Réseaux sociaux : Dans le monde secret du commerce des photos nues de femmes

Monika Plaha et l'équipe de Panorama

BBC News

il y a une heure

Des femmes font l'objet de menaces et de chantage de la part d'une foule d'inconnus anonymes après que leurs données personnelles, leurs photos et leurs vidéos intimes ont été partagées sur la plateforme de réseaux sociaux Reddit. La BBC a démasqué l'homme derrière l'un des groupes, grâce à un briquet d'occasion.

" £5 pour ses nus, envoyez-moi un message."

"J'ai quelques-unes de ses vidéos à échanger."

"Qu'est-ce qu'on va lui faire ?"

Je me suis senti malade en faisant défiler les images et les commentaires en ligne.

Il y avait des milliers de photos. Un flux apparemment sans fin de femmes nues ou partiellement habillées. En dessous, des hommes postaient des commentaires vicieux sur ces femmes, y compris des menaces de viol. La plupart de ce que j'ai vu était trop explicite pour être partagé ici.

C'est un tuyau d'un ami qui m'a amené à ces images. Une de ses photos avait été reprise d'Instagram et postée sur Reddit. Il ne s'agissait pas d'un nu mais elle était tout de même accompagnée d'un langage sexuel et dégradant. Elle était inquiète pour elle-même et pour les autres femmes.

Ce que j'ai trouvé, c'est un marché. Des centaines de profils anonymes étaient dédiés au partage, à l'échange et à la vente d'images explicites - et tout cela semblait se faire sans l'autorisation des femmes photographiées.

Cela ressemblait à une nouvelle évolution de la pornographie dite de vengeance, qui consiste à publier en ligne du matériel sexuel privé sans consentement, souvent par d'anciens partenaires aigris.

Non seulement ces images intimes étaient partagées par des milliers de personnes, mais des hommes - se cachant derrière le masque de l'anonymat - s'associaient pour révéler l'identité réelle de ces femmes, une pratique connue sous le nom de "doxing".

Des adresses, des numéros de téléphone et des pseudos sur les réseaux sociaux étaient échangés en ligne, les femmes étant ensuite la cible de commentaires sexuels obscènes, de menaces et de chantage.

J'avais l'impression d'être tombée dans un coin très sombre de l'internet, mais tout cela se passait sur une grande plateforme de réseaux sociaux.

Reddit se présente comme "la première page de l'internet". Il s'est constitué un public d'environ 50 millions d'utilisateurs quotidiens - dont environ quatre millions au Royaume-Uni - en permettant aux gens de créer et de gérer des forums, appelés "subreddits", consacrés à toutes sortes d'intérêts. La plupart des subreddits sont inoffensifs, mais Reddit a l'habitude d'accueillir des contenus sexuels controversés.

En 2014, une énorme cache d'images privées de célébrités a été partagée sur le site, et quatre ans plus tard, Reddit a fermé un groupe qui utilisait la technologie "deepfake" - une sorte d'intelligence artificielle - pour superposer des célébrités dans des vidéos pornographiques.

En réponse à ces controverses, la société américaine a introduit des règles plus strictes et renforcé son interdiction de publier ou de menacer de publier des médias intimes ou sexuellement explicites de personnes sans leur consentement.

Je voulais comprendre comment les photos intimes de femmes étaient encore partagées sur Reddit et ce que cela représentait pour les personnes concernées.

Puis j'ai voulu découvrir qui était derrière tout cela.

Je pouvais voir que l'interdiction de Reddit ne fonctionnait pas.

Nous avons trouvé des dizaines de subreddits dédiés au partage d'images intimes de femmes de tout le Royaume-Uni.

Le premier que j'ai consulté était axé sur les femmes d'Asie du Sud et comptait plus de 20 000 utilisateurs, dont la plupart semblaient être des hommes de la même communauté, avec des commentaires en anglais, hindi, ourdou et punjabi. J'ai reconnu certaines de ces femmes parce qu'elles étaient très suivies sur les réseaux sociaux. J'en ai même connu quelques-unes personnellement.

Il y avait plus de 15 000 images. Nous en avons examiné un millier et avons trouvé des photos sexuellement explicites de 150 femmes différentes. Toutes étaient déshumanisées et considérées comme des objets sexuels dans les commentaires. J'étais sûr qu'aucune de ces femmes n'aurait consenti à apparaître sur ce forum.

Légende image, Des utilisateurs anonymes ont partagé des images de femmes tout en faisant des commentaires dégradants et des menaces.

