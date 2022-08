Guerre Ukraine - Russie : quelle est la prochaine étape de la Russie en Ukraine ?

Par Jonathan Beale

Correspondant sur les questions de Défense

il y a 16 minutes

Crédit photo, OLGA MALTSEVA/AFP Légende image, Moscou redéploye des troupes vers le sud, où elle subit une forte pression des forces ukrainiennes

Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont susceptibles de réaliser une action militaire décisive en Ukraine cette année, a déclaré le chef du renseignement militaire britannique à la BBC. S'exprimant dans une rare interview publique, le général Sir Jim Hockenhull a également déclaré qu'il surveillait de très près l'utilisation potentielle d'armes nucléaires par la Russie.

Le 23 février de cette année, le général Hockenhull avait travaillé tard dans la nuit. Il est rentré chez lui à vélo à minuit et s'est couché vers 01h00.

Lire aussi sur BBC Afrique :

Il a reçu un appel téléphonique une heure plus tard disant qu'il y avait eu des signes étranges d'activité à la frontière ukrainienne, alors il a remonté sur son vélo et est retourné au travail.

La confirmation est venue que la Russie avait bien envahi son voisin.

Quelques minutes plus tard, et toujours aux petites heures du matin, il informait le Premier ministre britannique et le secrétaire à la Défense du début du plus grand conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Crédit photo, SOPA Images Légende image, Le général Hockenhull a commencé à penser qu'une invasion russe était probable en novembre dernier.

En tant que chef du renseignement de la défense depuis quatre ans, le général Hockenhull travaille dans l'ombre, dirigeant une organisation qui traite des informations hautement classifiées et secrètes. La guerre en Ukraine a rendu son travail et son travail plus importants.

Il dit qu'il est devenu de plus en plus convaincu que la Russie était sur le point de lancer son invasion en novembre de l'année dernière. C'est à ce moment-là qu'il s'est dit "ça va arriver", se souvient-il.

La semaine avant l'invasion, il a pris la décision très inhabituelle de publier sur Twitter une carte prédisant les plans d'invasion probables de la Russie. C'était une décision qui, selon lui, n'était pas facile, mais il était convaincu qu'il était nécessaire de diffuser l'information dans le domaine public.

"Il est important de faire éclater la vérité avant que les mensonges n'arrivent", dit-il.

Il défend également la décision de l'Occident de mettre en lumière le potentiel de la Russie à utiliser des armes chimiques et biologiques.

Il pense que cela les a empêchés de mener des opérations dites sous fausse bannière pour tenter de présenter les Ukrainiens ou l'Occident comme étant les instigateurs du conflit.

Rarement autant de renseignements classifiés ont été partagés avec le public. Defence Intelligence a depuis publié des mises à jour quotidiennes tout au long de la guerre.

Le renseignement n'est pas une science - les prédictions sont faites sur une échelle de probabilités, et il y a un certain nombre de choses qui ont surpris le renseignement de défense britannique.

Le général Hockenhull affirme que la force de l'unité occidentale et la résistance ukrainienne ont dépassé les attentes.

Il en va de même pour les échecs de l'armée russe, dont le commandement, le contrôle et la logistique ont été "médiocres", suggère-t-il. Il a également souffert d'interférences politiques, du niveau stratégique au niveau tactique, ajoute-t-il.

Il y a eu un manque de confiance entre la classe politique et militaire russe - et le général Hockenhull se dit surpris que Moscou ait souffert de tous ces problèmes en même temps.

Que se passe-t-il ensuite ?

Nous devons nous méfier de penser en termes binaires - que les gens gagnent ou perdent - ou de penser que c'est une impasse, dit le Gén Hockenhull.

La Russie, dit-il, essaie clairement de générer plus de forces après avoir subi des pertes importantes.

Il doit également redéployer une partie de ses troupes du Donbass vers le sud, où il dit subir une pression importante des forces ukrainiennes à Kherson et dans ses environs.

Mais le général Hockenhull dit toujours qu'il est irréaliste de s'attendre à un changement décisif dans le sud dans les mois à venir.

Il dit qu'il comprend le désir de l'Ukraine de reprendre du territoire, mais ajoute que même s'il y aura des contre-attaques et des contre-offensives, il ne croit pas qu'il y aura des actions décisives prises cette année par l'une ou l'autre des parties.

Il s'attend à un long conflit.

L'option nucléaire

Cela soulève une autre question : que fera le président Vladimir Poutine s'il continue à lutter pour atteindre ses objectifs militaires ? Pourrait-il recourir à l'utilisation d'armes nucléaires ?

Le général Hockenhull dit que cela est surveillé "de très, très près".

Crédit photo, NurPhoto Légende image, Il est peu probable que Moscou utilise des armes nucléaires de manière imminente, déclare le général Hockenhull.

La doctrine militaire russe, contrairement à celle de l'Occident, comprend l'utilisation d'armes nucléaires tactiques ou de champ de bataille pour des opérations militaires.

Bien qu'il pense qu'il est peu probable que des armes nucléaires tactiques soient utilisées de manière imminente, il dit que c'est quelque chose qu'il continuera à surveiller.

La probabilité qu'ils soient utilisés peut changer si la dynamique du champ de bataille change, explique-t-il.

La Chine inquiète

Après quatre ans en tant que chef du renseignement de défense, le général Hockenhull passe maintenant à la tête du commandement stratégique de la défense britannique - qui comprend la supervision des activités du Royaume-Uni dans l'espace, dans le cyber et l'utilisation des forces spéciales.

Il considère toujours la Russie comme la plus grande menace, mais il est également de plus en plus préoccupé par la Chine.

Pékin a déployé ses muscles militaires sur Taïwan ces dernières semaines.

Le général Hockenhull dit qu'il serait inapproprié de sa part de ne pas considérer une "incroyable modernisation militaire avec un pays déterminé à résoudre un problème politique" comme un problème.