, la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid-19 ont eu un impact, mais les sécheresses dans certaines régions et les politiques économiques nationales contribuent également à la hausse des prix dans le monde.

Covid, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre ont contribué à la hausse des prix des produits de base tels que le gaz, la nourriture, les voitures et les meubles. Et la guerre en Ukraine a eu un impact supplémentaire sur les prix du pétrole, de l'énergie et du gaz. Cela s'ajoute à la baisse de la production de blé en Ukraine et en Russie.

La hausse des prix de l'énergie a un impact sur à peu près tout, du chauffage des habitations au transport des marchandises en passant par le fonctionnement des usines.

Selon les données de l'OIT sur le marché mondial des produits de base de mars 2022, le blé et le pétrole sont actuellement tous deux environ 50 % plus chers qu'il y a un an. Les prix des autres céréales sont également en hausse.

"Pour les pays importateurs, les hausses de prix constituent un obstacle important à la croissance économique et aux moyens de subsistance, et peuvent susciter des tensions sociales et politiques", écrit Valentina Stoevska, statisticienne principale au département des statistiques de l'OIT dans son rapport.

L'inflation est-elle toujours une mauvaise chose ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Sri Lanka connaît des pénuries de carburant et de nourriture

La réponse courte est non, mais c'est là que les choses se compliquent un peu.

Si les salaires augmentent au même rythme que l'inflation, celle-ci n'a pas un impact aussi important.

Lorsque le salaire d'une personne n'augmente pas au même rythme que l'inflation, la valeur réelle de l'argent dont elle dispose diminue.

Et évidemment, cela peut rendre la vie plus difficile, en rendant le paiement du loyer ou de la nourriture - car ils deviennent soudainement plus chers qu'auparavant.

Mais l'inflation peut aussi avoir des effets positifs sur l'économie, comme l'augmentation de la production.

Une production accrue peut se traduire par des salaires plus élevés, davantage d'emplois et davantage de biens et de services, ce qui peut compenser les effets négatifs de l'inflation.

Existe-t-il un moyen de contrôler l'inflation ?

Crédit photo, EPA Légende image, Selon les prévisions, l'invasion russe de l'Ukraine entraînera une nouvelle hausse des prix, notamment pour les céréales et la farine.

Oui, mais ce n'est pas simple, car tous les facteurs contributifs ne peuvent être contrôlés.

Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale causés par la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine en font partie.

Mais l'inflation est généralement contrôlée par la banque centrale et/ou les gouvernements.

La politique monétaire implique un ajustement des taux d'intérêt et certains économistes affirment que des taux d'intérêt plus élevés réduiraient la demande dans l'économie, ce qui entraînerait un ralentissement de l'économie et donc une baisse de l'inflation.

Le contrôle de la masse monétaire et l'augmentation des taux d'imposition sur le revenu sont également cités par les experts financiers comme d'autres moyens de contrôler l'inflation.