Certaines, comme celle que mon amie a découverte d'elle-même, étaient des images extraites des réseaux sociaux des femmes et n'étaient pas explicites. Mais elles étaient accompagnées de commentaires dégradants et parfois de demandes de piratage des téléphones et des ordinateurs des victimes pour obtenir des nus.

Une femme que nous avons contactée dit qu'elle reçoit désormais des messages intrusifs et sexuels sur les réseaux sociaux "tous les jours" après que le groupe a publié une image d'elle en crop top provenant d'Instagram, accompagnée de commentaires sur le fait de la violer.

Les hommes présents sur le subreddit partageaient et vendaient également des photos nues des femmes. Ces images ressemblaient à des selfies qui avaient été envoyés entre partenaires et n'étaient pas destinés à la consommation publique.

Il y avait aussi des vidéos - encore plus explicites - où il semblait que les femmes avaient été filmées secrètement pendant des rapports sexuels.

'Je te retrouverai'

Un fil de messages présentait des images d'une femme nue en train de faire une fellation.

"Quelqu'un a des vidéos de cette [juron] ?", a demandé un utilisateur anonyme, en utilisant un nom péjoratif pour la désigner.

"J'ai tout son dossier pour £5, envoyez-moi un snap", dit un autre.

"Quels sont ses réseaux sociaux ?", a demandé un troisième.

Ayesha, dont le nom est fictif, a découvert l'année dernière que des vidéos d'elle étaient partagées sur le subreddit. Elle pense avoir été secrètement filmée par un ex-partenaire.

Elle n'a pas seulement dû faire face à la violation de sa confiance, elle a également été confrontée à une vague de harcèlement et de menaces sur les réseaux sociaux lorsque ses données personnelles ont été publiées sur le forum.

"Si tu ne fais pas l'amour avec moi, je l'enverrai à tes parents. Je viendrai te chercher... Si tu n'acceptes pas d'avoir des relations sexuelles avec moi, je te violerai." Ses harceleurs ont également essayé de la faire chanter pour obtenir d'autres images.

"En tant que fille pakistanaise, il n'est pas normal dans notre communauté que nous ayons des relations sexuelles avant le mariage ou quelque chose comme ça - ce n'est pas acceptable", dit-elle.

Ayesha a cessé de fréquenter des gens, voire de sortir de chez elle, et a fini par tenter de mettre fin à ses jours. Après sa tentative de suicide, elle a dû dire à ses parents ce qui s'était passé. Sa mère et son père ont tous deux sombré dans la dépression, dit-elle.

"J'avais tellement honte de tout ce qui se passait et du fait que je les avais mis dans cette situation", dit-elle.

Ayesha a contacté Reddit à plusieurs reprises. À une occasion, une vidéo a été supprimée presque immédiatement, mais il a fallu quatre mois pour en retirer une autre. Et cela ne s'est pas arrêté là. Le contenu supprimé avait déjà été partagé sur d'autres sites et a fini par réapparaître sur le subreddit d'origine un mois plus tard.

Le subreddit qui a fait honte à Ayesha et l'a harcelée a été mis en place et modéré par un utilisateur appelé Zippomad - un nom qui a finalement fourni l'indice pour le retrouver.

Légende image, Les utilisateurs du forum ont travaillé ensemble pour partager les détails personnels des femmes afin de les retrouver dans la vie réelle.

En tant que modérateur, Zippomad était censé s'assurer que son groupe de discussion subreddit respectait les règles de Reddit. Mais il a fait le contraire.

Depuis qu'il a commencé à suivre son subreddit, je l'ai vu créer de nouvelles versions de celui-ci à trois reprises - après que chaque version précédente ait été fermée par Reddit en raison de plaintes. Chaque nouvelle incarnation utilise une variation du même nom, qui inclut une insulte raciale trop offensante pour être répétée. Chacune était remplie du même matériel - et chacune comptait des milliers d'utilisateurs actifs.

Le commerce des nus est devenu suffisamment répandu pour que les spécialistes des abus en ligne lui donnent un nom : la culture des collectionneurs.

Clare McGlynn, professeur de droit à l'université de Durham et spécialiste de ce type d'abus en ligne, déclare : "Il ne s'agit pas d'un phénomène de pervers, de cinglés ou d'autres énergumènes. Ils sont trop nombreux, et il s'agit de dizaines de milliers d'hommes".

Selon le professeur McGlynn, l'échange d'images se fait au sein de petits groupes de discussion privés dans des applications de messagerie ainsi que sur des sites Web où des dizaines de milliers d'hommes se réunissent.

Selon elle, de nombreux hommes impliqués acquièrent un statut dans ces communautés en constituant de grandes collections d'images non consensuelles. Cette accumulation obsessionnelle peut être difficile à éradiquer, comme l'a constaté Ayesha lorsque des vidéos supprimées ont été simplement reprises d'autres collections.

Sept femmes qui ont essayé de faire retirer leurs images de Reddit m'ont dit que l'entreprise ne faisait pas assez pour les aider. Quatre d'entre elles ont déclaré que Reddit n'avait jamais supprimé leur matériel et certaines ont dû attendre huit mois avant que le contenu ne soit supprimé.

Reddit nous a dit avoir supprimé un peu plus de 88 000 images sexuelles non consensuelles l'année dernière et affirme prendre le problème "extrêmement au sérieux".

Elle affirme utiliser des outils automatisés et disposer d'une équipe de collaborateurs pour trouver et supprimer les images intimes publiées sans autorisation. Elle ajoute qu'elle prend régulièrement des mesures, notamment la fermeture de forums.

"Nous savons que nous avons encore du travail à faire pour prévenir, détecter et agir sur ce contenu encore plus rapidement et avec plus de précision, et nous investissons maintenant dans nos équipes, nos outils et nos processus pour atteindre cet objectif", a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

À l'instar des entreprises technologiques, la législation britannique peine à protéger les femmes contre le partage en ligne de leurs images privées.

Légende image, Georgie dit qu'une faille dans la loi a permis à son ex-partenaire de ne pas être poursuivi après avoir partagé des images explicites d'elle.

Lorsque Georgie a été contactée par un inconnu qui lui a dit que des images explicites d'elle étaient diffusées sur Internet, elle s'est rendue à la police. Elle savait qu'une seule personne aurait dû y avoir accès.

"Je n'arrive même pas à calculer combien de personnes ont pu les voir. Et il n'y a aucun moyen d'empêcher d'autres personnes de les voir. En ce moment même, des gens sont peut-être en train de les regarder", dit-elle.

Son ex-partenaire lui a envoyé un texto pour admettre avoir partagé les images, mais il lui a dit "qu'il ne voulait pas me blesser ou m'embarrasser".

Cette partie de sa confession s'est avérée être une faille juridique. La législation britannique en vigueur contre la pornographie de vengeance exige que l'on prouve que la personne qui partage des photos sans autorisation le fait pour causer de la détresse à sa victime. La Commission juridique, un organe consultatif indépendant du gouvernement, a recommandé de supprimer l'obligation de prouver l'intention de nuire. Mais le projet de loi sur la sécurité en ligne, qui progresse actuellement au Parlement, ne prévoit pas cette modification.

Je voulais retrouver Zippomad, l'utilisateur de Reddit qui a créé le forum ciblant les femmes sud-asiatiques - dont Ayesha. En parcourant l'historique de ses commentaires sur le site, je n'ai trouvé ni nom réel, ni adresse électronique, ni photo. Seul son nom d'utilisateur donnait un indice sur son identité : il collectionnait les briquets Zippo et en avait un à vendre. J'ai donc pris contact avec lui en utilisant un faux compte et lui ai proposé de l'acheter.

Il a accepté d'organiser une rencontre et notre reporter sous couverture a finalement rencontré l'homme qui avait créé le forum où la vie privée de tant de femmes avait été violée.

Son nom est Himesh Shingadia. Il a fait des études universitaires et travaille comme cadre dans une grande entreprise. Ce n'était pas du tout celui que je m'attendais à trouver.

Légende image, Himesh Shingadia dit avoir créé le forum Reddit pour "apprécier les femmes sud-asiatiques".

Après que Panorama l'a contacté, M. Shingadia a supprimé son subreddit. Dans une déclaration, il affirme que le groupe avait pour but "d'apprécier les femmes sud-asiatiques". En raison du nombre élevé d'utilisateurs, il dit avoir été dans l'impossibilité de modérer le forum.

Il affirme n'avoir jamais partagé les détails privés de quiconque ni échangé d'images lui-même et dit avoir aidé à supprimer certains contenus sexuellement explicites lorsque des femmes le lui ont demandé.

"Zippomad est profondément embarrassé et honteux de ses actions, qui ne reflètent pas sa véritable personnalité", indique le communiqué.

Reddit a également supprimé les autres groupes similaires que nous avions signalés à l'entreprise.

Cela signifie que près d'un millier de femmes ont enfin vu leurs images retirées, mais c'est un maigre réconfort après la douleur d'une exposition non désirée.

Les entreprises technologiques et les législateurs devront apporter des changements pour empêcher que d'autres femmes ne soient exploitées par ce commerce.

Comme le dit Georgie à propos de l'ex-partenaire qui a partagé ses images : "Je ne veux pas le punir. Je veux qu'il ne le fasse plus jamais".